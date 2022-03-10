苹果商店打不开 随后苹果手机天气APP也无法查看

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:今日下午16点30分左右，有大量网友在微博反馈称苹果App Store打不开，页面一直处于加载状态。
与此同时，苹果天气APP、Apple Music也出现了无法查看的情况。
随后，#苹果商店打不开#，#苹果手机天气不能看了#等登上热搜。
针对上述情况，苹果方面暂未回应。
据新浪科技报道，对此，苹果客服回应表示，是系统维护原因，目前工程师正在加急处理，预计十多分钟可恢复。
站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:今日下午16点30分左右，有大量网友在微博反馈称苹果App Store打不开，页面一直处于加载状态。
与此同时，苹果天气APP、Apple Music也出现了无法查看的情况。
随后，#苹果商店打不开#，#苹果手机天气不能看了#等登上热搜。
针对上述情况，苹果方面暂未回应。
据新浪科技报道，对此，苹果客服回应表示，是系统维护原因，目前工程师正在加急处理，预计十多分钟可恢复。
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苹果昨天才刚刚发布新品，今天就出现状况了...今天下午，有很多iPhone用户在微博发文反馈，称自己手机上的App Store打不开了，反复试了很多次都不行...已近有无数网友反馈自己的App Store打不开，同时包括自带的天气、音乐等应用同样打不开...在此提醒大家，如果遇到打不开的情况并不是自己手机的问题，先不要急着恢复出厂设置等操作...
今天下午，不少网友在网上反馈称，苹果App Store打不开...苹果官方尚未对App Store崩溃事件作出回应...
这意味着，苹果将正式放弃在屏下指纹识别方面的开发，将主要的研发精力调整至Face ID与屏下摄像头的方向...最早苹果计划在iPhone 13 Pro中加入屏下摄像头，但由于目前大多数屏下摄像头的解决方案，在质量上无法达到标准，苹果最终决定将其推后几年进行研究...据爆料，iPhone 15 Pro或许将是第一款无刘海凹槽的iPhone手机，苹果预计将在2023年9月左右发布这一设备...
在传统的艺术品收藏市场交易中，由于场地租金、人员费用等支出都会附加到收藏品交易价格上面，买家也需要花费时间和金钱考察鉴定，无形中使最终的成交成本远远超出物品本身的价值...灵境商店是由武汉沙盒科技有限公司运营的数字藏品交易平台，提供数字藏品上链、交易、溯源等多元化服务...在元宇宙概念大火的当下，灵境商店也为元宇宙应用场景的数据提供大量存储服务，例如质押借贷、游戏、物联网、高价值物品溯源、数字资产交易等...
不过就在 2 月 13 日，啫喱APP表示，在上架 3 周的时间里，卡顿问题一直没有解决，为了让大家有更流畅的使用感，将主动从应用商店下架暂停新用户进入，专注于提升现有用户体验...啫喱APP还表示，遭遇了连续的、有组织的攻击，在各大平台被恶意造谣、在应用商店被水军刷差评，已采取法律行动...啫喱APP称，“嗜喱”App 及相关服务并未获取用户微信号、QQ号等未经用户授权的隐私信息，网传消息不属实...
凤凰网科技讯 北京时间3月8日消息，苹果公司已经暂停了App Store在俄罗斯的广告业务，禁止开发者在搜索结果中投放广告，以回应俄罗斯上月对乌克兰发起的军事行动。该服务名为搜索广告，2020年5月在俄罗斯推出。“苹果搜索广告在俄罗斯App Store上的业务已被暂停，直到另行通知，”苹果在一封发给开发者的电子邮件称，“俄罗斯App Store上的所有苹果搜索广告活动都已暂停。在暂停期间，任何新的广告活动都不能在俄罗斯App Store上运行。”谷歌和其他拥有搜索业务的科技公司已在近几天作出了类似决定。就在几天前，苹果停止在俄罗斯销售所有
今日下午，不少iPhone用户表示，苹果App Store打不开，进入App Store后，会一直出现载入界面，随后页面提示无法连接App Store”...相关App Store”相关话题迅速冲上热搜，引起网友热议...据新浪科技，苹果客服回应表示，是系统维护原因，所有用户的苹果自带软件均受到影响，目前工程师正在加急处理，预计十多分钟便可恢复...经测试，截稿前，包括App Store、天气、音乐等均已恢复正常...
据国外媒体报道，美国前总统唐纳德特朗普旗下媒体公司的新社交媒体应用“Truth Social”于周日晚些时候在苹果应用商店上线，标志着其再次重返社交媒体...该应用在周一早些时候已登上苹果App Store免费应用下载量的榜首，十分火爆...特朗普媒体与技术集团由美国前共和党众议员德文努内斯（Devin Nunes）领导，他表示，公司的目标是3月底前至少在美国全面运行该应用...
尽管美国前总统特朗普旗下媒体公司开发的社交应用“真相社交”在上线时遇到了一些问题，但是这并不妨碍它冲上苹果App Store免费应用下载量的榜首...“真相社交”在美国东部时间上周日午夜前上线，在周一早些时候已登上苹果App Store免费应用下载量的榜首...
相信有很多人使用手机浏览器浏览网页时都遇到过这个问题，正看到一半，网页出现请下载App阅读”或下载App才能查看全部评论等类似问题，体验感大打折扣...目前百度贴吧、百家号移动网页端查看全文和全部评论，无需再跳转或下载App，百家号默认直接展开全文查看...经过实测，在百度贴吧网页端点击查看全部评论已可正常显示，无需再下载App...有网友和媒体反映部分网站在用户浏览页面信息时，强制要求下载App问题...二是无合理正当理由，不得要求用户不下载App就不给看，或者不让看全文...
虽然AMD的CPU似乎不受影响于影响英特尔和ARM的CPU的Spectre-HB，但英特尔的IPASSTORM安全团队声称，AMD用于修复Spectrev2漏洞的补丁自2018年以来就..
分支历史注入（BHI）是SpectreV2漏洞的一个新变种，影响到几个英特尔处理器和少数Arm核心，本周早些时候由阿姆斯特丹Vrije大学的系统和网络安全小..
天眼查数据显示，2021年有超过100万家餐饮门店关闭，而在2020年这一数字为30万家...2020年，海底捞开出544家新门店，将全球门店数扩张至1298家，而..
今天，爆料人CapFrameX在社交媒体透露，称AMD正在为FSR技术的2.0版本做准备，并表示已经看到了一些令人印象深刻的演示。FSR（FidelityFX Super Re..
根据美国燃料价格统计网站GasBuddy的数据，美国全国平均油价在3月7日创下每加仑4.104美元的历史新高，超过了2008年的最高价格，仅在过去一周内就上..
在新能源车销量大增的不少车企近期也纷纷上调价格，央视财经公布的数据显示，这一轮涨价，少则千元，多则上万元...进入3月份以来，已经有近20家新..
前几天俄罗斯解禁最大盗版网站RuTracker的消息满天飞，不少人以为这是他们对抗正版封锁的招数，软件及游戏以后可以免费下载了，然而这事并不是大家..
最近，阿姆斯特丹大学的安全小组VUSec在英特尔和ARM CPU中发现了一个新的BHI Spectre v2漏洞。随着缓解补丁的到位，人们发现即使是最先进的第11代..
据红星新闻大半年时间过去后，农夫山泉悄悄停售了相关产品拂晓白桃味的苏打气泡水，转而上架了知夏桃桃味...换名字、换包装、换了部分配料后，新的..
一直以来，微信的Windows端都因为没有包括添加好友在内的基础功能而被诟病，在近日官方推送的3.6版本更新中，这个问题终于得到了解决。在Windows端..
据新浪科技报道，今日凌晨，蚂蚁集团旗下投资主体API向美国证券交易委员会（SEC）提供的备案文件显示，蚂蚁集团已将其持有的36氪公司的股份全部出..
在 1 月的 CES 2022 消费电子展期间，三星曾展示 QS95B 电视新品。但是在正式上市前，三星显示器（Samsung Display）与三星电子（Samsung Electro..
在知名开源代码托管平台 GitHub 首席执行官 Thomas Dohmke 于 3 月初发表了针对俄乌冲突“一视同仁”的和平表态后，GitLab 联合创始人兼首席执行官..
据白罗斯媒体《Zerkalo》报道，该国打击有组织犯罪与腐败总局（GUBOPiK）刚刚拘留了维基百科知名编辑 Mark Bernstein 。早些时候，这位在俄语 Wik..
日前有消息显示，腾讯旗下一个关于“虚拟演唱会的处理方法、装置、设备、介质及程序产品”专利已公布，显示其主要用于创建或举办目标歌手的虚拟演..
在短视频平台上，就有这样一个故事的讲述者，用他的阅历与学识，将一个个名胜背后的故事讲给用户听...这些赋有文化属性的内容是需要长期的沉淀与积..
品牌对艺人更加挑剔，资金充足的条件下，品牌更愿意选择性价比高知名度高且口碑良好的艺人，资金一般的情况下，品牌会直接放弃寻找艺人合作，去拥..
Redmi将会在下周四召开新品发布会，正式推出K50系列旗舰手机，预计应该存在三款手机，分别搭载骁龙870和天玑8100/9000。这也是天玑8100的全球首发..
根据一项新公布的专利显示，三星正在研究开发一种具有部分透明屏幕，可扩展的手机。早在2021年7月，三星电子就向WIPO（世界知识产权局）提交了一项..
Windows 11 系统虽然在用户界面上进行了大幅的调整，但依然遗留了不少旧页面，有些甚至可以追溯到Windows 98时代...在Windows 11 Build 22572最新..