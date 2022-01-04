国家邮政局：元旦假期全国揽收快递包裹9.2亿件

众所周知，活体动物是不能发快递的。但是现实生活中却仍有人这样做，甚至还有网店公开售卖动物盲盒，将活体动物直接封入快递箱中，发给买家。据媒体报道，日前，来自广东湛江的一名物流货运司机就遇到了残忍一幕，发现快递中有活着的猫和狗后，发视频呼吁不要将活体动物发快递。从视频中可以看出，一只小猫咪正攀爬在大货车固定篷布的绳子上，而小猫咪一直无助地叫着，似乎是在向货车司机求救。拍摄视频的货车司机表示，在掀开篷布