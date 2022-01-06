美国法官驳回Cydia Creator针对苹果的诉讼

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:美国地方法官伊冯娜·冈萨雷斯·罗杰斯 (Yvonne Gonzalez Rogers) 今天批准了苹果公司的动议，驳回杰伊·弗里曼 (Jay Freeman) 对苹果公司提起的诉讼，杰伊·弗里曼 (Jay Freeman) 是Cydia的创始人，曾是iOS“越狱”的重要工具。

弗里曼于 2020 年底起诉苹果，指控苹果公司非法垄断iOS应用程序分销，因为App Store是用户可以在 iPhone 和 iPad 上下载应用程序的唯一授权市场。他的投诉还称，苹果“一直试图扼杀其他应用商店”，例如Cydia。

Cydia于2008年初推出，比App Store推出早了几个月。该应用程序允许越狱iPhone、iPad 或 iPod touch 的用户在 App Store 之外安装应用程序，以及自定义iOS外观和功能的调整和主题。例如，早在苹果在 iPhone上引入控制中心之前，Cydia上就有一个名为SBSettings的调整，它提供了类似的功能。

该诉讼称，Cydia是扩展iPhone功能的“第一个综合解决方案”，也是App Store之前的 App Store，但越狱社区的早期成员可能会争辩说，Installer应用程序是真正的第一个。

弗里曼和越来越多的开发商一起起诉苹果涉嫌垄断行为，其中包括Fortnite的开发商Epic Games。

首次提起诉讼时，苹果发言人表示该公司将审查该诉讼，但否认苹果是垄断企业，因为它面临来自安卓系统的竞争。苹果还多次赞赏App Store的隐私和安全优势，声称第三方应用商店可能会使用户面临欺诈和恶意软件的侵害。

据Gonzalez Rogers称，如果弗里曼提出修改后的投诉，苹果必须在2月2日前做出回应。