原生分布式数据库引领趋势：OceanBase客户数同比翻番 非金融类营收逾三成

“过去一年，OceanBase的客户数实现翻倍达到400多家，其中来自非金融类客户的营收占比超过三成。”1月6日上午，OceanBaseCEO杨冰在DC2021分布式数据库开发者大会上演讲首次对外披露其关键营收信息。

在政策支持、技术突破及行业成熟等多重因素推动下，数据库行业在国内正空前繁荣。与传统集中式数据库不同，国内在互联网等应用场景快速发展的背景下，成长起了具有大规模横向扩展能力的分布式数据库。

在各种数据库类型中，原生分布式数据库以其诸多特性，正引领数据库管理技术发展趋势。据Gartner近日发布的报告，以OceanBase为代表的原生分布式数据库具备高可用、可扩展;多地域、多部署形态;混合负载;多租户以及透明兼容性等优势，正成为企业核心系统升级的首选。

作为企业级原生分布式数据库代表，OceanBase在过去一年中快速发展。在金融等核心优势场景，OceanBase持续深耕，目前全国TOP200的头部金融机构中，有1/4都将OceanBase作为核心系统升级的首选。在区域性的银行、保险、证券及基金公司中，OceanBase市场占比达到行业第一。

除了金融场景，OceanBase已经深入到各行各业，并在政务、能源和通信等关系国计民生的重要领域得到应用。据杨冰介绍，来自非金融类客户的营收占比已达到OceanBase总营收的35%，且在快速增长中。

值得一提的是，随着产品不断迭代，OceanBase的客户结构也在持续优化，大量中小客户开始青睐原生分布式数据库。目前OceanBase有近七成的客户为中小客户。

过去一年中，OceanBase也在持续助力行业人才培养，通过推出教材、线上课程，举办数据库大赛等形式，为全社会培养输送1万多名OceanBase认证数据库人才，推动数据库行业发展。

“OceanBase的使命是用技术让海量数据管理和使用更简单。我们相信长期主义，坚持‘以产品驱动增长’的业务模式。期待与合作伙伴、客户、行业同仁、开发者一起，在最好的时代，为数据库行业的发展做出贡献，不断创造数据管理技术的未来。”杨冰表示。

中国电子技术标准化研究院研究室主任杨丽蕴表示认为，在国家科技发展战略下，以及云计算和AI智能化深入应用，国内分布式数据库软件顺应时代潮流，必将取得快速创新和发展。

2021分布式数据库开发者大会由中国电子技术标准化研究院指导、CSDN主办、OceanBase承办。作为分布式数据库领域的行业盛会，大会吸引了来自国内外的数据库开发者、企业技术人员共同探讨最前沿的技术趋势，交流最新技术实践。