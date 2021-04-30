苹果年末发布AirPods Pro2 或将支持无损音频功能

日前分析师郭明錤发布最新苹果研究报告预测，苹果将在 2022 第四季度发布第二代AirPods Pro，采用全新设计，将支持无损音频和充电盒发声功能。
图片来自 Apple
分析中同时提到AirPods Pro的充电器会加入AirTag式的定位功能。此外郭明錤仍然认为AirPods未来可能会支持健康监测功能，即使不在Pro二代，也可能在后面几代中出现。
日前分析师郭明錤发布最新苹果研究报告预测，苹果将在 2022 第四季度发布第二代AirPods Pro，采用全新设计，将支持无损音频和充电盒发声功能。
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分析中同时提到AirPods Pro的充电器会加入AirTag式的定位功能。此外郭明錤仍然认为AirPods未来可能会支持健康监测功能，即使不在Pro二代，也可能在后面几代中出现。
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根据分析师郭明錤的预测，苹果AirPods Pro2耳机将会支持专业无损音频以及能发射定位跟踪目的的声音这两大新功能。
据国外媒体报道，分析师郭明錤现发表最新苹果研究报告预测苹果将在2022第四季度发布第二代AirPods Pro，采用全新设计，将支持无损音频和充电盒发声功能。
近期有不少消息称，苹果会在 2022 下半年推出第二代 AirPods Pro 真无线降噪耳机。而 DigiTimes 的一份新报告，又透露供应商正在为新款高端 AirPods 的出货做准备。外接普遍预计，AirPods Pro 2 会采用新颖的外形设计、改进的音频体验、并且有望支持 Apple Music 的无损音频播放。（图 via MacRumors）早些时候，知名苹果分析师郭明錤透露新款 AirPods Pro 将搭配重新设计的便携式充电收纳盒，甚至能够发出人耳可听见的声音、以更?
【TechWeb】12月8日消息，据国外媒体报道，苹果分析师郭明錤称，采用全新设计和改进芯片的AirPods Pro 2将于2022年第四季度发布，也是AirPods Pro版自2019年首次亮相以来的首次升级。报道称新款AirPods Pro采用全新设计，去掉了从底部伸出的短杆，设计类似于Beats Fit Pro。另外，AirPods Pro 2还具有使用内置传感器的健身跟踪功能，以及一种改善设备连接性的新芯片。除了AirPods Pro2，还有三款新苹果手表预计在2022年秋季推出。?
苹果公司首次在2019年发布了AirPod Pro无线蓝牙耳机，对于下一代机型，苹果分析师郭明錤表示将会在2022年年末发布。
在最新研报中，苹果分析大神郭明錤爆料了AirPods Pro 2，也就是苹果第二代降噪耳塞。按照他的预测，AirPods Pro 2将在今年第四季度推出，新卖点包括新外观设计、支持Apple Lossless (ALAC) 格式与充电盒可发声以便使用者寻找等。实际上，从去年6月开始，Apple Music面向订阅用户开放7500万首无损音乐（ALAC），当时因为AirPods/Pro/Max都不支持这一格式，遭到用户强烈吐槽。至于发声寻找，看来是要与iPhone、iPad、AirTag等相统一?
去年，苹果更新了AirPods 3，但支持降噪的AirPods Pro却没有迭代。最新消息称，供应链厂商们用于AirPods Pro 2的元件已经就绪，这款产品预计今年晚些时候推向市场。这一说法和元旦期间分析师大神郭明錤研报中信息一致，他梳理的苹果第二代降噪耳塞卖点包括新外观设计、支持Apple Lossless (ALAC) 格式与充电盒可发声以便使用者寻找等。实际上，从去年6月开始，Apple Music面向订阅用户开放7500万首无损音乐（ALAC），当时因为AirPo
2022年第一天，苹果宣布在国内推出AirPods Pro虎年特别版，售价1999元。这是继牛年首次推出官方设计之后，Apple继续为虎年打下独特印记，带来AirPods Pro充电盒上的特别款镌刻，还有外包装上的专属标志。AirPods Pro虎年特别款与标准版AirPods Pro一样，支持分期，也受到AppleCare+服务计划的保护。需要注意的是，AirPods Pro虎年特别款每人限购两幅，而且因为官方AirPods Pro虎年特别款已经镌刻了为虎年特别设计的图案，无法再使?
2021年第三季度，苹果AirPods和Beats的出货量下降了30%以上，但这家公司仍然保持了其在市场上的主导地位。根据Canalys的一份新报告，苹果在2021年第三季度的真无线立体声设备--包括AirPods、AirPods Pro和Beats By Dre型号--出货量估计为1780万。这比苹果在2020年第三季度出货的2680万件音频配件同比下降33.7%。尽管出货量发生暴跌，可能是由于用户在等待第三代AirPods造成的，但苹果仍是明显的市场领导者--第二名的竞争者甚至没有
12 月 13 日，由中央广播电视总台上海总站主办，欧科云链共同承办的“中国城市数字经济论坛·2021”区块链专场论坛于上海成功举办，会上，中国科学院院士、密码学家王小云，欧科云链徐明星等众多业内资深专家和企业代表就区块链技术的发展和应用等议题展开深入探讨。与此同时，欧科云链徐明星智慧辅警黑科技“链上天眼Pro”出席区块链分论坛，并现场展示新技术的魅力和助警便利。护航数字经济数据安全，欧科云链徐明星一直在行动随
早先，天风国际分析师郭明錤在最新报告中研判，预计苹果将在2022年中发布新款MacBook Air。日前，Appleinsider根据目前爆料的消息制作了一组新款M..
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据CNET报道，特斯拉、Rivian、Lucid和Fisker是抢占头条的电动车制造商。但其他无数的电动汽车制造商也在为制造电池动力汽车而努力。其中一家重要的..
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