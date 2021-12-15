王者荣耀峡谷冬日聚好礼享不停活动详情 马可波罗新皮肤限时拼团优惠

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王者荣耀在最近开启了峡谷冬日聚好礼享不停活动，其中马可波罗新皮肤限时拼团优惠，很多玩家还不清楚活动的详情，下面就来为大家分享一下。

峡谷冬日聚，好礼享不停

马可波罗新皮肤限时拼团秒杀

活动时间:12月17日~12月23日（详情敬请留意后续官方公告）

活动秒杀价格:60点券

售卖方式:拼团秒杀活动购买（仅可通过限时秒杀活动购买，商城内不直售上架）

拼团奖励:60点券购买皮肤后可发起拼团，拼团享额外福利，2人即可成团，拼团人数达到5人全员可得60荣耀积分

活动入口:活动开启后从活动面板-【限时秒杀】潮玩牛仔即可进入

（除游戏内活动入口外，本次限时秒杀活动也支持通过QQ/微信的腾讯充值王者荣耀专区活动页面参与，或通过其他召唤师分享的链接进入活动页面。）

钻石消耗，“王-者-荣-耀”礼包开击败特效!

钻石消耗活动来了!活动期间每消耗10钻石可获得1积分，使用积分即可兑换好礼!

活动详情:

【荣耀礼包:王】:

打开后必得铭文碎片*20，有一定几率额外获得史诗皮肤自选宝箱*1（打开后可任意选择以下奖励之一:貂蝉-圣诞恋歌、李元芳-逐浪之夏、曹操-幽灵船长、刘禅-绅士熊喵、皮肤碎片*6）

史诗皮肤自选宝箱限量40万

【荣耀礼包:者】:

打开后可获得以下物品:皮肤碎片*1、浓情玫瑰*1

【荣耀礼包:荣】:

打开后可获得以下物品:皮肤碎片*1、铭文碎片*60

【荣耀礼包:耀】:

打开后必得铭文碎片*60，累计开10次必得峡谷探秘击败特效自选宝箱*1

峡谷探秘击败特效

专属梦境，英雄修炼开启

活动时间:12月14日更新后-1月5日23:59

活动入口:活动面板-【专属梦境】英雄修炼

活动详情:

召唤师们可以通过完成任务获取星光值，进行筑梦完成修炼，在选择修炼英雄时，活动页面会提供3位智能推荐英雄，召唤师们也可以在其他（除艾琳、韩信、武则天、嬴政、赵云、不知火舞、橘右京、娜可露露和夏洛特外）英雄中选择1位进行修炼，部分熟练度过高的英雄，无法参与修炼。

修炼特权:

修炼过程中可获得英雄试用资格（全模式可用）、部分皮肤使用资格(直售的史诗(英雄修炼活动开启前3个月内新上架的皮肤除外)及以下等级皮肤)、满级系统铭文试用(仅修炼英雄可用);修炼达到2000能量可得英雄梦境修炼礼盒。

英雄梦境修炼礼盒:

打开礼包可任意选择以下奖励之一:金币*5000，100点券优惠卡*1（满788可用，2022年1月11日后过期），皮肤碎片*5，铭文碎片*800。

修炼任务:

对局模式（5v5匹配、5v5常驻娱乐、排位、巅峰赛、全民电竞模式、5v5人机）

头像框礼包上架

上架时间:12月17日0:00~12月20日23:59

打开后可随机获得以下奖励之一:点赞2020头像框、五军对决头像框、2016情人节纪念头像框、奥运头像框、双倍金币卡:1日、双倍经验卡:1日、铭文碎片*158/128/88/58。

价格:600金币

概率公示:

两大皮肤秘宝上架

上架时间:12月17日0:00~12月20日23:59

超值皮肤秘宝:

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:鬼剑武藏、舞动绿茵、兔女郎、守护之力、特种部队、万圣前夜、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1、皮肤碎片*2。

价格:20点券

每日限购200个

概率公示:

优选皮肤秘宝:

购买酷炫机甲（1日），可额外随机获得以下之一:黄金白羊座、胖达荣荣、圣诞恋歌、白色死神、荣耀积分*50、积分夺宝抵用券*1、皮肤碎片*5。

价格:50点券

每日限购100个

概率公示:

皮肤特权体验礼包上架

上架时间:12月20日0:00~12月31日23:59

打开礼包可任意选择下列皮肤7日体验卡一张:无限星赏官、白蛇、水晶猎龙者、星夜王子、黄金分割率、节奏热浪或者皮肤碎片*2。

价格:20点券

商城更新

夺宝更新

更新时间:12月14日更新后

积分夺宝奖池更新:宫本武藏、钟馗替换为诸葛亮、关羽

钻石夺宝奖池更新:牛魔、刘禅、程咬金、玩偶对对碰（3天）替换为白起、典韦、孙膑、救世之瞳(3天)

碎片商店更新

更新时间:12月14日更新后

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