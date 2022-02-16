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今日头条全资控股普惠金融服务平台放心借

2022-02-16 10:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:企查查APP显示， 2 月 14 日，北京未来视界科技有限公司发生工商变更，北京文星在线科技有限公司退出，新增江苏今日头条信息科技有限公司为全资大股东。

信息显示，该公司成立于 2018 年，法定代表人为周波，旗下产品为放心借，是提供个人消费借款服务的技术服务平台。

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