2022DNF新春福袋可以开出什么 新春福袋全部奖励汇总

DNF在12月30日开启了新春福袋的活动，很多玩家还不清楚今年的新春福袋能开出什么，下面就来为大家分享一下新春福袋全部奖励汇总。

出售时间 :2022年1月1日00:00~2022年1月2日5:59在2022年1月1日00:00开始，福袋会在商城中活动一栏中的限定界面下出售，在2022年1月2日05:59后便会停止出售，每个福袋每个账号只能购买1次，在购买3种，6种福袋后，还会得到额外赠送的特别福袋!所有福袋均为账号绑定。

道具名称 道具说明 价格 （限点券） 凯丽的强化福袋 开启后， 从下列道具中随机获得一种强化券和一种凯丽的强化器。 [可交易1次] +12装备强化券（Lv1~100）1张 +11装备强化券（Lv1~100）1张 [账号绑定] +12装备强化券（Lv1~100）1张 +11装备强化券（Lv1~100）1张 +10装备强化券（Lv1~100）2张 +10装备强化券（Lv1~100）1张 凯丽的强化器 （Lv1~100）40个 凯丽的强化器 （Lv1~100）20个 获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。 点击查看概率 3888 克伦特的增幅福袋 开启后， 从下列道具中随机获得一种增幅券和一种一次性增幅器。 [可交易1次] +11装备增幅券（Lv55~100）1张 +10装备增幅券（Lv55~100）1张 [账号绑定] +11装备增幅券（Lv55~100）1张 +10装备增幅券（Lv55~100）1张 +9装备增幅券（Lv55~100）1张 一次性增幅器 （Lv55~100）40个 一次性增幅器 （Lv55~100）20个 获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。 点击查看概率 3888 达芙妮的徽章福袋 开启后， 从下列道具中随机获得一种。 [可交易1次] 梦想白金徽章礼盒1个 灿烂的徽章自选礼盒8件装1个 [账号绑定] 梦想白金徽章礼盒1个 灿烂的徽章自选礼盒8个 灿烂的徽章自选礼盒4个 灿烂的徽章自选礼盒2个 获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。 点击查看概率 2888 赛丽亚的装扮福袋 开启后， 从下列道具中随机获得一种。 [可交易1次] 稀有装扮兑换券2件装1个 稀有装扮兑换券1件装1个 [账号绑定] 稀有装扮兑换券2张 稀有装扮兑换券1张 高级装扮兑换券5张 高级装扮兑换券3张 稀有装扮兑换卷2件装和稀有装扮兑换卷1件装将于2022年1月20日凌晨6点删除。 点击查看概率 2888 圣者遗物福袋 开启后， 从下列道具中随机获得一种。 [账号绑定] 圣者遗物箱50个 圣者遗物箱10个 圣者遗物箱8个 圣者遗物箱7个 点击查看概率 2888 2022年好运来福袋 开启后， 从下列道具中随机获得一种。 [账号绑定] 凯丽的强化福袋 克伦特的增幅福袋 达芙妮的徽章福袋 赛丽亚的装扮福袋 圣者遗物福袋 获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。 点击查看概率 2022

购买3种福袋后，会额外获得1个[可交易]2022年好运来福袋，购买6种福袋后，

会额外获得1个2022年福星高照福袋，两种福袋每个账号只能获得1次

道具名称 道具说明 交易类型 [可交易]2022年好运来福袋 开启后， 从下列道具中随机获得一种。 [账号绑定] 凯丽的强化福袋 克伦特的增幅福袋 达芙妮的徽章福袋 赛丽亚的装扮福袋 圣者遗物福袋 获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。 点击查看概率 可交易1次，交易后变成账号绑定 2022年福星高照福袋 开启后， 从下列道具中选择获得一种。 [账号绑定] 凯丽的强化福袋 克伦特的增幅福袋 达芙妮的徽章福袋 赛丽亚的装扮福袋 圣者遗物福袋 获得的道具将于2022年1月20日凌晨6点删除。 账号绑定