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国家邮政局：元旦假期全国揽收快递包裹9.2亿件

2022-01-04 11:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:据国家邮政局消息，国家邮政局监测数据显示， 1 月 1 日至 3 日全国邮政快递业运行总体安全、平稳有序，揽收快递包裹9. 2 亿件，同比增长22.6%；投递快递包裹9. 6 亿件，同比增长26.5%。

快递，仓库

据悉， 2021 年我国快递业务量已达 1000 亿件，这是我国快递年业务量首次突破千亿级别，已连续 8 年稳居世界第一，日均服务用户近 7 亿人次。

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