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新流量入口！企业视频号主页新增“服务菜单”功能

2022-03-02 16:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:今年以来，微信视频号新增了多项功能，继推流直播回放支持下载之后，企业视频号主页近日又新增了“服务”功能。

简单的说，本次新增的服务功能针对已认证的企业视频号。根据官方介绍，企业视频号可以在资料页上添加服务菜单，用户点击菜单项可以打开对应的页面，如：小程序、微信客服等。

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以“小米手机”官方视频号页面为例，主页添加了“微信客服”这项服务，用户点击“微信客服”后，就会自动跳转到加客服联系方式页面。

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我们在看看“华为终端客户服务”官方视频号，主页除了添加“微信客服”服务，还添加了门店查询、权益查询、申请寄修等多项小程序服务。

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那么视频号服务菜单功能怎么设置呢？

首先，在PC端进入「视频号助手」官网后台。

然后，点击“设置”，进入“服务菜单”可看到「配置服务」的指引，在左侧点击「添加服务」开始配置，配置后，用户可以点击菜单栏打开对应页面，如小程序和微信客服。

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以添加小程序服务为例，需要填写菜单名称、菜单图标、小程序APPID、页面路径等内容。

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站长之家视频号在按照指引填写相关资料之后，就可以在首页看到服务菜单项目，如下图：

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这个功能的增加意味着，用户除了在视频号观看视频外，还可以直接在视频号主页轻松找到企业的客服、活动福利等多项服务，同时也让企业新增了新的流量入口。

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