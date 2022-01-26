@所有人，春节必备晒图模板全在这里！分分钟刷爆你的朋友圈！

要知道之前用户想分享一个淘宝商品给微信好友时，都只能得到一段堪比“乱码”的淘口令，而对方想要打开这个链接的步骤也相当复杂:展开对方发来的“乱码”、复制全文、打开淘宝等待跳转后点击窗口...毕竟从去年开始，去年以来，视频号先是和公众号、朋友圈、社群、小程序等微信生态联动，并允许直播期间推送商品、企业微信名片和链接，此次直接在朋友圈中大肆宣传这一功能也是为了让更多的微信用户去适应并频繁使用视频等功能，从而进一步提高视频号的流量，拥有与抖音快手抗衡的资本......