LOL手游龙的传人李青皮肤怎么获得 龙瞎皮肤免费获取攻略

英雄联盟手游在临近年关的时候开启了卧虎藏龙新春挑战活动，这个活动是可以免费的获得李青的皮肤的，很多玩家还不清楚这次的龙的传人李青的皮肤怎么获得，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

“龙的传人 李青”自2012年在《英雄联盟》中推出以来，获得了众多召唤师的喜爱。2022年春节将至，这款皮肤也将正式登陆《英雄联盟手游》，手游在原本的基础上做了设计的优化升级，在保留皮肤设计精髓的基础上增添了更多巧思并丰富细节。

新春将至，“卧虎藏龙 新春挑战”活动即将于1月26日10:00陆续开启，召唤师们通过参与活动，完成任务，就有机会免费获得这款极具纪念意义的经典皮肤。

【活动时间】

2022年1月26日上午10:00陆续开启——2022年2月15日23:59

【皮肤及奖励获取方式】

1、活动期间，每获取100经验，解锁1级“卧虎藏龙 新春挑战”活动等级，可获得对应活动奖励以及1枚龙印

2、升至30级能够获得30枚龙印，可直接点击领取“龙的传人 李青”

【获得活动经验的方式】

1、 完成每日任务:每日任务将会在0点重置，请注意及时领取奖励

2、 完成挑战任务:挑战任务在整个活动周期内均可完成，活动期间不会重置;完成击杀/助攻、击杀小龙、局内获得金币、击杀小兵等任务可获得活动经验，直至达到此任务可获取经验上限

3、 游戏对局获胜:通过游戏对局获胜可获取经验

4、 拥有虎年皮肤:每拥有1款“虎虎生威”系列皮肤，可直接解锁3级，最高可解锁15级（获赠也视为拥有）。

【特别说明】

1、“人机模式”“自定义模式”不计入任务统计

2、“完成1局对局”的任务:8分钟内失败对局不计入对局任务统计

【积分计算规则】

1、每日任务中，完成“进行一次对局”各个模式获得经验如下:

（1）每进行1次匹配或排位对局，可获得活动经验*12，与好友组队可额外获得活动经验*4(即组队单次完成匹配或排位对局，可获得活动经验*16);

（2）每进行1次极地大乱斗或无 限火力对局，可获得活动经验*9，与好友组队可额外获得活动经验*3(即组队单次完成极地大乱斗，或无限火力对局，可获得活动经验*12);

2、每日任务中，“每日登录”任务可获得2点经验;“每日分享”任务需完成活动中指定图片分享，可获得10经验;

3、每日任务中，每晚20点~22点，可以开启随机经验宝箱，获得随机3~8点经验;

4、每日任务中，“每日充值6元”在活动期间内，任务最高可完成6次，每次（单日充值达到6元）可获得活动经验*100，即活动期间本任务上限活动经验为600;

5、挑战任务中，完成击败/助攻、击败亚龙、局内获得金币、击败小兵等任务可获得活动经验，共可获得530经验。

6、挑战任务中，完成“赢得一次对局”任务时，赢得一次匹配/排位对局，可获得活动经验*15;赢得一次极地大乱斗/无限火力模式，可获得活动经验*10。

注:每日对局任务单日最高可获得48经验，与挑战对局任务并不冲突（每赢一局匹配/排位可获得15经验，每赢一局大乱斗/无限火力可获得10经验），两者可叠加。

以上就是“卧虎藏龙 新春挑战”的详细活动指南，活动将于1月26日上午10点开启，各位召唤师，准备好迎接挑战了吗?