北京环球影城送新春福利啦，福卡优惠券惊喜多多！

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:近期，有网友透露，北京环球影城园区里面添加了超多福字元素，年味满满!听工作人员说，这是北京环球影城开业以来迎接的第一个新年，所以格外重视。

此外，有游客发现，在北京环球度假区支付宝小程序上还可以领取福卡。原来今年北京环球影城也加入了支付宝集五福行列，上支付宝搜「北京环球度假区」或扫码进入小程序，就能领取到北京环球影城送出的专属福卡，同时，获得一张春节亦可使用的50元优惠券。

要去北京游玩的朋友赶紧跟上这波福利，动动手指去支付宝上领取吧!