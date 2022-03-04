Z周刊 | 微信视频号可跳转小程序/多多视频成一级入口

文章目录 微信生态动态

抖音平台动态

阿里电商动态

快手平台动态

拼多多平台动态

京东平台动态

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:这是站长之家Z周刊发布的最新一期内容，主要帮助大家了解最近与抖音、快手、小红书、淘宝等短视频&电商平台最新动向，挖掘有价值的信息。

微信生态动态

微信降低商户支付手续费

微信官方发布了《关于进一步降低小微商户支付手续费的通知》称，为助力实体经济发展，降低小微商户经营成本，积极响应监管对小微企业、个体工商户、有经营行为的个人的降费让利要求，自 2021 年 9 月 1 日起，至 2024 年 9 月 30 日，对符合标准的小微商户实行支付手续费优惠。

包括小微企业、个体工商户支付服务费九折活动。有经营行为的个人支付账户零钱提现手续费减免等。

新流量入口！企业视频号主页新增“服务菜单”功能

企业视频号主页近日新增了“服务”功能。本次新增的服务功能针对已认证的企业视频号。根据官方介绍，企业视频号可以在资料页上添加服务菜单，用户点击菜单项可以打开对应的页面，如：小程序、微信客服等。

这个功能的增加意味着，用户除了在视频号观看视频外，还可以直接在视频号主页轻松找到企业的客服、活动福利等多项服务，同时也让企业新增了新的流量入口。

视频号直播又更新！推流直播回放支持下载

继视频号付费直播可以查看视频回放之后，视频号直播又更新了功能——推流直播回放支持下载了。

据了解，使用视频号助手进行的推流、拉流直播，自 2022 年 1 月 1 日起的回放均可下载，也可拖拽进度条，自选时间长度，最长支持 24 小时的直播回放下载，文件较大时可能下载缓慢或报错，可选择分段下载。

抖音平台动态

抖音发布《抖音商城管理规范》3 月 10 日生效

抖音电商发布通知称，平台制定《抖音商城管理规范》，并将于 2022 年 3 月 10 日生效执行。

据了解，该规范适用于商品进入抖音商城的小店商家（含全球购平台商家）和内容（短视频/直播）进入抖音商城的创作者。

抖音直播：1- 2 月处罚“恶意八卦”相关违规直播间共计 536 个

抖音官方发布《关于“恶意八卦”专项治理处罚公告》称，持续开展针对“恶意八卦”类违规行为的专项治理行动，重点整治教唆煽动、引战拉踩、攻击诽谤、侵犯他人权益、负面炒作热点事件、以官方名义发表不实言论等问题行为。

抖音表示，1- 2 月期间，抖音直播专项小组处罚相关违规直播间共计536 个。

抖音发布《商家不当获取/使用信息实施细则》 严禁向第三方租借账号

抖音电商发布通知称，制定《商家—不当获取/使用信息实施细则》。

该细则要求，商家在未经平台或他人事先许可的情况下，严禁向第三方租借账号；严禁与第三方共享账号等行为

抖音电商打击违规发布种子/种苗 严重违规将清退店铺

抖音电商发布公告称，近期，平台排查发现，部分商家通过错放类目销售无资质的果树、行道树及粮食种子、花卉蔬果种子，严重扰乱了平台正常的经营秩序，现对避规发布种子/种苗的恶意行为进行专项治理。

站长之家了解到，针对以上违规现象，自 2022 年 3 月 4 日起，一经发现，抖音电商平台将根据《商家违规行为管理规则》对违规商品进行封禁处理，同时可视情节严重程度，采取包括但不限于停业整顿、扣除保证金、清退店铺等处理措施。

抖音：素款银制品不可在珠宝类目下销售

抖音电商发布关于“银饰及银制品”专项治理公告。公告称，平台近期发现部分商家/创作者，通过作弊手段违规售卖银色外观商品，并在直播间进行虚假宣传。

公告要求非天然玉石镶嵌的银制品按商品形态选择发布类目，素款银制品（包括镀金/包金工艺的银制品）不可在“珠宝/钻石/翡翠/黄金 ”类目下销售，素款银饰、银制摆件（如银元宝、银耳勺、银梳子、银勺、银福袋、银碗筷等）应在“时尚饰品”类目下发布，银壶、银杯形态应在“陶瓷/紫砂/建盏/茶周边”类目下发布。

抖音电商 3 月商家商品信息优化激励政策上线 瓜分百万流量

抖音电商宣布 3 月商家商品信息优化激励政策正式上线，商家将有机会优化商品信息，提高曝光机会，完成任务还可瓜分百万流量补贴。

据悉，本次活动时间在 2022 年 3 月 1 日 0 点- 2022 年 3 月 30 日 24 点。

2021 年抖音电商主动清退违规商品 580 万+件

抖音电商官方发布《 2021 抖音电商消费者权益保护年度报告》（下称报告）。

过去一年，抖音电商致力于打造优质内容生态，其中短视频优质内容提升15.38%，直播优质内容提升11.86%；发掘优质视频 8 万+条， 2 万+优质创作者，平均流量提升80%+，培训创作者 3 万+人次。

抖音电商： 2022 年目标打造 100 个会员运营标杆商家

日前，抖音电商公布了 2022 年会员商家新年会，明确了 2022 年目标、运营规则和相关合作。

抖音电商表示， 2022 年目标为打造 100 个会员运营标杆商家，帮助商家实现：日均招募会员 1000 以上，会员GMV占比20%以上。

阿里 电商动态

天猫

天猫旗舰店首页开放Live Card能力 不再只出现静态图文展示

近日，一项面向淘宝和天猫商家店铺首页的升级:店铺动态卡片Live Card（以下简称“Live Card”）将向所有商家开放，支持商家对店铺首页的展示内容进行自由设置。

这意味着，每个经营不同行业品类的商家，都能根据自身商品的特点进行差异化的展示，向消费者提供差异化“逛”的体验。

天猫车秒贷服务规范下线 继续履行已产生订单服务

日前，天猫发布公告称，为了提高汽车行业消费者购买体验，平台拟升级原车秒贷产品，并下线《天猫车秒贷服务规范》（升级后的产品，以后续官方介绍为准）。

淘宝直播

淘宝直播新增《区域服务商管理规范》3 月 11 日生效

淘宝平台发布公告称，拟新增《区域服务商管理规范》。根据官方定义，区域服务商，淘宝直播区域总代的方式，在当地完成主播孵化/商家代播和培训/营销活动落地/政府资源对接/竞对信息收集/货品共计等等业务内容，达到繁荣淘宝直播生态的目的。

淘宝直播新增机构保证金管理规则 MCN机构需缴纳 10 万元

淘宝直播发布公告称，拟新增《淘宝直播机构保证金管理规则》。

据悉该规则适用于入驻淘宝直播机构管理后台（包括但不限于商家直播服务商、直播基地、MCN机构、档口直播服务商、村播服务商、整合营销机构、PGC专业内容制作机构、珠宝基地等）的用户适用本条例。

淘宝

淘宝网“超级新客加速“招商规则公布

淘宝网公布了“超级新客加速“招商规则，该规则适用于加入淘宝网超级新客加速的卖家。

据悉，淘宝网超级新客加速，是指卖家根据淘宝网官方营销活动要求自行报名，成功报名的商品可在手淘搜索、猜你喜欢、商品详情页等路径透传给符合行业新人且店铺新人条件的买家的活动。

1688 平台

1688 平台行业优选商家升级 新版将于 3 月 4 日上线

1688 平台发布公告称， 平台将对【行业优选商家】进行升级。新的【行业优选商家】将围绕“产品好”、“服务好”、店铺的“产品力”和“服务力”制定最新的商家标准。新版行业优选商家将于 2022 年 3 月 4 日正式上线。

1688 平台宣布安心购服务模式升级3 月生效

1688 平台发布公告称，为持续优化安心购服务体验，提供更专业的定制交易履约保障服务，找工厂安心购服务模式将做全面升级。

本次升级计划于 2022 年 3 月生效（具体生效时间以系统发布为准）。本次服务模式的调整内容：由原来的单一收费模式升级为基础版服务收费和升级版服务收费两种。

淘宝联盟宣布将于 3 月 8 日下线福利红包

近日，淘宝联盟官方发布通知称， 因福利红包产品长期未更新，无法更好的满足淘宝客的诉求，将对该产品做下线处理。

福利红包下线时间安排：2022 年 3 月 1 日- 2022 年 3 月 7 日功能暂停使用， 2022 年 3 月 8 日功能下线。

快手平台动态

快手电商试水“按需派送”服务 提供尊享服务

快手电商近日开始试水“按需派送”服务。据了解，“按需派送”为快手电商即将推出的“头等舱”商家产品中的服务项目之一，将通过商家端匹配，在末端配送环节为特定消费者提供按照客户诉求派送的尊享服务，提升消费者物流配送体验。

快手：特色直播IP系列累计1. 4 亿用户在线观看

快手发布了快手新知播第二季战报。战报显示，快手新知播第二季系列特色直播IP系列共吸引1. 4 亿用户在线观看，互动点赞量达 333 万；春节特别策划短视频活动观看量达 115 亿，互动点赞1. 3 亿。整季全网总曝光 345 亿，全网热榜 50 余次。

快手 2 月份累计处理违规视频18. 6 万+条

快手公布了 2 月份对违规用户及内容的处罚通知，累计处理违规视频18. 6 万+，处理违规直播间14. 4 万+。

据悉， 2 月份遭处罚账号的违规类型包括色情低俗、垃圾广告、盗用版权、违法违规、辱骂谩骂、恶意炒作、标题党封面、侵犯未成年权益等等。

快手小店下调二手车/摩托车相关类目保证金金额

快手小店发布公告称，为推进本地生活汽车/摩托车行业发展，提升平台服务水平，平台对【汽车/摩托车服务】下【二手车/摩托车售卖】、【二手车/摩托车试驾】类目保证金标准进行调整，调整店铺类型涵盖企业店铺和个体工商户。

整体来说，快手小店下调了上述类目的保证金金额，由原来的 20000 元下调至10000。。

快手小店：趣味玩物下细分类目入驻均变更为定向邀约

快手电商发布了文玩行业相关类目入驻方式调整公告，趣味玩物下所有开放入驻的细分类目均变更为定向邀约。

另外，家装家具-家具-红木家具 由开放入驻变更为定向邀约，包括旗舰店、专卖店、专营店、普通企业店、个体工商户、个人店。

快手电商新增《美妆行业宣传规范》 严禁过度宣传“平替”

快手电商发布公告称，平台现制定《美妆行业宣传规范》、《农资绿植行业宣传规范》，规范带货达人推广内容和行为，避免不必要的营销违规和售后纠纷。

其中，美妆行业宣传内容和行为要求，不得过度宣传“平替”；化妆品不得宣传消毒、杀菌、抑菌等功效；不得出现明示或暗示商品有治疗疾病或可替代药物的相关内容等等。

快手电商升级延迟发货报备功能 将于 2022 年 3 月 3 日上线

快手电商发布延迟发货报备功能升级及操作指南，该功能将于 3 月 3 日上线。

延迟发货报备，是快手电商平台为商家因大型会议、自然灾害、疫情等不可抗力因素无法按时发货，避免受到平台规则惩罚而提供的一种保护机制。

拼多多平台动态

多多视频成为一级入口，拼多多的下一步已确认

日前打开拼多多APP就会发现，原本在个人中心不那么显眼的“多多视频”已经成为首页底部的一个一级入口，替代了此前的“推荐”。

京东平台动态

京东发布商家成长扶持计划 提供超 10 亿流量资源扶持

近日，京东零售V事业群召开“in京东，赢未来”新势力商家大会，宣布推出商家成长扶持计划，为第三方商家提供超亿元广告补贴、超 10 亿流量资源扶持等，帮助商家快速成长。

京东联盟发布个人升级企业账号通知

京东联盟发布了个人升级企业的相关通知。通知称，如果个人账号需要升级企业账号，可关注公众号“京粉儿”，回复关键字“个人账号升级”，填写相关资料，发送邮件给邮箱cps@jd.com。

为保证账号正常结算，京东联盟要求在每月 1 日前通过邮箱提交个人升级企业资料，联盟会在 3 个工作日内审核通过。