抖音电商发布创作者【活动违约】管理细则 应避免这些违约行为

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:日前，抖音表示为提升消费者交易体验，规范创作者参与营销活动行为，制定了创作者【活动违约】管理细则。本规则适用于提报并参与平台营销活动的电商创作者。
根据活动提报要求，明确支持创作者提报/参与平台营销活动，需遵守活动相关规定，符合平台活动关于创作者等级、带货口碑分等指标的要求。不满足要求的，平台有权随时取消创作者参与活动的资格。
活动期间，未经平台许可创作者不可主动退出所参与的营销活动。另外，创作者提报/参与平台重点营销活动的，依据活动类型及活动规则要求应缴纳活动保证金的，创作者需足额缴纳。
创作者应当避免的违约行为包括：未按约定提供平台活动最低价、未按约定商品品类上架核心商品、未按约定发布赠品商品、未按约定商品库存数量上架商品等等。
创作者参与平台重点活动且存上述相关违约行为的，除扣除保证金外，视创作者违约情节，平台有权限制创作者提报平台营销活动。违约情节一般的，限制提报平台活动 60 天；违约情节严重的，限制提报平台活动 90 天。
该规则于 2022 年 01 月 06 日发布并实施，《创作者【活动违约】管理细则》具体细则可点击这里查看。