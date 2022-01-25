北京环球影城送新春福利啦，福卡优惠券惊喜多多！

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:近期，有网友透露，北京环球影城园区里面添加了超多福字元素，年味满满!听工作人员说，这是北京环球影城开业以来迎接的第一个新年，所以格外重视。
此外，有游客发现，在北京环球度假区支付宝小程序上还可以领取福卡。原来今年北京环球影城也加入了支付宝集五福行列，上支付宝搜「北京环球度假区」或扫码进入小程序，就能领取到北京环球影城送出的专属福卡，同时，获得一张春节亦可使用的50元优惠券。
要去北京游玩的朋友赶紧跟上这波福利，动动手指去支付宝上领取吧!
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此外，有游客发现，在北京环球度假区支付宝小程序上还可以领取福卡。原来今年北京环球影城也加入了支付宝集五福行列，上支付宝搜「北京环球度假区」或扫码进入小程序，就能领取到北京环球影城送出的专属福卡，同时，获得一张春节亦可使用的50元优惠券。
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近日，有联想员工发帖称联想将于 1 月 21 日在环球影城举办“ 2022 联想新春家年华”活动，邀请所有在京员工前往环球影城游玩。
为与广大投资者共贺新春，领峰环球狂撒$ 800 万贺岁红包，每人最高可得$30000，黄金、白银交易专享，更可叠加享受高达$26/手点差优惠!春节前后，火爆行情仍将持续酝酿，您在抢抓交易机遇的领走新春超值福利助力赢取虎年开门红，岂不快哉!...而劳动力市场方面，美国 12 月民间就业岗位增幅创七个月最多，这一迹象暗示了劳动力市场正处于恢复中，这也在一定程度上表明美联储释放鹰派加息信号并非无的放矢，那么，美联储比预期更早加息的可能性也将大大增加......
虎年将至，震旦OA特别推出特惠专案，价格优惠还有好礼相赠，机会难得切勿错过!...优惠一 AD 289s 原价: 765 元/月折，特惠月租459 元/月！...赠送Paper-Port14 软件一套，市值1，200，部分功能需要选购实现，图片中包含的选购件不计入价格...优惠二震旦ADC289，原价: 980 元/月折，特惠月租680 元/月...可选多功能排组处理，送Paper-Port14 软件一套，市值1，200，部分功能需要选购实现，图片中包含的选购件不计入价格...
刚刚，自然堂在其微博官宣，自1月19日起，只要线下扫其支付宝小程序码就可以领到随机福卡，若无门店在附近，支付宝搜索小程序也可领取福卡...今年的五福有超1000个商家来“发福”，连日来，许多品牌纷纷加入送福卡行列，自然堂也是其一...现下，亲朋好友之间互赠福卡几乎成为过年的必备礼仪，众多网友表示，若能通过这次的商家玩法提前集齐五福，就可以大方赠送“敬业福”给朋友了...
魔兽世界在最近开启了虎年的新春福利活动，只要充值180天也就是半年的游戏时间就可以获得虎年纪念版坐骑“纹洛，天河之威”及地精杂烩煲，很多玩家还不清楚在哪买，下面就来为大家分享一下。
玩家们期待已久的各项赛事也即将在MA5 中开放，三大全新赛事即将展开，比赛的激情将在春节期间持续燃烧，这是仅属于霍格沃兹的新年狂欢...作为新春福利的一环，《哈利波特：魔法觉醒》体验服中进行了一次大更新，其中包括各类卡牌效果的更改，以及玩家们最关注的春节活动...春节的声响即将降临，霍格沃兹也将迎来属于它的第一个新春，而就在这时《哈利波特：魔法觉醒》也为春节献上了自己第一发礼炮，这个礼炮的声响很大，充满对新的一年的祝福，愿各位玩家能够度过完美的新年狂欢......
距离春节还有14天，各位小伙伴的年货都备齐了没？每年年底都是促销旺季，各大商家摩拳擦掌，各种促销活动轮番上演，准备抓住这次机会，大卖一场。今年，十足也为用户带来了新年第一份礼物。从十足官微了解到，十足在支付宝小程序上给用户准备了限量1元、5折券。同时，实付满一定额度还可领到对应的大礼包。具体来看，十足品牌食品系列可享满25减5、满49减10、满99减25优惠，并且，消费者在实付满88元后，还可赠送十足年货礼盒一个，实付满49元不足88元，则可获赠十足抱抱你礼袋一个。值得一提的是，除惯常操作外，今年，十足还参与了五福?
在即将拉开帷幕的盛大节日中，精彩的活动玩法和丰厚的新春奖励等待霍格沃茨新生解锁...参与这些活动，巫师们能够获得大量代币“飞艇李”，用以兑换新春商店的丰富奖励...后续版本更新后，哈利波特手游还将上线新春发条福利活动，“累计登陆签到100天”永久签到奖励即将实装，满足条件的巫师玩家能直接获取12个幸运发条;而在1月31日晚除夕夜过后，到2月7日之间，巫师只需登录游戏完成彩蛋任务就能获得6个幸运发条...对于邓布利多、默默然新卡，新春活动期间也有免费获取的途经，帮助巫师进行卡牌收集...
Epic的免费福利游戏羊毛还在继续中（连续15天），而今天的福利已经到来了，它就是《胡闹搬家》。《胡闹搬家》（Moving Out）是由SMG Studio和DevM Games开发、Team17发行的一款无厘头物理模拟搬家游戏，于2020年4月28日发售登陆PS4、Xbox One、Switch和Steam平台。游戏中玩家将扮演一名初出茅庐的家具规划及搬运师傅，在繁忙的Packmore小镇承接各式各样的搬家任务。这款游戏口碑也是出奇的好，特别是跟好友、家人一起来玩的时候，?
1月26日，“抖音邀你看电影”活动正式官宣，即日起至2月7日，在指定时间内用户登陆抖音/抖音极速版，搜索“电影票”进入抖音电影票大厅，点击弹窗即可参加活动，领取超值电影优惠券，“上抖音买电影票，最高得百元电影福利”......
威马W6搭载的“无人自主泊车系统”分为HAVP（自主学习泊车）和PAVP（高精地图泊车）两种无人驾驶泊车场景，应用HAVP功能，需要人工演示泊车路线，..
公开数据显示，除早已在市场确立优势的飞天茅台和经典五粮液外，第三个以单支产品身份进入百亿产品俱乐部的便是水晶剑南春， 2020 年销售额近 130..
2022 年 1 月 27 日，中国快速发展的人工智能解决方案提供商——青岛创新奇智科技集团股份有限公司于港交所主板成功挂牌上市，共发行44，744， 40..
58 同城、安居客发布了《 2021 年全国二手房市场总结与预判》报告，从政策、供需、价格、购房者活跃度等多维度解析了 2021 年二手房市场发展情况，..
人和机器的关系如此微妙，机器的诞生是人们经验和智慧的凝结，反过来却帮助人们解放了双手，让人有更多的精力去探寻一些更深刻、更艰难的问题，进..
据深圳新闻网报道，抖音上线安全防护功能“抖音小安”，该功能通过智能工具分析识别用户面临的潜在风险，在用户遇到诈骗时以弹窗提示、安全确认、..
据阿里巴巴 2021 年投资者日介绍，截止 2021 年 9 月 30 日的一年内，商家自播GMV占淘宝直播整体GMV约60%...据人民网发布的《直播电商成长研究报告..
奶仓和生产设备连接处，十多个自动控制阀门排成“阀阵”，黄灯闪烁，生产顺畅进行，近百吨鲜奶在管道中流淌...生产线昼夜向前，几十年光阴浓缩为一..
2021 年 3 月， 80 后数字艺术家Beeple的数字藏品作品《每日：最初的 5000 天》在佳士得拍卖，最终以 6935 万美元的天价成交，瞬间点燃了数字藏品..
如今，已达节日刷卡消费高峰，兴业银行信用卡友情提醒：春节用卡，切记安全第一...那么，如果在刷卡消费过程中，还是不小心发生纠纷怎么办？兴业银..
多年服务企业数字化转型过程中，金蝶云·星空发现当下用工业互联网帮助企业进行数字化转型和传统ERP信息化补齐工业化能力的逻辑完全不同，从而创新..
此次合作，比格云依托行业领先云计算、大数据等前沿技术，在混合多云的一体化管理、容灾、跨云多活、安全、云边端协同等领域持续创新，助力金融、..
根据研究公司Counterpoint Research周三公布的数据，苹果自 2015 年以来首次成为中国第一大智能手机供应商，在中国的市场份额创纪录最高...研究分..
微软的Win11系统发布时，针对Intel的大小核架构做了优化，但是曝出了AMD平台性能问题，最高能影响15%的游戏性能，后来AMD及微软推出多个补丁及驱动..
消息称该机将作为华为P50的一个衍生版本推出，部分零件可能会发生一些变化，或许会加入更多的国产供应件...至于核心配置方面，可能依然会搭载骁龙..
深圳一小伙年会抽中365天带薪休假，当场兴奋要疯”...1月26日，广东深圳1家公司的年会上，1名小伙抽中了终极大奖365天带薪休假...随后老板表示，中..
微信小老虎功能是这两天刚刚推出的新功能，在微信内；领取拜年红包后，可以领取小老虎的状态，维持24小时，在状态消失后可重新获取...在点击领取状..
但有网友发现，微信键盘刚刚正式上线，腾讯此前申请的微信键盘”商标却被驳回了...根据查询结果，由腾讯科技（深圳）有限公司申请注册的多个微信键..
再来看看价格及销量，当季中PC处理器出货量下滑了18%，不过ASP均价涨上来了，笔记本处理器的ASP均价提升了14%，桌面处理器的ASP均价提升了11%...虽..
企查查APP显示，天津动漫堂艺术发展有限公司发生工商变更，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司等多位股东退出，新增股东广西腾讯创业投资有限公..