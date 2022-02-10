DNF甜蜜传讯为爱充电活动详情 甜蜜传讯活动奖励汇总

DNF在最近开启了甜蜜传讯为爱充电的活动，很多玩家还不清楚这个活动到底有什么奖励可以获得，下面就来为大家详细的介绍一下。
活动时间 :2022年2月10日维护后~2022年2月24日维护前
每天都来传讯吧!
活动期间，冒险家每天都可以在活动界面中点击传讯，然后根据单双次获得不同的奖励，在累积传讯一定次数后，还有累积奖励得!
|获奖条件
|奖励
|奖励详情
|单数次充电
|[期限]时间引导石
礼盒 （200个）
开启后， 可以获得200个[期限]时间引导石。获得的[期限]时间引导石无法交易， 将于2022年3月10日凌晨6点删除。
|双数次充电
|心意通礼盒 （210个）
开启后，可以获得210个心意通 （无法交易）。
请注意，只有己婚角色才能使用心意通。
|充电4次
|爱心玫瑰武器装扮
自选礼盒
开启后， 可以选择职业获得1个爱心玫瑰武器装扮。获得的装扮没有徽章镶嵌栏， 无法合成、 分解和染色， 没有属性，没有删除时间。
|充电8次
|甜甜巧克力装扮
套装礼盒
开启后， 可以选择职业和款式获得甜甜巧克力装扮6部位套装。获得的装扮无法交易、合成和分解， 没有属性。套装部位:头部、帽子、上衣、下装、腰部、鞋。
|充电10次
|浓情蜜意礼盒
开启后，可以获得1个Lv100史诗自选礼盒（武器除外）和2个华丽的徽章自选礼盒。
开启Lv100史诗自选礼盒（武器除外）后可以选择获得1件除武器以外的Lv100史诗装备。获得的装备无法分解，且无法用于黑暗灵魂转换器。
开启华丽的徽章自选礼盒，可以选择获得1个华丽的徽章。
爱心玫瑰武器外观展示
- 鬼剑士（男）
- 鬼剑士（女）
- 神枪手（男）
- 神枪手（女）
- 魔法师（男）
- 魔法师（女）
- 圣职者（男）
- 圣职者（女）
- 格斗家（男）
- 格斗家（女）
- 守护者
- 暗夜使者
- 枪剑士
- 魔枪士
- 缔造者
- 黑暗武士
甜甜巧克力装扮展示
枪剑士
魔枪士
缔造者
黑暗武士
鬼剑士（男）
鬼剑士（女）
神枪手（男）
神枪手（女）
魔法师（男）
魔法师（女）
圣职者（男）
圣职者（女）
格斗家（男）
格斗家（女）
守护者
暗夜使者
枪剑士
魔枪士
缔造者
黑暗武士
鬼剑士（男）
鬼剑士（女）
神枪手（男）
神枪手（女）
温馨提示
* 活动中礼盒均为账号绑定，且将于2022年3月10日凌晨6点删除，请注意使用。