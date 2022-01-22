腾讯控股：向2.29万员工授予共800.48万股奖励股份

除了在外形上升级外，这次苹果对iPhone 14的配置升级也是一定的，其中也包含后置摄像头部分。据TrendForce的报道称，今年的iPhone 14 Pro后置主摄像头将升级为4800万像素。在iPhone 13 Pro上，后置广角摄像头为1200万像素。在这之前就已经有不少消息称，iPhone 14 Pro 会升级为4800万像素摄像头，其还将支持8K视频录制。在保持图像传感器尺寸不变的情况下，简单地增加相机的像素数量会导致像素变小，从而使进光量变少，导致低光环?