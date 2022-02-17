2022英雄联盟掌盟夺宝行迹活动地址 随机皮肤表情领取

英雄联盟掌盟夺宝行迹活动强势来袭，不知道在座的小伙伴们对这个活动都了解多少呢?掌盟夺宝行迹活动的时间为2月16日-3月14日，大家只需通过绑角色、做任务、攒积分三步即可兑换丰厚游戏奖励!

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（掌盟夺宝行迹活动正式上线）

丰厚奖池等你拿

本次掌盟夺宝活动不仅奖励十分丰厚，而且参与方式简单，可以说是诚意满满。英雄联盟端游奖池中包含众多皮肤、炫彩皮肤以及海克斯神秘表情和图标，其中更是有饱受玩家好评的K/DA ALL OUT、神龙尊者等系列皮肤。英雄联盟手游奖池包含多款精选永久皮肤、限时皮肤和皮肤臻享卡，金铲铲之战奖池则包含多种可爱的小小英雄、棋盘以及稀有头像、表情。

（英雄联盟端游、手游、金铲铲之战奖池兑换明细）

（英雄联盟端游兑换奖励）

（英雄联盟手游兑换奖励）

（金铲铲之战兑换奖励）

参与方式要牢记

（绑定对应角色才能解锁相应任务）

大家可通过前往掌盟首页进入该活动，在活动页面内“我的角色组”中绑定角色，要注意的是，活动账号一旦绑定就无法更换，所以小伙伴们一定要谨慎选择哦。绑定账号后，大家就可以在下方夺宝任务页面解锁对应任务，按照任务要求完成即可拿到积分。

（夺宝任务在绑定角色后开启）

积分通用兑好礼

英雄联盟端游、手游、金铲铲之战三个游戏均含有3个不同分值（10分、20分、160分）的奖励，分值越高对应的奖励越好。自活动开始每天解锁一个任务，第10天全部任务解锁，完成对应游戏任务，即可获得相应积分。要提醒大家的是，每个游戏160积分对应的奖励，需要完成第5个任务，才能解锁兑换，英雄联盟端游的任务前10天，每天只能玩成一个任务。当然，最最重要的是三个游戏攒的积分是通用的，你完全可以用其中一个游戏攒的积分来兑换另外一个游戏的奖励，可谓十分的人性化。

（英雄联盟手游精选皮肤宝箱展示）

不知道在看完这次的活动介绍后，在座小伙伴是否已经迫不及待了呢?你还在等什么，心动不如行动，快去掌上英雄联盟参与活动赢取丰厚奖励吧~