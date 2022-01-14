奥运冠军孙杨直播带货高端化妆品3.5小时卖1200万

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:1月14日，曾经的奥运冠军孙杨也开始直播带货了。作为体育明星，转战直播行业，一开播就迎来不少观众的围观，直播间一片火热。
和其他网红、明星带货不同，孙杨出现在的地方不是直播间，而是商场，现场人来人往，过路的人都会看一眼他。
截止当日14时30分，累计直播近3.5小时后，直播间获得261.8万点赞量，一度冲到抖音带货热度榜第一。
直播过程中，孙杨深谙带货套路，与助理和配合默契。
站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:1月14日，曾经的奥运冠军孙杨也开始直播带货了。作为体育明星，转战直播行业，一开播就迎来不少观众的围观，直播间一片火热。
和其他网红、明星带货不同，孙杨出现在的地方不是直播间，而是商场，现场人来人往，过路的人都会看一眼他。
截止当日14时30分，累计直播近3.5小时后，直播间获得261.8万点赞量，一度冲到抖音带货热度榜第一。
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昨天网红主播薇娅因为偷税漏税被罚款13.41亿之后，有消息称还有更多网红主播的处罚将会被公布，今天就有人爆料称明星戚薇也因为偷漏税被罚1200万，不过戚薇方面紧急发表公告辟谣，宣布将采取法律行动。戚薇工作室表示，昵称为鞭牛士”的网络用户在网络平台新腕儿”(名:xinwanr.com)上发布了针对戚薇女士的文章，内容包括 被追缴并罚款 1200 万元”等与事实严重不符之言论，上述内容极具恶意引导负面舆论之嫌，旨在吸引眼球、增长流
声称要卖光房子住在活动板房的世界首富埃隆马斯克（Elon Musk）被曝说谎了。据外媒报道，马斯克近一年来一直住在价值1200万美元的豪宅中，而并非他此前所说的住在德克萨斯州价值5万美元简易房子中。报道中指出，马斯克住的这个豪宅是其好友肯豪维瑞(Ken Howery)的，该处地产是豪维瑞在2018年花费1200万美元购买的，也是当时奥斯汀最贵的房产。该处房产的面积近8000平方英尺，位于邦内尔山脚下的半岛上。而房产的主人豪维瑞也是PayP
凤凰网科技讯 北京时间1月8日消息，投资公司Wedbush分析师丹尼尔艾维斯（Daniel Ives）表示，根据过去数周与供应链的沟通，“我们认为12月份季度iPhone需求比供应高出1200万部，随着供应问题在今年上半年得到缓解，这些需求将提振苹果3、6月份季度的业绩”。根据艾维斯的估计，年末销售季iPhone销量超过4000万部，创下纪录。中国市场是苹果业务增长的一个重要源头，艾维斯估计过去12个月苹果中国市场份额增长了约250个基点。苹果业
官方介绍，vivo S12 Pro搭载了联发科天玑1200芯片，芯片跑分高达72w，能带来非常出色的性能体验。同时，vivo S12 Pro还配备了UFS 3.1存储规格，结合上6nm旗舰芯片，以及超大面积的VC均热板，能带来非常持久的高性能游戏输出。得益于此，vivo S12 Pro支持了多款游戏高帧率模式，配合游戏boost模式，帧率稳定性能提升30%。在官方的两小时《王者荣耀》高帧率测试中，室温场景下，vivo S12 Pro能在120分钟的游戏过程中达到89.82帧的平?
【TechWeb】12月28日消息，今年11月8日俞敏洪在其抖音号直播中透露新东方未来计划成立一个大型的农业平台，通过直播带货帮助农产品销售，能够帮助到很多农民，支持乡村振兴事业。现在，这个直播产品就要正式上线了。今天，新东方官微发文称，其将上线直播带货平台“东方甄选”，今晚8点俞敏洪将在抖音进行的首场农场品直播带货。公开的海报称，俞敏洪携百位老师正式入驻抖音，精选全国农品好物大放送。早在12月7日，就有消息曝出新
腾讯宣布要把持有的约4. 6 亿股京东股票发给自己的股东，根据京东港股 260 元左右的股价计算，这一价值近 1200 亿的大手笔操作，堪称石破天惊，给股东发其他公司的股票这种事倒是很常见，只是这么大case的，还是唯一一个。
我们预计维梧将于1月4日推出V23 Pro，现在这款手机已经出现在Geekbench的列表中。这款手机采用了维梧V2123标识符，在单核测试中获得了679分，在多核测试中获得了2707分维梧V2123 Geekbench记分卡（通过：Nashville Chatter）报告还透露，V23 Pro在掌舵时使用了联发科的Dimensity 1200芯片组，并配备了8GB RAM和boots Android 12。基于之前的泄漏，维梧V23 Pro将推出120Hz OLED显示屏，充电功率为33W。我们将在一月份继续关注更多的
12 月 29 日，虎符Hoo交易所在赚币产品推出「NFG定期赚币专场」活动。 据虎符公告显示，在「NFG定期赚币专场」活动中，可选锁仓时长分别为 7 天和 20 天，锁仓 7 天的年化收益率为800%，锁仓 20 天的年化收益率则高达1200%，活动总奖励等值10，000 USDT。 活动期间，用户只需通过虎符Hoo交易所官网或APP，在首页中点击「赚币」即可查看，操作便捷。 公开资料显示，虎符赚币是一款针对加密资产增值的产品，包含活期和定期的赚币方?
2021 年 12 月 15 日，OPPO在 2021 未来科技大会上，推出旗下首款折叠旗舰——Find N。全新的OPPO Find N历时四年打磨而成，立足于用户需求，直击当下折叠屏痛点，突破性地解决了折痕、耐用性等折叠屏行业难题，自研了行业目前顶尖的铰链和屏幕技术。OPPO核心技术的创新应用将促使折叠屏领域带来变革性突破，力求用极致的产品体验推动OPPO品牌高端化探索。同时，在旗舰机型产品上，服务同样具备亮点，OPPO为Find N用户提供了六大尊
近日，有消息称vivo的一款全新手机vivo V23 Pro已经出现在了谷歌控制台，借此我们可以看到这款手机的部分信息参数。从谷歌控制台放出的信息来看，vivo V23 Pro将搭载联发科天玑1200芯片，并运行安卓12系统。在其他参数上，vivo V23 Pro配备了一块分辨率为1080x2376，像素密度为440DPI的屏幕；并提供8+128GB以及8+256GB两种存储配置。而根据此前爆料的消息，vivo V23 Pro还将搭载由一颗6400万像素主摄，一颗1300万超广角和500万微距
去年 10 月份，微软与俄罗斯搜索引擎Yandex一起推出了IndexNow 的新爬虫协议，目的是提高搜索引擎爬虫和索引的效率...主要搜索引擎的采用将是内容..
在第二个“人民警察节”当天，区块链大数据服务公司欧科云链在创始人徐明星的带领下，上线了”链上天眼Pro2.0“向人民警察献礼...相较于全球多家区..
不久前，深耕天然健康营养品生产领域 65 载的嘉康利，从市场需求出发，凝聚科研创新之力，推出新品欧米伽 3 鱼油软糖，精准地满足了儿童补充鱼油产..
百度在搜索领域积累了超过 20 年，是有核心认知和技术积累的；字节现在做的虽然不是大搜索，但是字节系的抖音+头条+西瓜等APP，和微信一样，会衍生..
齐齐哈尔卜奎中医医院主管院长丁秀芳作为医院代表在志愿者陈鹏先生协助下完成中国“互联网+中医医疗”调研与评估项目问卷填写，为本项目了解当前我..
今年集五福有多简单?来悸动烧仙草喝杯奶茶就能抽福卡，还有机会抽到敬业福...今日，悸动烧仙草官方宣布，1月19日到1月31日，上支付宝APP搜“悸动..
TrendForce表示，这种增长趋势将逐步放缓，报告预估2022今年出货量为2.38亿台，同比将减少3.3%...报告称，2021年第4季度笔记本电脑的出货量也创下..
2022年的春节已经越来越近了，很多朋友准备开始备年货了，京东在最近开启了年货节，很多商品都是打折促销，此外还有不少的红包可以领取，下面就来..
2021 年 12 月 23 日，腾讯宣布将所持有的约4. 6 亿股京东股份作为中期股息派发给腾讯股东，这一举措意味着腾讯对京东持股比例将由17%降至2.3%，并..
截至2022年1月8日，张同学抖音账号共发布了54个短视频作品...2021年4月1日-11月30日期间，粉丝量大于1w创作者，带活动话题#新农人计划2021发布乡村..
屈臣氏于 1 月 11 号凌晨在美团平台推出面膜优惠活动，消费者能用 1 分钱的价格买到一盒SNP或茉贝丽思面膜。然而不少消费者在屈臣氏门店未能如愿取..
在如今发达多样的电商生态，直播电商和私域电商成为电商人寻求新增长的唯二途径...双11前夕，阿里推出AI虚拟主播系统，AI虚拟主播现身淘宝直播间，..
近日研究机构Counterpoint Research发布最新数据显示，iPhone 13 已连续六周成为中国智能手机销量和收入冠军...Counterpoint Research认为，iPhon..
据此前报道，1月14日，河南省消协对辛巴直播带货即食燕窝消费民事公益诉讼案件”举行诉讼情况新闻通报会...说明中提到，燕窝事件”后，辛选于2020..
现在5G网络正在加速普及，4G网络遍地都是，以前的网络逐渐在清退，2G网络因为种种原因反而比3G网络更坚挺，不过谷歌现在开始在安卓系统中允许用户..
按照CP的说法，iPhone 13系列的中国市场的首发销量超越了前一代iPhone 12系列，其实原因很简单，iPhone 13系列不仅起步容量上调为128GB，而且价格..
据大河报报道，1月14日，河南省消费者协会针对“辛巴直播带货即食燕窝消费民事公益诉讼案件”举行诉讼情况新闻通报会...据了解，河南省消费者协会..
根据数据，在过去四年中推出的72%的iPhone启动了iOS15，这比大多数兼容的iPhone有了相当大的进步，但仍落后于iOS14以及大约一年前81%的安装率...需..
这份遗憾，也成了辛巴辛有志坚持大爱助学的原动力...比如 2019 年 9 月，辛巴辛有志捐建了广西隆林各族自治县爱心学校大楼； 2020 年 4 月 16 日，..
韩国电池制造商LG能源解决方案有限公司（LGES）预计本月将筹集12.75万亿韩元（约107 亿美元/682亿人民币），这将是该国有史以来规模最大IPO...上市..