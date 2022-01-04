国家邮政局：元旦假期全国揽收快递包裹9.2亿件

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:据国家邮政局消息，国家邮政局监测数据显示， 1 月 1 日至 3 日全国邮政快递业运行总体安全、平稳有序，揽收快递包裹9. 2 亿件，同比增长22.6%；投递快递包裹9. 6 亿件，同比增长26.5%。
据悉， 2021 年我国快递业务量已达 1000 亿件，这是我国快递年业务量首次突破千亿级别，已连续 8 年稳居世界第一，日均服务用户近 7 亿人次。
站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:据国家邮政局消息，国家邮政局监测数据显示， 1 月 1 日至 3 日全国邮政快递业运行总体安全、平稳有序，揽收快递包裹9. 2 亿件，同比增长22.6%；投递快递包裹9. 6 亿件，同比增长26.5%。
据悉， 2021 年我国快递业务量已达 1000 亿件，这是我国快递年业务量首次突破千亿级别，已连续 8 年稳居世界第一，日均服务用户近 7 亿人次。
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矩阵数据科技在中通快递总部内测无人驾驶快递物流车“开拓者号”。据了解，该车搭载华为MDC智能驾驶计算平台，是中国首款车规级无人驾驶快递物流车。
众所周知，活体动物是不能发快递的。但是现实生活中却仍有人这样做，甚至还有网店公开售卖动物盲盒，将活体动物直接封入快递箱中，发给买家。据媒体报道，日前，来自广东湛江的一名物流货运司机就遇到了残忍一幕，发现快递中有活着的猫和狗后，发视频呼吁不要将活体动物发快递。从视频中可以看出，一只小猫咪正攀爬在大货车固定篷布的绳子上，而小猫咪一直无助地叫着，似乎是在向货车司机求救。拍摄视频的货车司机表示，在掀开篷布
12月28日消息，据国内媒体报道，日前，矩阵数据科技研发的无人驾驶快递物流车开拓者号”在中通快递总部启动应用场景内测。据了解，该快递无人车是中国首款车规级无人驾驶快递物流车，在机动车道行驶，设计时速超过70公里，车辆续航里程达240公里。车长约3.85米、车宽1.5米、车身高2米，车辆货厢容积可达4.5m，每日可完成3000件以上的包裹配送。除汽车大脑”采用华为MDC车规级智能驾驶计算平台外，开拓者号”快递物流车车头搭载4颗?
今年春节期间快递会停运吗？会不会涨价？12月27日消息，据媒体报道，中通快递官网消息显示，将继续提供全年无休”的快递服务，满足节日期间的寄递需求，保障防疫、民生物资的畅通运输。此外，公告还提到指导价格有所上涨。具体看来，快件重量1kg以内（即计费重量1kg），涨幅不超过1.5元/单；快件重量1kg以上（即计费重量＞1kg），首重报价涨幅不超过1.5元/单，续重报价涨幅不超过0.3元/kg。另外，中通方面还表示，会为春节留守的一
据国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，今年12月12日全天，邮政、快递企业共揽收邮（快）件达4.6亿件，同比增长超20%，再创历史新高。
近日，百世物流关联公司杭州百世网络技术有限公司发生工商变更，原股东何莉莉、陈微等退出股东行列，新增股东极兔速递有限公司，持股100%。
今日上午，国家邮政局公布数据称，2021年我国快递业务量已达1000亿件，标志着我国邮政快递业发展又迈上了一个新的台阶。据悉，今年第1000亿件快件是一箱从四川省眉山市多悦镇正山口村寄出的爱媛橙，由中通快递承运，12月8日发出，将于12月9日上午送达位于陕西西安的收件人手中。
12月8日，国家邮政局数据显示，2021年我国快递业务量已达1000亿件，这是我国快递年业务量首次突破千亿级别，已连续8年稳居世界第一，日均服务用户近7亿人次。
今日，针对寄递贵重物品快递公司保价费标准问题，上海市消保委进行了调查。上海市消保委表示，大部分快递公司的保价费按照消费者寄递的物品声明价值划分收费区间，相对低一些的声明价值实行定额保价费，而声明价值较高的实行比例保价费率。
今年10月份，百世集团和JT极兔速递（“极兔”）共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民币（合11亿美元）的价格转让给极兔。
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