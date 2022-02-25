拼多多与仓播运营服务商“爱饷播”达成深度合作

为打击假冒客户支持人员的 Discord DM 社会工程攻击和 NFT 欺诈行为，OpenSea 刚刚宣布了与 Metalink 新达成的一项合作伙伴关系。早前有报道称，一些骗子通过在 OpenSea 的官方 Discord 服务器上冒充客服代理人员、并诱骗 NFT 持有者分享，从而在掌握了受害者的加密钱包详情后大赚数百万美元。OpenSea Discord 安全公告 OpenSea 希望携手 Metalink 来减轻这些骗局的危害，后者运营着一个“令牌门控”（token gates）通信平台，特点是只会向加密钱包中持有某些 NFT 的用户开放访问权限。 OpenSea 社区负责人 Stevey Tromberg 在一份声明中?