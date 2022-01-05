最新数据库管理技术发展趋势由谁引领？Gartner点名原生分布式数据库

数据是数字时代的石油。如何安全可靠地存储数据?如何最大化挖掘数据价值?权威第三方机构Gartner给出的答案是原生分布式数据库。

1月5日，Gartner与OceanBase联合发布的白皮书《原生分布式数据库引领数据管理技术发展趋势》（下简称“白皮书”）中指出，原生分布式数据库以其诸多特性，正引领数据库管理技术发展趋势。以OceanBase为代表的国产原生分布式数据库已经深入各行各业，成为企业核心系统升级的首选。

数据库是承担数据存储与计算的基础软件，与操作系统、中间件并列为三大基础软件。几乎所有的应用软件都要基于数据库来存储、管理和处理数据，它的性能直接影响到应用软件的运行效率、可拓展性、灵活度和可靠性。

白皮书中指出，传统基于小型机的数据库技术，难以满足存储与计算海量数据的要求。与此同时，移动互联网发展带来更多的业务种类、更长的服务时间，都会对数据库系统的高可用性提出更加严峻的挑战。

而在数据处理层面，企业也面临诸多困境，具体包括:传统数据库的扩展能力在集群节点数量等方面有很大局限性，导致数据量增长之后难以扩展系统能力;其次，由于数据分布在不同业务系统，存在“数据孤岛”问题，打通整合数据困难重重;此外，传统数据库的数据分析能力不足，且分析工具价格偏高、软件升级不及时等等。

面对上述挑战，白皮书中认为，原生分布式数据库以其高可用、可扩展;多地域、多部署形态;混合负载;多租户以及透明兼容性等诸多特性正成为企业核心系统升级的首选。

“原生分布式数据库运行在多个数据节点之上，可配置多个数据副本，它采用一致性协议保证了全局事务的一致性，是适应云环境的新一代数据库产品，为企业核心系统升级提供了更好的选择。”白皮书指出。

目前，原生分布式数据库的应用场景已经遍及各行各业。以100%自研的企业级原生分布式数据库OceanBase为例，已经助力200多家行业客户实现核心系统升级，且在关系国计民生的金融、政务、电信和能源等重要行业得到采用。

在电信领域，2021 年 6 月份，中国移动山东分公司的核心计费业务系统上线OceanBase数据库。上线后，山东移动计费系统处理效率明显提升，详单处理效率提升30%，数据由原有的7T压缩至十分之一，存储成本、硬件和维保成本均实现大幅下降。

在人社领域，近日，江西人社在全国率先实现对接养老保险全国统筹信息系统，并采用OceanBase数据库，系统上线后，可实现征缴计划生成从16小时降至最快9分钟。