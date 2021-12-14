小鹏汽车6个月采集43万张人脸照片，涉嫌侵害消费者权益被罚10万

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:企查查APP显示，近日，上海小鹏汽车销售服务有限公司因侵犯消费者人身自由或者侵害消费者个人信息依法得到保护的权利被罚款10万元，处罚单位为上海市徐汇区市场监督管理局。
具体事由为，当事人购买具有人脸识别功能的摄像设备22台安装在旗下门店，今年1月至6月，共采集上传人脸照片431623张。
站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:企查查APP显示，近日，上海小鹏汽车销售服务有限公司因侵犯消费者人身自由或者侵害消费者个人信息依法得到保护的权利被罚款10万元，处罚单位为上海市徐汇区市场监督管理局。
具体事由为，当事人购买具有人脸识别功能的摄像设备22台安装在旗下门店，今年1月至6月，共采集上传人脸照片431623张。
每当遇到堵车时，你是不是希望自己的汽车长出一对翅膀飞过去，而这么新奇的事情，即将成为现实。日前，小鹏汽车CEO何小鹏发博称：连续几天体验低空飞行。400米左右最平稳，安全还是最重要。”此外，还配上了6张低空飞行时所拍摄的风景图，景色优美。对此，网友纷纷猜测在哪个城市进行的飞行体验，也有网友表示：飞行器视角太科幻了”安全第一”。事实上，小鹏汽车在飞行领域早有布局。去年12月，何小鹏在微博上分享了一些小鹏汇天?
在公布全新升级的品牌标识前，何小鹏表示，小鹏汽车不会更换名字，以此回应此前「小鹏名字太土」的言论。他表示，福特、丰田、特斯拉等以姓氏命名的车企为例，称以其名字命名品牌，是对小鹏汽车品牌认同和责任的表现。言下之意，即小鹏汽车不会更换品牌名称。
小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地周三在CNBC接受采访时称，小鹏汽车计划成为一家全球汽车制造商，未来一半的汽车交付量将面向中国以外的国家。顾宏地表示:「作为一家聚焦全球机遇的公司，我们希望平衡我们的交付量贡献。从长远来看，一半来自中国，一半来自中国以外。」他还表示，小鹏汽车将在今明两年加大对国际市场的投资，预计明年进入瑞典、丹麦和荷兰市场。
小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地周三在接受采访时称，小鹏汽车计划成为一家全球汽车制造商，未来一半的汽车交付量将面向中国以外的国家。
昨日，小鹏汽车公布了全新标识，相比旧标识，外形更像X。据介绍，小鹏新LOGO的图形向四方延伸，形似一个大写字母"X"，这个"X"代表探索者eXplorer中"X"，寓意小鹏突破边界，勇于探索科技无人区，以领先的科技给鹏友们带来更便捷愉悦的出行体验。
尽管目前造的还是在地面跑的新能源汽车，但何小鹏一直有个飞天梦。据国内媒体报道，小鹏汽车董事长何小鹏发表演讲时表示，2024年以后的汽车将会有少部分飞到天空，2030年会更大范围地占领天空。小鹏将在2022年的下半年开始探索RoboTaxi。 事实上，小鹏在飞行汽车上已有深度布局。小鹏汽车生态企业小鹏汇天已在飞行汽车领域探索7年，安全载人飞行测试上万架次。该企业由由小鹏汽车和广东汇天航空航天科技有限公司共同创立。去年12月
针对有媒体报道小鹏汽车消费者被要求加价才能交付的情况，小鹏汽车有关人士表示，由于受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，也给小鹏P7480E/N车型的生产带来了极大的不确定性，造成了480车型订单无法在下定时的预计交付周期内及时交付，对此小鹏方面深表歉意。
11月23日，小鹏汽车发布三季度财报。数据显示，小鹏汽车第三季度营收57.2亿元，较2020年上升187.4％；毛利率为14.4％，汽车交付量为25,666辆，同比增长199.2%，为中国造车新势力中汽车交付量最高。受此影响，小鹏汽车美股股价盘前大涨4.66%，最新盘前股价49.61美元，总市值405亿美元。财报具体来看，2021年第三季度汽车交付量为25,666辆，为季度新高并较2020年同期的8,578辆上升199.2％，以及较2021年第二季度的17,398辆上升47.5％
近日，荆门鹏智汽车销售服务有限公司成立，法定代表人李初旭，注册资本1000万人民币。经营范围包括新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；二手车经纪等。股东信息显示，该公司由小鹏汽车销售有限公司全资控股。
在今天举行的广州车展上，小鹏汽车发布亮相全新的SUV旗舰车型G9，同时还宣布推出了官方二手车业务。
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