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2022DNF新春福袋可以开出什么 新春福袋全部奖励汇总

2021-12-30 14:04 · 稿源：站长之家

DNF在12月30日开启了新春福袋的活动，很多玩家还不清楚今年的新春福袋能开出什么，下面就来为大家分享一下新春福袋全部奖励汇总。

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出售时间 :2022年1月1日00:00~2022年1月2日5:59在2022年1月1日00:00开始，福袋会在商城中活动一栏中的限定界面下出售，在2022年1月2日05:59后便会停止出售，每个福袋每个账号只能购买1次，在购买3种，6种福袋后，还会得到额外赠送的特别福袋!所有福袋均为账号绑定。

道具名称道具说明价格

（限点券）

凯丽的强化福袋

开启后， 从下列道具中随机获得一种强化券和一种凯丽的强化器。

[可交易1次]

+12装备强化券（Lv1~100）1张

+11装备强化券（Lv1~100）1张

[账号绑定]

+12装备强化券（Lv1~100）1张

+11装备强化券（Lv1~100）1张

+10装备强化券（Lv1~100）2张

+10装备强化券（Lv1~100）1张

凯丽的强化器 （Lv1~100）40个

凯丽的强化器 （Lv1~100）20个

获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。

点击查看概率

3888

克伦特的增幅福袋

开启后， 从下列道具中随机获得一种增幅券和一种一次性增幅器。

[可交易1次]

+11装备增幅券（Lv55~100）1张

+10装备增幅券（Lv55~100）1张

[账号绑定]

+11装备增幅券（Lv55~100）1张

+10装备增幅券（Lv55~100）1张

+9装备增幅券（Lv55~100）1张

一次性增幅器 （Lv55~100）40个

一次性增幅器 （Lv55~100）20个

获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。

点击查看概率

3888

达芙妮的徽章福袋

开启后， 从下列道具中随机获得一种。

[可交易1次]

梦想白金徽章礼盒1个

灿烂的徽章自选礼盒8件装1个

[账号绑定]

梦想白金徽章礼盒1个

灿烂的徽章自选礼盒8个

灿烂的徽章自选礼盒4个

灿烂的徽章自选礼盒2个

获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。

点击查看概率

2888

赛丽亚的装扮福袋

开启后， 从下列道具中随机获得一种。

[可交易1次]

稀有装扮兑换券2件装1个

稀有装扮兑换券1件装1个

[账号绑定]

稀有装扮兑换券2张

稀有装扮兑换券1张

高级装扮兑换券5张

高级装扮兑换券3张

稀有装扮兑换卷2件装和稀有装扮兑换卷1件装将于2022年1月20日凌晨6点删除。

点击查看概率

2888

圣者遗物福袋

开启后， 从下列道具中随机获得一种。

[账号绑定]

圣者遗物箱50个

圣者遗物箱10个

圣者遗物箱8个

圣者遗物箱7个

点击查看概率

2888

2022年好运来福袋

开启后， 从下列道具中随机获得一种。

[账号绑定]

凯丽的强化福袋

克伦特的增幅福袋

达芙妮的徽章福袋

赛丽亚的装扮福袋

圣者遗物福袋

获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。

点击查看概率

2022

购买3种福袋后，会额外获得1个[可交易]2022年好运来福袋，购买6种福袋后，

会额外获得1个2022年福星高照福袋，两种福袋每个账号只能获得1次

道具名称道具说明交易类型

[可交易]2022年好运来福袋

开启后， 从下列道具中随机获得一种。

[账号绑定]

凯丽的强化福袋

克伦特的增幅福袋

达芙妮的徽章福袋

赛丽亚的装扮福袋

圣者遗物福袋

获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。

点击查看概率

可交易1次，交易后变成账号绑定

2022年福星高照福袋

开启后， 从下列道具中选择获得一种。

[账号绑定]

凯丽的强化福袋

克伦特的增幅福袋

达芙妮的徽章福袋

赛丽亚的装扮福袋

圣者遗物福袋

获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。

账号绑定
  • 1、所有可购买福袋均为账号绑定，账号限购1次，仅限点券购买，无法赠送或放入购物篮，2022年1月20日06:00统一删除。
  • 2、额外赠送福袋[可交易]2022年好运来福袋可交易1次，交易后变成账号绑定，2022年福星高照福袋为账号绑定，2022年1月20日06:00统一删除。
  • 3、福袋中获得的各种装扮兑换券及圣者遗物箱均为账号绑定道具，没有删除日期。
  • 4、徽章福袋中获得的徽章为不可交易道具，没有删除日期。
  • 5、其它福袋内道具均为账号绑定，且将于2022年1月20日凌晨6点删除，请注意使用。
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