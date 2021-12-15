网信办督促网站平台处置违法违规头部账号

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:今日，国家网信办表示， 今年以来，针对一些粉丝量大、关注度高的网站平台“头部账号”法纪意识淡薄，滥用网上影响力，传播错误导向内容，污染网络生态等突出问题，会同相关部门，指导各地网信办，要求网站平台切实履行主体责任，对违法违规“头部账号”依法予以惩处，并于10月开展“清朗·互联网用户账号运营乱象专项整治行动”，针对网络名人账号虚假粉丝、“转世”账号等突出问题，持续加大整治力度。

今年以来，有关网站平台对2万余个“头部账号”予以关闭、暂停更新。

同时，依法关闭、暂停更新的“头部账号”中，有的侮辱英雄烈士，伤害民族感情，如“罗昌平”“YvonnAlmond”等;有的肆意造谣传谣，干扰网络传播秩序，如“George-瓜瓜”“孟婆在修行”等;有的传播软色情信息，毒害青少年身心健康，如“奇葩影录”“高清私密大片”等;有的恶意低俗营销，污染社会风气，如“云南达摩”“风小逸”等;有的存在偷逃税款等违法行为，如网络主播“雪梨Cherie”“林珊珊_Sunny”等。

国家网信办称，这些“头部账号”违法违规言行产生不良负面影响，引发广大网民强烈愤慨谴责。

国家网信办强调，互联网不是法外之地。网络大V、个人大号等“头部账号”不仅是个人社交工具，还具有媒体属性和社会动员功能，更应带头遵守法律法规，积极履行社会责任，在网上理性负责发声;应积极传播优秀网络文化，大力弘扬社会主义核心价值观，倡导积极健康的网络风气;应用好自身影响力，发挥示范带动作用，为青少年树立正面典范。国家网信办将持续深入开展违法违规“头部账号”整治工作，聚焦广大网民反映强烈的突出问题，进一步压实网站平台主体责任，指导网站平台依法依规对问题严重、影响恶劣的“头部账号”予以严肃处置，引导“头部账号”积极发挥正面作用，与社会各方共同努力，营造清朗健康的网络空间。