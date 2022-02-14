英雄联盟情人节最新新皮肤汇总 2022情人节皮肤一览

英雄联盟在最近开启了情人节的活动，其中也上线了很多新的情人节皮肤，一些玩家还不清楚有哪些新的情人节皮肤，下面就来为大家详细的介绍一下。
新皮肤:幽梦玫瑰
【幽梦玫瑰 伊莉丝】
售价:9900点券
【幽梦玫瑰 伊莉丝】 炫彩礼包:19121点券（含英雄价20621点券）
礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)
注意:2022年2月25日9:59后礼包不再包含【幽梦玫瑰 伊莉丝 浪漫花蕾】，礼包价格变为:19120点券（含英雄价20620点券）
皮肤及炫彩礼包限时销售:2022年2月11日10:00-2022年3月13日23:59
新皮肤:水晶玫瑰
【水晶玫瑰 迦娜】
售价:9900点券
【水晶玫瑰 迦娜】 炫彩礼包:19121点券（含英雄价20121点券）
礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)
注意:2022年2月25日9:59后礼包不再包含【水晶玫瑰 迦娜 浪漫花蕾】，礼包价格变为:19120点券（含英雄价20120点券）
皮肤及炫彩礼包限时销售:2022年2月11日10:00-2022年3月13日23:59
【水晶玫瑰 阿克尚】
售价:9900点券
【水晶玫瑰 阿克尚】 炫彩礼包:19121点券（含英雄价21371点券）
礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)
注意:2022年2月25日9:59后礼包不再包含【水晶玫瑰 迦娜 浪漫花蕾】，礼包价格变为:19120点券（含英雄价21370点券）
皮肤及炫彩礼包限时销售:2022年2月11日10:00-2022年3月13日23:59