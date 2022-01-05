抖音打击治理电商刷单炒信、虚假交易相关问题

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日 消息:昨日，抖音官方表示，自国家网信办开展“清朗·打击流量造假、黑公关、网络水军”行动以来，抖音电商持续完善电商规则，严格打击虚假交易行为，不允许商家和达人通过任何手段、渠道制造虚假销量、虚假商品评价、提高店铺/作者评分等。

针对多发的作弊风险，抖音电商平台在下单、支付、核销、退款等全链路环节均布置了风控策略识别，可根据识别结果进行事中、事后处置。

事中

1.交易：对于黑产帐号进行事中下单拦截。 2.评价：对于作弊评价进行实时自见处理。

事后

1.商家：对于虚假交易商品进行下架处理，违规严重的POI/企业号进行清退。 2.达人：涉及刷单的达人会进行相应的权限剥夺处置。

抖音称，对相关违规行为，一经发现，将依据平台规则及创作者与平台签订的相关协议进行处置，例如扣除信用分、限制或永久关闭电商权限等。

1、针对存在虚假交易行为的商家和达人，平台会根据其严重程度予以梯度处置，包括但不限于停业整顿、扣除保证金以及清退等；年度累计处罚违规商家72756家，其中清退1344家；累计处置违规达人17615人次； 2、对于参与刷单的买家，平台也会根据规则，予以一定程度的限权，包括评价自见、限制下单等；年度累计处罚买家15.2万人次。

抖音表示，将始终坚持平台治理的高标准、高要求，致力于打造健康、优质、有价值的平台。对于涉嫌违法犯罪的行为，平台也将积极配合有关部门进行打击。