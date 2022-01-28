Wish宣布3月1日起将退出79个国家市场 商户影响甚微

站长之家(ChinaZ.com) 1月28日 消息:Wish发布公告称，为携手商户实现长期的、蓬勃发展，Wish将聚焦平台核心优势市场，更好地帮助商户挖掘核心市场业务。从 2022 年 3 月 1 日（UTC时间）起，Wish将从 79 个、对于平台和商户们来说价值开发仍需时间的国家（或地区）市场中退出。

之后，Wish将聚焦包括美国、德国、英国、法国、意大利、巴西、日本、韩国等 61 个核心及重点新兴市场，向这些国家（或地区）投入更多的资源和支持，深化用户服务及市场发展，实现更大的增长。

此项更新将于 2022 年 3 月 1 日生效，对于在 79 个国家（或地区）市场有销售的商户来说，在 2022 年 3 月 1 日（UTC时间）*前仍有可能收到来自这些市场的订单，这些订单也是要积极履行的。

Wish表示，退出 79 个国家（地区）市场，对商户影响甚微，针对这项更新，商户们无需采取任何操作。

官方解释道，考虑到Wish平台的活跃用户绝大多数都集中在美、德、英、法等 61 个核心及重点新兴市场，Wish的用户市场规模所受影响也很小，因此，此项更新对于各位商户们的发展影响甚微。同时，退出 79 个国家（或地区）市场，也意味着Wish可以在剩余的 61 个核心市场中投入更多，且运营复杂性也会因此有所降低，因此，Wish也能更好地为商户和用户们提供优质的服务。