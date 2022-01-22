腾讯控股：向2.29万员工授予共800.48万股奖励股份

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:昨日晚间，腾讯发布公告称，董事会已决议向不少于22900位奖励人士授予合共8004807股奖励股份。
公告称，发行新股份的目的旨在嘉许奖励人士所作出的贡献并吸引及挽留集团持续经营及发展所需的人才。根据股权奖励计划，董事会须要安排公司资源拨付新股份的认购项160.1港元。
站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:昨日晚间，腾讯发布公告称，董事会已决议向不少于22900位奖励人士授予合共8004807股奖励股份。
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腾讯控股发布公告称，董事会已决议向不少于22900位奖励人士授予合共8004807股奖励股份...
今日晚间腾讯发布公告称，董事会已决议向不少于22900位奖励人士授予合共8004807股奖励股份...
2021年，K9（从小学到初中）在线教育踩下急刹车，遭到前所未有的寒冬”，包括新东方、好未来、高途股价全崩，最惨甚至90%跌没了。1月8日下午，新东方创始人俞敏洪在其个人公众号发文，回顾了2021年并展望了未来的转型方向。俞敏洪称，2021年，新东方遇到太多变故，因政策、疫情、国际关系等原因，很多业务都处于不确定性中。公司市值下跌90%，营收减少80%，员工辞退6万人，退学费、员工辞退N+1（赔偿）、教学点退租等现金支出近200
据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉周二向美国证券交易委员会提交的文件显示，近两个月大量抛售特斯拉股票的伊隆·马斯克，在周二再次大量卖出公司股票。
据时代周报报道，近日，董明珠在接受其采访时表示，格力电器在举办成立 30 周年庆典的时候，很多员工在愿景板写下的心愿让她触动颇深。很多员工的愿望仅是希望“双休”。
据steamdb数据显示，截至到2022年1月9日晚，Steam平台同时在线人数首次突破2800万人，最高人数已到达28230853人，该记录创造了历史新高...“由于新冠疫情的影响，在2020年新用户出现了强劲增长，很明显，这一增长势头在2021年也继续持续下去，”行业分析师丹尼尔·艾哈迈德解释说，尤其是在圣诞节之后，Steam平台在线玩家的数量一路高歌猛...根据SteamDB显示，目前CS:GO、Dota2、《绝地求生》和《Apex英雄》是平台上玩家数量最多的几款游戏...
美国电商亚马逊旗下云服务AWS的招聘页面显示，亚马逊AWS今年计划在全球范围内招聘2. 5 万名员工。截至本周二下午，公司目前正在招聘员工的职位数量超过2. 5 万，高于 2021 年夏季的约 2 万个职位。
刘慈欣 的《三体》是中国科幻小说的巅峰代表，在全然也享有声誉，现在英文版权提前被续约，金额高达800万元。据报道，日前中国教育图书进出口有限公司作为《三体》三部曲外文版运作方宣布，中国著名科幻作家刘慈欣的《三体》三部曲英文版版权已和美国托尔图书（Tor Books）完成了提前续约，续约金额高达125万美元，约800万人民币，创造了中国文学作品海外版权输出的纪录。《三体》是刘慈欣创作的系列长篇科幻小说，由《三体》、《?
虽然距离苹果新机发布还有大半年的时间，但是iPhone 14系列手机的消息却要比想象中的多。根据最新曝光的信息，iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max或将配备4800万像素的主摄像头，这也是iPhone系列手机迄今为止像素最高的摄像头。除了摄像头像素升级，据悉iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max还将支持8K视频录制以及像素合并技术。需要注意的是，此次曝光的4800万像素镜头以及8K视频录制功能仅限于iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro
除了在外形上升级外，这次苹果对iPhone 14的配置升级也是一定的，其中也包含后置摄像头部分。据TrendForce的报道称，今年的iPhone 14 Pro后置主摄像头将升级为4800万像素。在iPhone 13 Pro上，后置广角摄像头为1200万像素。在这之前就已经有不少消息称，iPhone 14 Pro 会升级为4800万像素摄像头，其还将支持8K视频录制。在保持图像传感器尺寸不变的情况下，简单地增加相机的像素数量会导致像素变小，从而使进光量变少，导致低光环?
卢伟冰表示，过年送礼，除了Note 11系列，我再推荐是小米Civi，轻薄好看，还是自拍神器...这款手机发布于2021年9月27日，堪称是小米手机工业设计巅..
今年集五福活动开放五福IP，包括新时沏在内的上千家商家机构，为消费者送福...活动期间，新时沏支付宝小程序访问量暴涨.....
细则对不当使用他人权利做出明确界定，商家出售的商品、提供的服务在销售过程中，若侵犯了他人商标权、著作权、专利权、肖像权等权利，被判定为“..
目前的伽蓝集团，从前线到后方，从供应到零售，数字化已贯穿经营管理全链路，已实现从消费者洞察、产品研发、内容创意、智能营销、生产管理、质量..
阿里健康旗下天猫医药健康平台数据显示， 1 月 9 日至 16 日年货节期间，以血压计等为代表的家用器械，复合维生素、益生菌、灵芝等滋补保健品，以..
@OPPOIndia 刚刚在 Twitter 上放出预告，Reno7 系列智能机即将于 2 月 4 日迎来国际发布...OPPO Reno7 采用了 32MP 前置单摄（索尼 IMX709），但 ..
外媒在报道中还提到，从2015年1月份开始，乔·巴斯就是苹果自动驾驶系统的工程项目经理，也就是在苹果汽车项目启动之后不久，他就是这一团队的工程..
升级后的神经酰胺修护水乳添加了品牌独家专研修护成分Cerashield「舒胺修™」，可针对冬季护肤难题，修护皮肤受损屏障，缓解肌肤缺水所引发的敏感..
一件代发货源展，是社群团购生态链机构——沸点天下，每年三月和八月固定设立的一年二届的一件代发货源对接会，分别在3月的春季和8月的秋季，解决..
近年来，为了应对空气干燥问题，加湿器已经普遍进入人们的日常生活，成为许多家庭必不可少的家居产品...市面上常见的加湿器主要分为两大类，分别是..
英雄联盟手游最近开启了卧虎藏龙新春挑战活动，可以获得著名的龙瞎皮肤也就是龙的传人李青，很多玩家还不清楚怎么获得，下面就来为大家详细的介绍..
AAX“猜涨跌”产品是以BTC/USDT、ETH/USDT、SOL/USDT、ADA/USDT四种现货指数上涨或下跌方向为标的，推出的一款投资者互动游戏产品，玩家参与竞猜1..
听完讲解后，大家纷纷问在哪里可以有热芙美的体验，之前这类项目的疼痛度确实需要毅力才能坚持治疗，如果舒适度足够，那必须成为皮肤管理清单的必..
1 月 23 日，2022 中国国际大数据产业博览会数博发布领先科技成果征集推介会（贵阳站）在贵阳举办...今年的数博发布设置依然是领先科技成果发布、..
研究机构 Counterpoint Research 日前公布了2021年第四季度全球 PC 出货信息...Counterpoint的统计结果显示，该季度全球 PC 同比增长3.1%...戴尔第..
这位物理老师在上网课时，为了更详细的向学生讲解无线充电，专门将自己的iPhone 11拆开，并拍成照片放在了课件里...在拆机上演硬核教学”的这位老..
比如本月早些时候，@Rodent950 就在 Twitter 上预告过从小米 12 Ultra、更名为 MIX 5 Pro 的消息...为了让大家更好地了解新机的概念设计，荷兰科技..
长期从事iPhone组装的富士康自2019年年中新任董事长上任以来，一直在加紧努力扩大其在正在蓬勃发展的电动汽车行业的影响力...富士康在一份声明中称..
该车的风格跟市面上的皮卡完全不一样，其极具“赛博朋克”风格的打造灵感来自于经典科幻电影《银翼杀手》...疑似Cybertruck的量产版实在照在国外论..
MySmartPrice 刚刚分享了 Sudhanshu 的新爆料，展示了传说中的 Moto Edge 30 Pro 智能机的渲染图...早在 2021 年 12 月 15，该公司就已经推出了国..