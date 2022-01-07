抖音电商发布创作者【活动违约】管理细则 应避免这些违约行为

当天直播间主打优质海外正品，产品类别以美妆护肤品为主，既涵盖平价好物，又涉及多个顶奢大牌。在平台的大额补贴之下，产品整体的价格十分优惠。也正因此，直播间的用户在当天表现出了强烈的购买欲望，SK-II、天气丹等品牌均卖出了高销量，价值799元的雅诗兰黛圣诞套装仅用了一秒就被用户抢光。