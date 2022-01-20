王者荣耀1月20日铭文特权无法使用怎么回事 铭文特权怎么了

王者荣耀在1月20日不少玩家反应铭文特权无法使用，不知道这个到底是什么原因硬起来的，下面就来为大家分享一下解决办法。

亲爱的召唤师:

老亚瑟收到反馈，部分用户出现铭文特权使用异常的问题，铭文特权无法使用的问题目前已经修复。针对当前特权丢失的用户，我们将陆续补发对应铭文特权体验资格，预计会在3个工作日内处理完毕。同时我们将在官网和其他官方平台为您及时更新处理进度。

我们对给各位召唤师造成影响感到非常的抱歉，感谢您对《王者荣耀》的支持与理解。