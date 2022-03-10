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苹果商店打不开 随后苹果手机天气APP也无法查看

2022-03-10 17:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:今日下午16点30分左右，有大量网友在微博反馈称苹果App Store打不开，页面一直处于加载状态。

QQ截图20220310170128.jpg

与此同时，苹果天气APP、Apple Music也出现了无法查看的情况。

QQ截图20220310170135.jpg

随后，#苹果商店打不开#，#苹果手机天气不能看了#等登上热搜。

针对上述情况，苹果方面暂未回应。

据新浪科技报道，对此，苹果客服回应表示，是系统维护原因，目前工程师正在加急处理，预计十多分钟可恢复。

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