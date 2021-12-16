幻塔开服福利礼包活动汇总 幻塔福利礼包一览

幻塔在12月16日开启了正式的公测，开服必然是有福利礼包了，很多玩家还不清楚本次幻塔开服的福利礼包活动有哪些，下面就来为大家分享一下。

拓荒者，大家好!欢迎12月16日8:00准时登陆艾达星!为了迎接大家的到来，我们准备了一系列补给福利活动，每位拓荒者都可参与，走过路过不要错过，塔塔预祝大家冒险之旅顺利!

Step1. 初见好礼

塔塔为拓荒者们准备了启程见面礼!内有金核*10、限定载具、喷气背包皮肤、限定时装礼盒等各种好礼!分为【艾达星登陆补给】和【增幅测试·炸服补偿】两种。

领取时间:自公测起90日内有效（截止至2022年3月16日23:59），活动期间拓荒者可选择任意时间领取活动奖励。

【领取方式】

进入游戏，跟随主线剧情完成“生态站入侵者”任务后，主界面的“福利”按钮将解锁;

点击“福利”按钮进入【福利界面】，在该界面的左部页签位置可以看到【启程补给】;

点击进入【启程补给】分页领取对应奖励。

【注意事项】

每个游戏账号仅能领取一次奖励，领取后无法更改，请您谨慎选择领取奖励的服务器和角色，

点击【取件】后，奖励将发送至拓荒者的【邮件】，请前往查收。

因同一类型的新手礼包在不同平台可能有不同的获取方式，部分礼包之间存在互斥机制，请仔细阅读各平台活动的获奖规则和礼包领取说明。

Step2. 执行供给

活动主题:开服7天签到活动

参与条件:解锁福利系统

活动时间:服务器开服后持续14天

活动规则:所有玩家每日登录均可前往活动界面领取奖励。累计七天签到还有额外奖励。

Step3. 地面踏查

活动主题:大世界补给舱开启

参与条件:解锁福利系统

活动时间:服务器开服后持续一周

活动规则:神奇补给舱在哪里?在活动期间内探索大世界，开启10个补给舱后可以领取神奇奖励。

Step4. 与日俱进

活动主题:旧日幻象玩法目标，完成30层

参与条件:角色到达25级

活动时间:服务器开服后持续14天

活动规则:到达25级的拓荒者在指定活动时间内，参与旧日幻象玩法。通关30层后，在活动界面手动点击领取或一键领取奖励，如果在活动期间内完成目标但没有主动进入活动界面领取奖励，则活动结束后通过邮件统一发放完成奖励。

Step5. 移动食堂

活动主题:每日菜肴制作目标

参与条件:所有玩家

活动时间:服务器开服后持续7天

活动规则:所有拓荒者在指定活动时间内，进行食材收集和制作，制作完成后在该界面完成提交，即可获得奖励。活动界面会显示拓荒者当前持有的所需食材、菜肴的持有数量、制作提交需求数量。

TapTap独家礼包码

（以下三个礼包在12.16日开服以后使用）

▶︎►TapTap独家定制礼包

奖励详情:

金币*1888、墨晶*100、香脆烤鱼*5、武器能量池Ⅱ*2、TapTap眼罩*1

▶︎► TapTap新手礼包

奖励详情:

小巧礼物盒 *3， 黑核 *1， 元素矿石碎片箱 *2， 金币 *1000， 刺猬番茄3

▶︎►TapTap登录礼包

奖励详情:

精致礼物盒 *3， SR源器碎片箱 *2， 黑核 *1， 金币 *1500， 刺猬番茄6

📢 TapTap 独家礼包码领取方式:

❶ 打开TapTap安卓客户端 （目前iOS不可领取）

❷ 进入「幻塔」游戏详情页

❸ 下滑拉到【礼包与激活码】处，点击领取

📢 游戏内兑换方式

【主界面】—【福利】—【兑换】

注意:跟随主线剧情完成“生态站入侵者”任务后，主界面的“福利”按钮才解锁

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通用兑换码（持续更新中）

HT888