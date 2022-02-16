今日头条全资控股普惠金融服务平台放心借

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:企查查APP显示， 2 月 14 日，北京未来视界科技有限公司发生工商变更，北京文星在线科技有限公司退出，新增江苏今日头条信息科技有限公司为全资大股东。
信息显示，该公司成立于 2018 年，法定代表人为周波，旗下产品为放心借，是提供个人消费借款服务的技术服务平台。
站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:企查查APP显示， 2 月 14 日，北京未来视界科技有限公司发生工商变更，北京文星在线科技有限公司退出，新增江苏今日头条信息科技有限公司为全资大股东。
信息显示，该公司成立于 2018 年，法定代表人为周波，旗下产品为放心借，是提供个人消费借款服务的技术服务平台。
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微众银行自成立之日起，就把“让金融普惠大众”当作使命，在践行普惠金融的道路上也一直走在行业前端...早在 2016 年，微众银行的“微粒贷”业务就专为听障和有语言障碍人士组建了一支专职手语专家服务团队，通过远程视频以手语方式核实客户身份和借款意愿，使得听障和有语言障碍客户同样能够享受到安全、便捷的普惠金融服务...微众银行的这些举动让听障、视障以及有语言障碍的人士感受到了温暖和贴心，也享受到了便捷的金融服务，未来，微众银行会持续努力为大众提供更加优质的金融服务...
可为机构、音乐人提供量身定制的营销推广服务以及代理发行服务，抖音音乐发行渠道已覆盖200+音乐平台、100+地区...抖音音乐活跃推广达人已超 10 万，可为音乐作品提供广泛的推广创意支持...
据1月19日，有妖气漫画关联公司北京四月星空网络技术有限公司发生工商变更，原股东奥飞娱乐股份有限公司退出，新增B站关联公司上海幻电信息科技有限公司为股东，持股100%...去年11月，奥飞娱乐发布公告称，哔哩哔哩已全资收购旗下有妖气原创漫画平台（北京四月星空网络技术有限公司），收购价格为 6 亿元...资料显示，有妖气正式成立于 2009 年 5 月，主营业务包括“有妖气原创漫画梦工厂”网站及“有妖气漫画”App ，旗下作品及IP包括了《十万个冷笑话》、《镇魂街》、《雏蜂》、《端脑》等...
该平台可为机构、音乐人提供量身定制的营销推广服务以及代理发行服务，抖音音乐发行渠道已覆盖200+音乐平台、100+地区...抖音音乐活跃推广达人已超10万，可为音乐作品提供广泛的推广创意支持...抖音音乐相关负责人表示，宣发推广是音乐行业所有平台和机构都面临的痛点，炙热星河服务平台通过整合开放宣推、词曲、IP活动、基础服务等平台核心能力，旨在为音乐人打造一站式的服务平台...
玖富集团作为深耕金融科技领域十余年的企业，围绕这个核心内容充分发挥自身科技创新优势，将数字技术与金融服务深度融合，打造创新产品和应用，优化升级金融业现有的服务模式，赋能普惠金融迎接发展...凭借多年来对行业的贡献，玖富集团荣获“国家高新技术企业”认证，并于2017、 2018 连续两年入榜由德勤中国发布的“中国高科技高成长 50 强企业“...金融科技是普惠金融发展的内在驱动力，金融科技的创新更是普惠金融数字化转型升级的关键引擎...
招联金融始终坚持创新驱动发展战略，运用先进的金融科技手段，优先创立了纯线上消费金融发展新模式，并在大数据、云计算、人工智能等金融科技前沿领域持续探索，公司自主创新研发的“虚拟职场远程办公支撑普惠金融服务” 、“合规高效的数智化催收体系”、“AI智能风盾模型”等科技创新应用成果，荣获“深圳市金融创新奖”、“金融科技专项奖”等多个荣誉奖项...招联金融不忘初心，寻求技术升级的道路中，及时摒弃落后的金融手段，争取不让每一个选择招联金融的用户失望......
其原因除了上文提到的市场不确定性引发担忧外，根据港交所市场概况显示，1-11月港交所主板IPO募资额3027.56亿，上市后募资金额达4359.99亿，IPO及上市后募资合并规模与2020年全年相若，仅次于市场表现最好的2014年和2015年...12月26日，由中证金牛主办、晨溪资本协办的“展望2022”金牛资本市场线上峰会成功举行...晨溪资本希望能够为广大投资人提供更安全、更专业、更优质的金融服务，打造财富管理平台标杆，助推整个行业健康良性发展......
为实现金融领域技术特征和业务逻辑的有机融合，让金融普惠性和均衡性得以更好、更快地提升，玖富集团作为金融科技头部企业，积极深化行业战略合作，携手金融机构与场景方为增强金融体系建设、健全金融基础设施不断努力，共同构建普惠金融良性发展生态圈...在合作方式上，玖富集团帮助金融机构开展用户、场景、风控、数据、海外业务等方面的操作处理，金融机构则为玖富集团加强消费金融场景的建设，双方携手发展，互利共赢，共同为用户提供更加便捷的数字金融普惠服务......
2 月 16 日，视频创作者服务平台play list重磅上线，海量素材资源、超高性价比订阅会员、贴心智能交互界面为广大视频工作者带来全新使用体验...play list站内各项资源种类齐全，涵盖音乐、音效、视频、AI语音四个种类内容资源，覆盖影视综艺、有声书等目前市场上多数使用需求的业务场景，为使用者提供海量库存资源...全站资源每月只需29. 9 元，每条低至0. 3 元!......
据了解该信息后，立刻成立专项服务小分队，把临时银行搬进了工地...工作人员跨越南北，耗时两天，为 89 名农民工办理了恒丰银行专属的“福农卡”，还现场指导农民工下载开通恒丰银行手机银行、国家反诈中心APP、三方支付等配套服务，并送上了“新春小福袋”...一直以来，恒丰银行本着“我为群众办实事”的理念，积极践行社会责任，用心打造百姓身边的贴心银行，此次下工地专项服务就是恒丰银行切实为农民工谋福利的体现...
资深室内滑雪教练一个月最高收入可达 15 万元，有6- 7 年经验的滑雪教练，三个月时间也可以收入 30 万元...去年开始，梁三成为私人教练单干了，在..
BOSS直聘，作为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方人力资源服务独家供应商，为助力冰雪产业人才发展，帮助求职者了解冰雪产业、促进人才求职与企业..
然而随着Google的Chrome浏览器继续主宰着浏览器世界并蚕食Firefox已经有限的市场份额，Mozilla基金会已经发现自己处于一个十字路口...随着Firefox..
何先生在微保车险投保了车险，其中包括 200 万元限额的三者险...2020 年 12 月，郭先生在微保车险投保了车险，其中包含了车上人员责任险...商业车..
小编身边用微粒贷的朋友挺多，都觉得微粒贷正规可靠、操作方便，但也有一些朋友咨询小编微粒贷开通是怎么操作的...微粒贷的官方入口在微信服务或手..
有赞多网点插件团队发布[有赞微商城] 「多网点」产品调整公告称，有赞新零售将发布新版本——“有赞连锁.标准版（同城云店）”，同时“多网点”插..
参与创作的用户，既可通过捏脸作品让更多人认识自己，更有机会登上捏脸明星榜，优先成为Soul元宇宙里第一批获取到收益的冰雪玩家...活动期间，用户..
声明称，目前尚未确定受害者是在 58 同城查看到的招聘信息， 58 同城也未查到相应企业发布的招聘信息...将积极配合警方等相关部门，与任何违法犯罪..
一方面要积极开拓创新，迎合市场的最新需求，开启品质化、专业化、特色化的全新经营模式；另一方面，要加强防线体系建设，做好基础保障...鼎诚人寿..
为了让这股“冰雪热”持续升温、同时响应“带动更多人参与进冰雪运动”的号召，KK直播积极发挥平台影响力，特开展“KK花样冰雪运动会”专题活动，..
原神在最近上线了2.5版本，其中也有多出非常多的奖励兑换码，很多玩家还不清楚有哪些最新的兑换码，下面就来为大家详细的介绍一下。..
这一切给国潮的生长带来了空间，而得物App平台超过80%为 90 后、 00 后的年轻用户，可以更好地帮助国潮品牌发展...汉服品牌“栗”可以说是国潮品牌..
该协会称获得的600多页记录显示，23只猴子被进行侵入性和致命脑实验，开发大脑芯片选择的23只实验用猴遭到非法虐待，其中15只被迫实施安乐死，并仅..
将在德国销量第一的斐纳TOMEFON买到手后，我瞬间就明白了为什么扫地机器人这么多人吐槽，可还有这么多人争相购买...以前必须靠人力清洁这个压力不..
2022 年 2 月 18 日 北京——美国网件公司®， 作为全球领先的家用和商用先进联网产品供应商，NETGEAR美国网件与专业的国际网游加速器厂商迅游合作..
仅需Swisse斯维诗复合维生素，便能满足身体多项营养需求...这些化合物都存在于天然食物中，但由于现代人的生活方式改变，维生素的摄入不能满足需要..
弘玑Cyclone 立足RPA自动化技术，为交银租赁深度优化业务流程，促进交银租赁各项运营效率明显提升...交银租赁是交通银行全资子公司，旗下业务涉及..
高科技设备的广泛使用，是绿色工厂建立的基础，但想要实现全方位节能减排，还需要关注细节，因为很多细节之处的节能减排光靠高科技设备是无法做到..
据《 2021 电子烟产业蓝皮书》显示， 2021 年电子烟国内市场规模（零售）预计为 197 亿元人民币，同比增长36%；全球市场规模（零售）预计为 800 亿..
据红米官方公布数据显示，K50电竞版开售1分钟，销售金额突破2.8亿元...Redmi K50 电竞版搭载全新一代骁龙 8 Gen1 芯片，屏幕采用了6.67 英寸柔性 ..