拼多多与仓播运营服务商“爱饷播”达成深度合作

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:近日，国内专业仓播运营服务商“爱饷播”与拼多多达成深度合作计划，双方合作将在流量扶持、供应链合作、仓播基地建设、主播培养等几大领域展开。
据了解，爱饷播整合仓、运、配等资源，打造了基于仓的多样化产品，涵盖定制仓、托管仓、标准仓、经济仓、线下特卖等全渠道配送供应链服务。
资料显示，爱饷播首创仓播带货新型直播带货模式，目前，在全国 8 个城市设立了 9 个专业仓播基地，提供从供应链、仓播技术系统到主播培训的一体化智能仓播运营服务。
站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:近日，国内专业仓播运营服务商“爱饷播”与拼多多达成深度合作计划，双方合作将在流量扶持、供应链合作、仓播基地建设、主播培养等几大领域展开。
据了解，爱饷播整合仓、运、配等资源，打造了基于仓的多样化产品，涵盖定制仓、托管仓、标准仓、经济仓、线下特卖等全渠道配送供应链服务。
资料显示，爱饷播首创仓播带货新型直播带货模式，目前，在全国 8 个城市设立了 9 个专业仓播基地，提供从供应链、仓播技术系统到主播培训的一体化智能仓播运营服务。
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据经济观察网报道， 2 月 16 日，央视新闻联合拼多多举办拼多多百亿补贴直播带货专场活动，为全平台网友推荐精品国货...在本次直播中，央视主持人李思思、尼格买提为网友推荐了百雀羚、回力、飞跃、海鸥手表、马克华菲、安踏等优质国货产品...统计数据显示，截至当晚 22 时，本场直播观看量累计 1300 万，海鸥、回力、百雀羚等单品的平均日销量同比增长超370%，并带动平台新国潮、老字号等产品增长超过240%...
去年 7 月，快手电商负责人笑古明确提出要“大搞服务商”，并发布了服务商五力模型， 10 月，抖音发布《抖音电商品牌服务商能力模型白皮书》，自此，直播服务商的发展进入快车道，不独淘快抖，包括小红书、知乎等平台也开始出现服务商的身影...对此，新榜商桥负责人大董认为，在现在的直播服务商市场上，核心痛点是品牌、服务商之间的地位不对等，双方的需求匹配度严重变形：......
熊洞服务各项智能家居服务将入驻“合生活”APP和小程序，合生活服务的业主用户将能享受到一键预约全屋智能设计服务，购买各类智能家居展品，或者预约智能家居安装维修保养服务...熊洞智家CEO周速华介绍，熊洞智家与合生活平台合作后，主要为合生活平台用户提供三方面的服务：一是全屋智能服务，用户在平台预约后，将有专业人员上门测量，并提供智能安防、智能照明、智能影音等专业化方案设计，无论正在装修的用户还是装修完入住的用户都可以......
2 月 10 日，抖音电商发布《抖店服务市场服务商违规管理规则》调整公示通知，在应用安全违规、信息泄露、数据安全等方面增加了处理细则，并修订了“积分节点处理”文案...平台对服务商违规行为采用违规积分管理，平台判定服务商违规后，将根据违规情节严重程度扣除对应积分...服务商清退，指服务商被清退出抖店服务市场，将服务商名下所有服务清除，停止其服务的抖店API调用（如有），同时账户余额冻结（直至确认相关违规行为带来的影响被清除）；清退服务商永久不得再次入驻抖店服务市场......
据报道，苹果已经与抖音达成合作，iPhone用户可以通过设备自带的Siri通过语音直接搜索抖音视频，无论抖音是否在运行状态，都可以直接唤醒抖音...以抖音搜索快科技”为例，用户用在呼出Siri后直接说抖音搜索快科技，就可以直接展现出搜索结果并跳转到结果页面，日常双手被占用的话，这个功能还是蛮实用的...有意思的是这个功能和SiriKit框架功能类似，通过SiriKit框架即可实现类似的快捷指令”功能，当然苹果与抖音的合作是否使用的是SiriKit框架还暂不知晓...
Joby Aviation 刚刚宣布，其已同日本航空公司（ANA）和丰田汽车达成合作，以将空中出租车服务带到日本...遗憾的是，两家公司未提供与该服务有关的更多细节，比如打算何时开启试点、何时将商业服务带到日本、ANA 或 Joby 是否会参与运营、以及客户将如何与之互动...至于丰田，其不仅是这项未来服务的合作伙伴，也是 Joby 的战略投资者之一 —— 该车企于 2020 年领投了 5.9 亿美元的 C 轮融资......
今天OPPO官方正式宣布与全球专业相机厂商 —— 哈苏达成战略合作...OPPO 与哈苏的战略合作成果将覆盖 OPPO Find 旗舰产品系列...
为打击假冒客户支持人员的 Discord DM 社会工程攻击和 NFT 欺诈行为，OpenSea 刚刚宣布了与 Metalink 新达成的一项合作伙伴关系。早前有报道称，一些骗子通过在 OpenSea 的官方 Discord 服务器上冒充客服代理人员、并诱骗 NFT 持有者分享，从而在掌握了受害者的加密钱包详情后大赚数百万美元。OpenSea Discord 安全公告 OpenSea 希望携手 Metalink 来减轻这些骗局的危害，后者运营着一个“令牌门控”（token gates）通信平台，特点是只会向加密钱包中持有某些 NFT 的用户开放访问权限。 OpenSea 社区负责人 Stevey Tromberg 在一份声明中?
1月30日，快手正式宣布和央视虎年春晚达成合作，用户上快手搜索「春晚」，即可预约虎年央视春晚直播...2020年，快手“牵手”央视春晚，直播间累计观看人数高达7.8亿，观众通过快手参与春晚红包互动总量超639亿，奠定了春晚特色IP基础...快手在1月22日还宣布与11家省市卫视春晚达成合作，以“短视频+直播”的形式为全球用户奉上广东卫视、山东卫视等11家省市卫视春晚视觉盛宴...
快手正式宣布和央视虎年春晚达成合作，用户上快手搜索「春晚」，即可预约虎年央视春晚直播...用户可以在快手、快手极速版、快手概念版、云试听快TV等快手平台官方矩阵观看2022年央视春晚...快手在1月22日还宣布与11家省市卫视春晚达成合作，以“短视频+直播”的形式为全球用户奉上广东卫视、山东卫视等11家省市卫视春晚视觉盛宴...
最新的Windows 11预览版还包括对Snap Assist体验的改进（这一体验去年随着操作系统推出时首次亮相）。如果你是微软Edge用户，在Windows 11预览版b..
2月27日，华为发布了新款MateBook 13，去掉了屏幕触控功能，售价5199元，将于今晚20点开启预售，3月4日20点正式开售...华为MateBook 13在13英寸的..
2月27日20点起，魅族狂撒亿元手机消费券：魅族17购机至高省1600元，仅售2199元起，魅族18系列也迎来了全系降价...从活动来看，券后2299元入手直屏..
最新的Windows 11预览版（现在可供加入Insider计划的Dev频道的人员使用）为IT管理员带来了Windows Update改进。特别是针对教育部门，这个新的更新..
华为新款MateBook D15锐龙版将于今晚20:00开启预售，3月4日20:00正式开售，搭载锐龙5 5500U处理器，售价4599元...其他配置，华为MateBook D15锐龙..
在国际局势牵动人心之际，发现部分用户发布了涉国际热点事件的有害及不良信息...B站强调，将持续加强涉国际局势不良信息的排查，一经发现将快速从..
艾尔登法环中，大家在啜泣半岛灵庙原野赐福点附近可以一直听到钟声，然后可以看到一个塔会走路，怎么才能让这个钟楼停下来呢？下面就来为大家详细..
据从奥维云网（AVC）推总数据得知，2021年的电热水器零售量和零售额分别同比下降了5.6%和3.0%，据悉海尔智家旗下主打年轻市场的Leader热水器，在2..
“拥抱每一个人的生活”，这正是快手晚会IP“一千零一夜”一直承载和延续的内核...作为快手展示和完善娱乐生态布局的重要抓手，“快手一千零一夜”..
广州硕思教育咨询有限公司成立于2013年主营业务为智慧父母课堂、家庭教育讲师培训、幼儿园园长及中小学校长培训、中小学教师培训、企业管理培训、..
2月26日，“年轻就要‘潮’出色”科龙空调品牌升级暨新品发布会正式举行，会上科龙空调正式发布“新高效”战略，提出了“科龙新高效空调，为奋斗者..
IGN官方公布了《极限竞速：地平线5》在Steam Deck上的实机演示视频，在20分钟演示中，游戏流畅运行无压力...在硬件方面配备一块1280800分辨率、70..
@华为终端云服务 官微宣布，将于3月4日0点，对华为影视会员、华为全屏影视会员、超钻影视套餐进行全新升级，在此之前已经是华为影视会员，华为全屏..
近期Gartner发布2022年汽车行业五大技术趋势...Pacheco表示：“这些技术公司正在进一步将汽车纳入他们各自的生态系统，这将催生新的汽车联网服务...
，苏州印女士花46万6千元买了一辆新的宝马X4，然而在保养时发现该车的里程表被调过、有维修记录，而且还被出售过...不仅如此，经过调查，该女士还..
Grammarly CEO Brad Hoover于当地时间周三在LinkedIn的帖子中写道：“Grammarly是在乌克兰成立的，在过去的十年里，我有幸认识了它充满活力的文化..
玩家们纷纷直呼宫崎英高跌入神坛，但PC玩家的评价却褒贬不一，在《艾尔登法环》Steam评论区，诸多网友因出现卡顿、黑屏、掉帧等问题给出差评...《..
理想汽车发布2021年Q4及全年财报，第四季度，理想汽车收入总额为人民币106.2亿元，同比增长156.1%；净利润方面，2021年第四季度，理想汽车净利润为..
华为MateStation X 1TB皓月银将于今晚20:00开启预售，3月4日20:00正式开售，售价13999元，目前新品已在电商平台上架...显示方面，MateStation X配..
在一种类型的边信道攻击中，精明的黑客可以在神经网络运行时监测设备的功耗波动以提取从设备中“泄漏”出来的受保护信息...这表明，可能向这个方向..