苹果商店打不开 随后苹果手机天气APP也无法查看

凤凰网科技讯 北京时间3月8日消息，苹果公司已经暂停了App Store在俄罗斯的广告业务，禁止开发者在搜索结果中投放广告，以回应俄罗斯上月对乌克兰发起的军事行动。该服务名为搜索广告，2020年5月在俄罗斯推出。“苹果搜索广告在俄罗斯App Store上的业务已被暂停，直到另行通知，”苹果在一封发给开发者的电子邮件称，“俄罗斯App Store上的所有苹果搜索广告活动都已暂停。在暂停期间，任何新的广告活动都不能在俄罗斯App Store上运行。”谷歌和其他拥有搜索业务的科技公司已在近几天作出了类似决定。就在几天前，苹果停止在俄罗斯销售所有