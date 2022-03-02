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抖音直播：1-2月处罚“恶意八卦”相关违规直播间共计536个

2022-03-02 17:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:今日午间，抖音官方发布《关于“恶意八卦”专项治理处罚公告》称，持续开展针对“恶意八卦”类违规行为的专项治理行动，重点整治教唆煽动、引战拉踩、攻击诽谤、侵犯他人权益、负面炒作热点事件、以官方名义发表不实言论等问题行为。

抖音表示，1- 2 月期间，抖音直播专项小组处罚相关违规直播间共计536 个。

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抖音强调，一直以来，抖音直播严禁以下违规行为：

·“教唆煽动”行为

平台严禁“煽动举报、煽动攻击他人、恶意干扰他人直播、开设攻击专场”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予封禁直播权限 30 天及以上的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

·“引战拉踩 、激化矛盾”行为

平台严禁“对他人或事件进行 挑拨/谩骂/暗讽、负面言论攻击、制造矛盾、引发纠纷”等违规行为，此类行为包括但不限于：恶意带节奏、挑拨主播与用户、主播与主播之间关系，宣传、发酵有负面性质的事件等。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予封禁直播权限及限制连麦1- 15 天不等的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

·“负面炒作热点、恶意内容营销”行为

平台严禁“对热点事件进行恶意解读、夸大解读、歪曲解读，以及在热点事件相关区域以违背公序良俗的方式开展内容传播活动，干扰当事人正常工作生活”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予封禁直播权限及限制连麦1- 15 天不等的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

·“侮辱、诽谤、泄露他人隐私、未经授权使用他人肖像”行为

平台严禁“恶意侮辱他人、故意捏造事实诽谤他人、泄露他人隐私、未经授权使用他人肖像”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予封禁直播权限 30 天及以上的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

抖音表示，抖音直播始终坚持平台治理的高标准、高要求，坚定不移地打击各类违法违规行为、帐号及内容。抖音直播将持续进行恶意八卦攻击、负面热点炒作等不良价值观内容的严格治理，对于违规情节严重、造成恶劣社会影响的，平台将视情节严重程度予以严厉处罚。

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