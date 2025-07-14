王化在小米履职10年 雷军：谢谢这十年辛苦的工作和贡献

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:7月14日消息，昨晚小米公关部总经理王化在社交平台发布长文，纪念自己入职小米满十周年，并深情回顾了从2015年加入至今的职场历程。这条纪念动态随即获得小米创始人雷军的转发评论，雷军感慨道:"时间过得好快，转眼十年了，谢谢这十年辛苦的工作和贡献。"

据王化自述，2015年他入职时尚无独立公关部门，而是就职于承载小米全部销售体系的小米网大市场部——这一部门被视为如今小米集团中国区的前身。彼时公司员工总数仅四五千人，如今已突破六万大关;既没有专业营销团队，销售体系也由小米网官网自建电商团队发展而来。

2017年，在王化入职两年后，小米启动公关部筹备工作，为次年的上市计划铺路。同年11月，深圳万象天地全球首家小米旗舰店开业，成为公关部对外活动的首个里程碑。2019年中，王化如愿转岗至集团公关部，完成了从普通员工到上市公司公关总监的蜕变，更意外收获了世界500强企业公关负责人的职业成就。

2020年底，根据小米集团干部轮岗制度，王化成为首批轮岗管理者并全面接手公关部工作。从早期自建电商团队到如今全球化的品牌体系，从四五千人的创业公司到世界500强企业，王化的十年职业轨迹与小米的跨越式发展紧密交织。这条纪念动态下，众多网友留言点赞小米团队成长史，也引发了对中国科技企业人才培育机制的讨论。

（举报）