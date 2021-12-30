2022DNF新春福袋可以开出什么 新春福袋全部奖励汇总

DNF在12月30日开启了新春福袋的活动，很多玩家还不清楚今年的新春福袋能开出什么，下面就来为大家分享一下新春福袋全部奖励汇总。
出售时间 :2022年1月1日00:00~2022年1月2日5:59在2022年1月1日00:00开始，福袋会在商城中活动一栏中的限定界面下出售，在2022年1月2日05:59后便会停止出售，每个福袋每个账号只能购买1次，在购买3种，6种福袋后，还会得到额外赠送的特别福袋!所有福袋均为账号绑定。
|道具名称
|道具说明
|价格
（限点券）
凯丽的强化福袋
开启后， 从下列道具中随机获得一种强化券和一种凯丽的强化器。
[可交易1次]
+12装备强化券（Lv1~100）1张
+11装备强化券（Lv1~100）1张
[账号绑定]
+12装备强化券（Lv1~100）1张
+11装备强化券（Lv1~100）1张
+10装备强化券（Lv1~100）2张
+10装备强化券（Lv1~100）1张
凯丽的强化器 （Lv1~100）40个
凯丽的强化器 （Lv1~100）20个
获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。
点击查看概率
|3888
克伦特的增幅福袋
开启后， 从下列道具中随机获得一种增幅券和一种一次性增幅器。
[可交易1次]
+11装备增幅券（Lv55~100）1张
+10装备增幅券（Lv55~100）1张
[账号绑定]
+11装备增幅券（Lv55~100）1张
+10装备增幅券（Lv55~100）1张
+9装备增幅券（Lv55~100）1张
一次性增幅器 （Lv55~100）40个
一次性增幅器 （Lv55~100）20个
获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。
点击查看概率
|3888
达芙妮的徽章福袋
开启后， 从下列道具中随机获得一种。
[可交易1次]
梦想白金徽章礼盒1个
灿烂的徽章自选礼盒8件装1个
[账号绑定]
梦想白金徽章礼盒1个
灿烂的徽章自选礼盒8个
灿烂的徽章自选礼盒4个
灿烂的徽章自选礼盒2个
获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。
点击查看概率
|2888
赛丽亚的装扮福袋
开启后， 从下列道具中随机获得一种。
[可交易1次]
稀有装扮兑换券2件装1个
稀有装扮兑换券1件装1个
[账号绑定]
稀有装扮兑换券2张
稀有装扮兑换券1张
高级装扮兑换券5张
高级装扮兑换券3张
稀有装扮兑换卷2件装和稀有装扮兑换卷1件装将于2022年1月20日凌晨6点删除。
点击查看概率
|2888
圣者遗物福袋
开启后， 从下列道具中随机获得一种。
[账号绑定]
圣者遗物箱50个
圣者遗物箱10个
圣者遗物箱8个
圣者遗物箱7个
点击查看概率
|2888
2022年好运来福袋
开启后， 从下列道具中随机获得一种。
[账号绑定]
凯丽的强化福袋
克伦特的增幅福袋
达芙妮的徽章福袋
赛丽亚的装扮福袋
圣者遗物福袋
获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。
点击查看概率
|2022
购买3种福袋后，会额外获得1个[可交易]2022年好运来福袋，购买6种福袋后，
会额外获得1个2022年福星高照福袋，两种福袋每个账号只能获得1次
|道具名称
|道具说明
|交易类型
[可交易]2022年好运来福袋
开启后， 从下列道具中随机获得一种。
[账号绑定]
凯丽的强化福袋
克伦特的增幅福袋
达芙妮的徽章福袋
赛丽亚的装扮福袋
圣者遗物福袋
获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。
点击查看概率
|可交易1次，交易后变成账号绑定
2022年福星高照福袋
开启后， 从下列道具中选择获得一种。
[账号绑定]
凯丽的强化福袋
克伦特的增幅福袋
达芙妮的徽章福袋
赛丽亚的装扮福袋
圣者遗物福袋
获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。
|账号绑定
- 1、所有可购买福袋均为账号绑定，账号限购1次，仅限点券购买，无法赠送或放入购物篮，2022年1月20日06:00统一删除。
- 2、额外赠送福袋[可交易]2022年好运来福袋可交易1次，交易后变成账号绑定，2022年福星高照福袋为账号绑定，2022年1月20日06:00统一删除。
- 3、福袋中获得的各种装扮兑换券及圣者遗物箱均为账号绑定道具，没有删除日期。
- 4、徽章福袋中获得的徽章为不可交易道具，没有删除日期。
- 5、其它福袋内道具均为账号绑定，且将于2022年1月20日凌晨6点删除，请注意使用。