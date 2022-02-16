报告：由于5G的推出全球智能手机数据速度显著提高

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:根据opensignal发布的报告《5G 对全球移动网络体验的影响》，由于5G网络的建设，全球智能手机用户的平均下载速度有了显著提高。

韩国现在在全球游戏体验中名列前茅，从 2020 年初的第 10 位上升。5G出现较晚的市场（例如马来西亚、新西兰、捷克共和国）下载速度排名下降。而拥有充足新 5G 频谱的国家则有所增加，尤其是芬兰、沙特阿拉伯、瑞士、英国和阿联酋。

到 2021 年底，韩国的平均下载速度为 129.7 Mbps，高于 2019 年初5G部署之前的 52.4 Mbps。加拿大的用户也看到了显着的速度提升，平均从 42.5 Mbps 上升到 64.1 Mbps。英国的用户从 21.7 Mbps 增加到 39.7 Mbps，而美国的用户也从 21.3 Mbps 小幅增加到 37 Mbps。

5G帮助提高了全球下载速度，但它远未最终确定。OpenSource提醒，5G仍处于起步阶段，随着时间的推移，服务将继续改进，就像 4G 一样。

报告还显示，在一天中最慢的时间通常是晚上8点或9点，尽管移动数据使用量有所增长，但平均下载速度有所下降。