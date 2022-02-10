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DNF甜蜜传讯为爱充电活动详情 甜蜜传讯活动奖励汇总

2022-02-10 14:42 · 稿源：站长之家

DNF在最近开启了甜蜜传讯为爱充电的活动，很多玩家还不清楚这个活动到底有什么奖励可以获得，下面就来为大家详细的介绍一下。

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活动时间 :2022年2月10日维护后~2022年2月24日维护前

每天都来传讯吧!

DNF

活动期间，冒险家每天都可以在活动界面中点击传讯，然后根据单双次获得不同的奖励，在累积传讯一定次数后，还有累积奖励得!

获奖条件奖励奖励详情
单数次充电[期限]时间引导石

礼盒 （200个）

开启后， 可以获得200个[期限]时间引导石。获得的[期限]时间引导石无法交易， 将于2022年3月10日凌晨6点删除。

双数次充电心意通礼盒 （210个）

开启后，可以获得210个心意通 （无法交易）。

请注意，只有己婚角色才能使用心意通。

充电4次爱心玫瑰武器装扮

自选礼盒

开启后， 可以选择职业获得1个爱心玫瑰武器装扮。获得的装扮没有徽章镶嵌栏， 无法合成、 分解和染色， 没有属性，没有删除时间。

充电8次甜甜巧克力装扮

套装礼盒

开启后， 可以选择职业和款式获得甜甜巧克力装扮6部位套装。获得的装扮无法交易、合成和分解， 没有属性。套装部位:头部、帽子、上衣、下装、腰部、鞋。

充电10次浓情蜜意礼盒

开启后，可以获得1个Lv100史诗自选礼盒（武器除外）和2个华丽的徽章自选礼盒。

开启Lv100史诗自选礼盒（武器除外）后可以选择获得1件除武器以外的Lv100史诗装备。获得的装备无法分解，且无法用于黑暗灵魂转换器。

开启华丽的徽章自选礼盒，可以选择获得1个华丽的徽章。

爱心玫瑰武器外观展示

DNF

  • 鬼剑士（男）
  • 鬼剑士（女）
  • 神枪手（男）
  • 神枪手（女）
  • 魔法师（男）
  • 魔法师（女）
  • 圣职者（男）
  • 圣职者（女）
  • 格斗家（男）
  • 格斗家（女）
  • 守护者
  • 暗夜使者
  • 枪剑士
  • 魔枪士
  • 缔造者
  • 黑暗武士

甜甜巧克力装扮展示

DNF

枪剑士

魔枪士

缔造者

黑暗武士

DNF

鬼剑士（男）

鬼剑士（女）

神枪手（男）

神枪手（女）

DNF

魔法师（男）

魔法师（女）

圣职者（男）

圣职者（女）

DNF

格斗家（男）

格斗家（女）

守护者

暗夜使者

DNF

枪剑士

魔枪士

缔造者

黑暗武士

DNF

鬼剑士（男）

鬼剑士（女）

神枪手（男）

神枪手（女）

温馨提示

* 活动中礼盒均为账号绑定，且将于2022年3月10日凌晨6点删除，请注意使用。

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