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商家小程序“发福”，上海海昌海洋公园在支付宝发超8万张福卡

2022-01-25 17:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:支付宝集五福活动开始至今，不少网友表示，自己在商家“发福”活动中获得了和谐福、敬业福等福卡。

昨天，“发福”商家之一的上海海昌海洋公园公布，截至目前，海昌海洋公园已经累计发出福卡8.56万张。

据了解，今年五福新增了商家在支付宝小程序等私域发福卡环节，有1000多商家参与。上海海昌海洋公园也曾在微博告知，自1月19日开始，用户只需用支付宝在线下扫小程序码或搜【上海海昌海洋公园】，进入小程序就可以领取福卡集五福。所以大家都集齐五福了吗?

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