小鹏汽车6个月采集43万张人脸照片，涉嫌侵害消费者权益被罚10万

尽管目前造的还是在地面跑的新能源汽车，但何小鹏一直有个飞天梦。据国内媒体报道，小鹏汽车董事长何小鹏发表演讲时表示，2024年以后的汽车将会有少部分飞到天空，2030年会更大范围地占领天空。小鹏将在2022年的下半年开始探索RoboTaxi。 事实上，小鹏在飞行汽车上已有深度布局。小鹏汽车生态企业小鹏汇天已在飞行汽车领域探索7年，安全载人飞行测试上万架次。该企业由由小鹏汽车和广东汇天航空航天科技有限公司共同创立。去年12月