苹果年末发布AirPods Pro2 或将支持无损音频功能

2021年第三季度，苹果AirPods和Beats的出货量下降了30%以上，但这家公司仍然保持了其在市场上的主导地位。根据Canalys的一份新报告，苹果在2021年第三季度的真无线立体声设备--包括AirPods、AirPods Pro和Beats By Dre型号--出货量估计为1780万。这比苹果在2020年第三季度出货的2680万件音频配件同比下降33.7%。尽管出货量发生暴跌，可能是由于用户在等待第三代AirPods造成的，但苹果仍是明显的市场领导者--第二名的竞争者甚至没有