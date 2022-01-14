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奥运冠军孙杨直播带货高端化妆品3.5小时卖1200万

2022-01-14 16:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:1月14日，曾经的奥运冠军孙杨也开始直播带货了。作为体育明星，转战直播行业，一开播就迎来不少观众的围观，直播间一片火热。

和其他网红、明星带货不同，孙杨出现在的地方不是直播间，而是商场，现场人来人往，过路的人都会看一眼他。

QQ截图20220114163332.jpg

截止当日14时30分，累计直播近3.5小时后，直播间获得261.8万点赞量，一度冲到抖音带货热度榜第一。

直播过程中，孙杨深谙带货套路，与助理和配合默契。

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