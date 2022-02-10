DNF甜蜜传讯为爱充电活动详情 甜蜜传讯活动奖励汇总

开启后， 可以获得200个[期限]时间引导石。获得的[期限]时间引导石无法交易， 将于2022年3月10日凌晨6点删除。

开启后，可以获得210个心意通 （无法交易）。

开启后， 可以选择职业获得1个爱心玫瑰武器装扮。获得的装扮没有徽章镶嵌栏， 无法合成、 分解和染色， 没有属性，没有删除时间。

开启后， 可以选择职业和款式获得甜甜巧克力装扮6部位套装。获得的装扮无法交易、合成和分解， 没有属性。套装部位:头部、帽子、上衣、下装、腰部、鞋。

充电10次

浓情蜜意礼盒