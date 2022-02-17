红魔游戏手机7系列发布

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:今日下午，红魔游戏手机正式发布了红魔7系列，包括了红魔游戏手机 7以及红魔游戏手机 7 Pro。

红魔7系列均搭载了全新骁龙8+满血版LPDDR5+UFS3.1组合，安兔兔跑分超110万，鲁大师跑分超122万，还支持双独立 IC 触控肩键（500Hz 采样率）、全新 3.5mm 耳机孔。

其中，红魔7屏幕采用了6.8英寸AMOLED全面屏，支持165Hz高刷，屏幕多指触控采样率高达720Hz，配备500Hz双IC触控游戏肩键、全新3.5mm耳机孔、第七代屏下指纹技术。

同时，红魔 7 还配备了Arc性能增强系统，支持MAGIC WRITE快速读写+RAM BOOST内存加速+MAGIC GPU图像增强，内存更大、运行更快、帧率更稳。

续航方面，红魔 7 支持120W魔闪快充：配备4500mAh双电芯电池，17分钟即可充满100%。

散热方面，红魔7内置高速离心风扇，采用全新峡谷风道双进气孔设计，风速20000转/分，并使用了超柔高导热稀土、航天级复合相变散热材料、超导铜箔、超大VC液冷散热板等九重散热材料。

摄像方面，红魔 7 前置 8MP 镜头，后置 64MP主摄 + 8MP 超广角 + 2MP微距三摄。

而红魔7Pro，采用了航空铝直边中框设计+大面积航空铝红魔装甲后盖设计，屏幕采用了6.8 英寸 AMOLED UDC 屏下摄像全面屏，支持120Hz刷新率全面屏，屏幕多指触控采样率高达960Hz，前置 1600 万定制屏下摄像头+后置 6400 万AI超清三摄。

值得一提的是，红魔7Pro还配备了联合艾为电子研发的红魔首款定制游戏芯片——红芯1号：实现声、光、震、触四位一体魔感立体操控。

续航方面，红魔7Pro支持135W魔闪快充，5000mAh大电池，使用标配的165W氮化镓充电器，15分钟即可充满 100%。

散热方面，红魔7Pro搭载ICE 9. 0 魔冷散热系统，采用弹头合金材质+双进气口设计，导热系数提升100%，超大VC液冷散热板+超柔高导热稀土等九重散热，散热材料总面积高达41279mm²。

售价方面，红魔78+128GB 售价 3999 元（首发 3899）、12+128GB 售价 4399 元、12+256GB 售价 4799 元、12+256GB 售价 4899 元（透明版）、16+512GB 售价 5499 元（透明版）、

红魔 7 Pro12+128GB 售价 4799 元、12+256GB 售价 5199 元、16+256GB 售价 5599 元、12+256GB 售价 5299 元（透明版）、16+256GB 售价 5699 元（透明版）、18+512GB 售价 6499 元（透明版）、18GB+1TB 售价 7499 元（透明版）。