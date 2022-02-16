今日头条全资控股普惠金融服务平台放心借

微众银行自成立之日起，就把“让金融普惠大众”当作使命，在践行普惠金融的道路上也一直走在行业前端...早在 2016 年，微众银行的“微粒贷”业务就专为听障和有语言障碍人士组建了一支专职手语专家服务团队，通过远程视频以手语方式核实客户身份和借款意愿，使得听障和有语言障碍客户同样能够享受到安全、便捷的普惠金融服务...微众银行的这些举动让听障、视障以及有语言障碍的人士感受到了温暖和贴心，也享受到了便捷的金融服务，未来，微众银行会持续努力为大众提供更加优质的金融服务...