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小鹏汽车6个月采集43万张人脸照片，涉嫌侵害消费者权益被罚10万

2021-12-14 15:16 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:企查查APP显示，近日，上海小鹏汽车销售服务有限公司因侵犯消费者人身自由或者侵害消费者个人信息依法得到保护的权利被罚款10万元，处罚单位为上海市徐汇区市场监督管理局。

具体事由为，当事人购买具有人脸识别功能的摄像设备22台安装在旗下门店，今年1月至6月，共采集上传人脸照片431623张。

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