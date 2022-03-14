快手磁力聚星星海计划启动3月掘金行动 专属流量激励商家

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:近日，快手磁力聚星星海计划正式启动 3 月掘金行动，专属流量激励赋能商家客户内容营销。

据悉，该活动时间为 2022 年 3 月 1 日- 2022 年 3 月 31 日，本次活动中同时将以优质内容为抓手，发起优质商业内容创作的激励加码，助力品牌打造爆款商业短视频，赋能内容营销。

官方表示，星海计划掘金行动限时降低激励门槛，【老客户】当日发布视频的订单总消耗环比该客户在 2 月全月结算订单的日均消耗，增长率高于2%，即可获得至少40%流量激励。

对于新客户，也就是在星视频产品线 30 天内无结算消耗的客户，激励门槛：订单金额门槛≥0. 5 万。

其中，基础激励规则为，成功下单目订单视频作品，发布完成即可获得下单金额的40%流量激励。

优质内容激励规则为，订单视频作品如为优质内容即可加码享受至下单金额的60%流量激励。

对于老客户，也就是在星视频产品线 2 月有结算消耗的客户。其

基础激励规则为成功下单目订单视频作品发布完成，当日发布视频的订单总消耗环比该客户在 2 月全月结算订单的日均消耗，增长率符合激励门槛，即可享受对应的门槛激励。

优质内容激励规则为，订单视频作品如为优质内容，即可叠加享受下单金额的20%的流量激励。