奥运冠军孙杨直播带货高端化妆品3.5小时卖1200万

声称要卖光房子住在活动板房的世界首富埃隆马斯克（Elon Musk）被曝说谎了。据外媒报道，马斯克近一年来一直住在价值1200万美元的豪宅中，而并非他此前所说的住在德克萨斯州价值5万美元简易房子中。报道中指出，马斯克住的这个豪宅是其好友肯豪维瑞(Ken Howery)的，该处地产是豪维瑞在2018年花费1200万美元购买的，也是当时奥斯汀最贵的房产。该处房产的面积近8000平方英尺，位于邦内尔山脚下的半岛上。而房产的主人豪维瑞也是PayP