商家小程序“发福”，上海海昌海洋公园在支付宝发超8万张福卡

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:支付宝集五福活动开始至今，不少网友表示，自己在商家“发福”活动中获得了和谐福、敬业福等福卡。
昨天，“发福”商家之一的上海海昌海洋公园公布，截至目前，海昌海洋公园已经累计发出福卡8.56万张。
据了解，今年五福新增了商家在支付宝小程序等私域发福卡环节，有1000多商家参与。上海海昌海洋公园也曾在微博告知，自1月19日开始，用户只需用支付宝在线下扫小程序码或搜【上海海昌海洋公园】，进入小程序就可以领取福卡集五福。所以大家都集齐五福了吗?
站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:支付宝集五福活动开始至今，不少网友表示，自己在商家“发福”活动中获得了和谐福、敬业福等福卡。
昨天，“发福”商家之一的上海海昌海洋公园公布，截至目前，海昌海洋公园已经累计发出福卡8.56万张。
据了解，今年五福新增了商家在支付宝小程序等私域发福卡环节，有1000多商家参与。上海海昌海洋公园也曾在微博告知，自1月19日开始，用户只需用支付宝在线下扫小程序码或搜【上海海昌海洋公园】，进入小程序就可以领取福卡集五福。所以大家都集齐五福了吗?
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临近春节假期，海洋公园成了不少孩童游玩的好去处...上海海昌公园官微发布加入五福发福卡阵营...
一年一度的支付宝集五福活动正式开启，从1月19日00:00-1月31日22:00，集齐五福后就能拼手气分5亿...那么今年的五福活动，在玩法做了哪些升级？支付宝官微称，吃路边摊、逛菜市场也能领福卡，还有1000多个商家在支付宝小程序等私域发福卡...今年在集齐了爱国”富强”和谐”友善”敬业”这五张福卡后，用户不仅可以分到红包，还能用多余的五福福卡兑换福字贴和五福定制款周边，首次上线的支付宝五福福气店”准备了丰富的礼品供用户兑换......
刚刚，毛戈平官微发博参与今年的支付宝五福活动，让这个美妆品牌又更接地气了一些...1月19日起，用户在线下扫毛戈平支付宝小程序码，或者上支付宝搜“毛戈平”，进入官方小程序，都可以领取福卡集五福...此次毛戈平的五福活动，不仅能让用户领取到支付宝福卡，还会随机送出毛戈平珠光凤羽耀颜粉饼...
今天，你集五福了吗？除了往年的AR扫福，蚂蚁森林，写福字得福卡外，通过在支付宝搜索麦当劳、迪士尼等商家也可以获得福卡...叮咚买菜宣布，将在五福期间，通过叮咚买菜”支付宝小程序派发福卡，并在小程序内上线五福定制年夜饭预制菜套餐，此外还将在生活号开启大厨年夜饭直播教学...据叮咚买菜官方微博介绍，今年叮咚买菜在小程序准备了大量福卡，甚至还有敬业福、万能福等稀缺福卡， 1 月 19 日到 31 日用户可上支付宝搜“叮咚买菜”进入小程序领取...
支付宝五福将于1月19日正式开启...1、消费者通过线下扫码、上支付宝搜索进入商家机构的支付宝小程序，进入“生活频道”的商家生活号，均有机会领福卡...支付宝表示，「五福」是由超过7亿用户共同养成的IP，希望通过开放，让五福可以成为商家的春节生意营销助手，持续助力商家数字化...除了扫福、写福等“集五福”经典玩法，五福项目组还为视障人群定制了「摇一摇」集福玩法...
刚刚，重庆金开爱琴海购物公园官微发布，截至超100万新用户访问了爱琴海的支付宝小程序并领到福卡...1月19日五福开启时，重庆金开爱琴海购物公园就告知用户，可以用支付宝扫码或搜索“爱琴海”进入小程序领取随机福卡...
年关将近，一年一度的支付宝集五福也将如约而至...据了解，2022年的集五福活动将于19日正式开启...
2022年1月19日，支付宝开启了大家期待已久的集五福的活动，很多朋友第一天只获得了一点点福字，但是有隐藏的福字可以领取，下面就来为大家分享一下攻略。
2022年支付宝集福活动，除了传统的扫码集福、画福字集福、蚂蚁森林、蚂蚁庄园集福之外，今年还加入了生活频道的商家也可以集福，超过1000个商家/机构可以领取到福字，以下我们来看下具体有哪些商家...1、扫/搜商家机构的支付宝小程序...3、进“生活频道”商家机构生活号（ 1 月 25 日起）...
春节将至，赶集、买年货、集五福等活动都逐渐提上了日程。#五福可以提前集了#登上微博热搜。据悉，今年五福增加了新玩法，各大商家也可以给用户送福卡。
微软的首席产品官Panos Panay发布了博客文章《PC的新时代》，并在文章中表示Win11收到了广大PC用户的欢迎...根据文章中透露的信息，在2021年，PC出..
《规范》中规定，常规剧集正片时长应不少于41分钟，片头时长不超过90秒、片尾时长不超过180秒，前情回顾”、下集预告”的时长原则上均不超过30秒，..
OPPO京东自营旗舰店显示，OPPO Reno7 Pro《英雄联盟》限定版开放购买，售价3999元（12GB+256GB），领券还能有10元优惠，到手价3989元...规格方面，..
面对琳琅满目的基金产品，投资者选择困难——在不合并ABC类基金的前提下，公募基金的总数量已超1. 5 万只；即便是合并了不同的收费项，公募基金的..
快手在这一天发布了一则《春节防诈攻略》，总结出春节期间极易出现的五种诈骗套路，意在“扫尘迎新、去诈存真”，帮助春节玩快手的老铁们识破网络..
据阿里巴巴 2021 年投资者日介绍，截止 2021 年 9 月 30 日的一年内，商家自播GMV占淘宝直播整体GMV约60%...据人民网发布的《直播电商成长研究报告..
据《2021快手短剧生态报告》，快手小剧场收录短剧超20000部，其中播放量破亿的短剧超2500部，每日短剧活跃用户超过2.1亿...如下图，APP Growing数..
据新浪财经援引消息人士报道，腾讯希望对斗鱼进行私有化交易...交易前，腾讯已具有虎牙单独控制权和斗鱼共同控制权，但虎牙和斗鱼之间尚存在一定的..
本次气象 Workshop 吸引了近 500 名来自全国各地的气象数据分析研究者和爱好者报名参与，横跨高校、国省市县气象局及应用气象相关领域企业，共同探..
据路透社最新报道，苹果正在考虑推出一项新服务，允许企业将iPhone用作POS（销售点）终端，而不需要任何额外的硬件...这一新举措将允许iPhone充当..
当下，随着家用智能投影市场需求的不断增大，产品更新越来越快...性能方面，坚果G9S也能很好的满足用户日常观影所需...在各家投影还在偏科提升画质..
虽然暂时无法与家人团聚，他们依然会用自己的方式表达对于亲人的牵挂和思念...如果想为家人挑选一份美观又实用的硬核礼物，实力与颜值兼具的三星家..
但如果此时你有一副华为智能眼镜，就能享受到微信红包提醒功能带来的专属体验，“叮咚”的提示音声声入耳，让你瞬间收获八方来财的幸福感，也为“..
就开启了一场奇妙的新春穿越之旅...这场奇幻穿越之旅就是横店影视城新春宣传片的点睛之笔，小女孩乐乐一家穿越时空红火过大年，团圆美满，画面电影..
现在，微信红包封面推出了限时活动，让普通微信用户就算视频号没粉丝也能免费制作红包封面了...个人免费制作红包封面条件...满足这 3 个条件后，个..
贝壳研究院日前发布了一份《 2021 城市刚需购房报告》，对全国 35 个城市的刚需购房群体做了详尽分析，从刚需客群“上车”套均总价、居住负担指数..
为了给就地过年的人们慰藉“乡思”，KK直播上线“新家乡·新年味”新春活动专题，特别定制“年味地图”，同时在全平台内征集七大地区代表，实地探..
在收钱吧CEO陈灏看来，收钱吧可以逆势突围主要得益于收钱吧服务实体经营转型的基因，特别是针对小微商户，收钱吧拥有一套完整的数字化改造方案.....
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据MacRumors报道，苹果已经建议美国主要运营商准备在2022年9月前推出仅支持eSIM的智能手机，这表明至少有一款iPhone14型号去掉了物理SIM卡槽...eS..