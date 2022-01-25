商家小程序“发福”，上海海昌海洋公园在支付宝发超8万张福卡

一年一度的支付宝集五福活动正式开启，从1月19日00:00-1月31日22:00，集齐五福后就能拼手气分5亿...那么今年的五福活动，在玩法做了哪些升级？支付宝官微称，吃路边摊、逛菜市场也能领福卡，还有1000多个商家在支付宝小程序等私域发福卡...今年在集齐了爱国”富强”和谐”友善”敬业”这五张福卡后，用户不仅可以分到红包，还能用多余的五福福卡兑换福字贴和五福定制款周边，首次上线的支付宝五福福气店”准备了丰富的礼品供用户兑换......