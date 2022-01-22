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腾讯控股：向2.29万员工授予共800.48万股奖励股份

2022-01-22 10:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:昨日晚间，腾讯发布公告称，董事会已决议向不少于22900位奖励人士授予合共8004807股奖励股份。

公告称，发行新股份的目的旨在嘉许奖励人士所作出的贡献并吸引及挽留集团持续经营及发展所需的人才。根据股权奖励计划，董事会须要安排公司资源拨付新股份的认购项160.1港元。

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