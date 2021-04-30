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苹果年末发布AirPods Pro2 或将支持无损音频功能

2022-01-06 16:50 · 稿源：站长之家

日前分析师郭明錤发布最新苹果研究报告预测，苹果将在 2022 第四季度发布第二代AirPods Pro，采用全新设计，将支持无损音频和充电盒发声功能。

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图片来自 Apple

分析中同时提到AirPods Pro的充电器会加入AirTag式的定位功能。此外郭明錤仍然认为AirPods未来可能会支持健康监测功能，即使不在Pro二代，也可能在后面几代中出现。

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