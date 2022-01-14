LOL云顶之弈新年庆小小英雄皮肤详情 2022小小英雄最新皮肤

英雄联盟云顶之弈是要办派对，当然少不了礼物和朋友的陪伴。作为我们的第一次【云顶之弈新年庆】，值得庆祝的事实在太多了!先来看看我们做了哪些准备吧。

金灯送福

来自云顶各处的小小英雄们每年都会聚在一起，用美食、礼物和阵阵爆炸声欢庆新年!今年的庆典是一场全新的互动活动——金灯送福!本文将介绍所有加入庆典的全新小小英雄及更多内容。如果你想了解【金灯送福】活动的参与方式，请点击这里。

将神话喵卫纳入收藏!

顽强勇敢的【虎年 喵卫】最近忙得不可开交。它天天都要练习春节的舞狮节目，确保每一个舞步都完美无缺。

【虎年 喵卫】

如果你想表达对【虎年 喵卫】的认可，只需在版本更新后，前往【虎跃云顶 新春召福】活动进行解锁

神龙烈焰 小小金克丝的问候

【神龙烈焰 小小金克丝】最喜欢烟花了。看到满脑子都是预防措施、安全条例和环境保护的比尔鸭，只会让她对烟花的热情更加高涨!她的专属进攻特效“超究极烈焰爆竹”会向敌人发射一枚超大飞龙烟花!

【神龙烈焰 小小金克丝】

【神龙烈焰 小小金克丝】进攻特效视频

想闹点麻烦吗?那就请在版本更新后，前往【虎跃云顶 新春召福】活动，将【神龙烈焰 小小金克丝】带回家吧。

驻足【虎啸龙吟 棋盘】

首个拥有别具一格进场动画的棋盘来了!喜庆的新春音乐，龙虎齐聚的热情氛围，含着金币的魄罗——这就是云顶之弈新年庆不可错过的【虎啸龙吟 棋盘】。话不多说，还是请你自己看吧。

【虎啸龙吟 棋盘】

也想一闻虎啸龙吟的震撼， 请在版本更新后，前往【虎跃云顶 新春召福】活动，这里应有尽有。

和比尔鸭一起放轻松

比尔鸭正在努力维持新春传说节日的秩序，但要应付的事情实在太多:烟花秀、过节也离不开手机的小美人鱼、一贯淘气的团子，更别说它的希望3000型直升机有个重要配件怎么也找不到!不过就算节日再忙乱，只要有亲人好友的陪伴，比尔鸭觉得累点也不怕。云顶之弈新年庆里，比尔鸭也穿上了新衣服，记得来看看:【小财神 比尔鸭】、【武圣 比尔鸭】、【文曲星 比尔鸭】、【虎虎生威 比尔鸭】和【铁面无私 比尔鸭】。

【小财神 比尔鸭】、【武圣 比尔鸭】、【文曲星 比尔鸭】、【虎虎生威 比尔鸭】和【铁面无私 比尔鸭】

和团子跳支舞

没错，团子变装秀要开始了!!!我们走吧!我是说…*强忍激动*团子要当新春传说节日的大赢家!它决意赢得节日黄金战利品法球，不过说实话，它的准头和技术都差了点意思。不过技术不够，卖萌来凑，看看这些团子滚来滚去的样子，肯定能赢得云顶之弈玩家的心，让他们伸出援手。即将“滚”进商店的新款团子有:【青花瓷 团子】、【幸运花灯 团子】、【虎虎生威 团子】、【舞狮大师 团子】和【披挂上阵 团子】!

【青花瓷 团子】、【幸运花灯 团子】、【虎虎生威 团子】、【舞狮大师 团子】和【披挂上阵 团子】

别忘了小美人鱼

小美人鱼当然重视弈士们对节日的看法，但最重要的还是他们对小美人鱼的看法。所以她都在忙着把自己打扮得漂漂亮亮的，每张自拍的光线角度都必须完美。不过记得不要夸她的表现“热辣”，不然她可能会以为自己的火锅帽子洒出来了。小美人鱼的节日装扮包括:【青花瓷 小美人鱼】、【麻辣香锅 小美人鱼】、【清汤铜锅 小美人鱼】、【川味火锅 小美人鱼】和【冰淇淋火锅 小美人鱼】!

【青花瓷 小美人鱼】、【麻辣香锅 小美人鱼】、【清汤铜锅 小美人鱼】、【川味火锅 小美人鱼】和【冰淇淋火锅 小美人鱼】