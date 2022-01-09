2022年1月9日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于炒股诈骗防反的，问题是“看到网上哪些炒股信息，你有可能遇到了金融诈骗钓鱼网站?”这个很简单了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
看到网上哪些炒股信息你可能遇到了金融诈骗钓鱼网站 1.9蚂蚁庄园今日答案
今天问题：看到网上哪些炒股信息，你有可能遇到了金融诈骗钓鱼网站？
A、内幕消息稳赚不赔
B、全国排名前十
正确答案:内幕消息稳赚不赔
很多上市公司会在收盘后公布利好消息，他们就专门找盘后公布了利好消息的股票推送给大家，第二天肯定是高开或者涨停的。但你肯定是买不到的，即使买得到，必定也是买在高位。这种骗局其实很好识破，你随手一搜就知道了。
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