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拼多多与仓播运营服务商“爱饷播”达成深度合作

2022-02-25 15:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:近日，国内专业仓播运营服务商“爱饷播”与拼多多达成深度合作计划，双方合作将在流量扶持、供应链合作、仓播基地建设、主播培养等几大领域展开。

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据了解，爱饷播整合仓、运、配等资源，打造了基于仓的多样化产品，涵盖定制仓、托管仓、标准仓、经济仓、线下特卖等全渠道配送供应链服务。

资料显示，爱饷播首创仓播带货新型直播带货模式，目前，在全国 8 个城市设立了 9 个专业仓播基地，提供从供应链、仓播技术系统到主播培训的一体化智能仓播运营服务。

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