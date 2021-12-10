Realme GT 2 Pro可能提供1TB存储配置

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日 消息:Realme GT2 Pro预计将在本月某个时候亮相。几份报告曝光了即将推出的 Realme旗舰产品的关键细节。最新信息显示，Realme GT2 Pro可能是 Realme首款配备1TB 内部存储空间的手机。

（图为：真我GT）

之前的报道显示，RMX3300和 RMX3301都与 Realme GT2 Pro旗舰有关。爆料博主Ishan Agarwal分享了 RMX3300版本的照片。实拍中提到该设备配备了骁龙8 Gen1、基于Realme UI3. 0 的Android12 和3 GB的虚拟内存。

照片还显示它还将提供1TB 存储版本。此版本将包括12 GB 的RAM。看来旗舰手机将提供多种RAM和存储组合。由于手机保存在保护套中，因此它没有展示其整个正面设计。我们的独家泄漏显示，GT2 Pro 可能有两种版本，一种带有打孔屏幕，另一种带有显示屏下摄像头。

最近的报道显示，Realme GT2 Pro 配备6.7英寸AMOLED面板，可产生 QHD+ 分辨率和120Hz 刷新率。对于自拍，它可能配备一个3200万像素的前置摄像头。GT2 Pro 的后置摄像头单元可能包括一个支持 OIS 的500万像素索尼 IMX766 主摄像头、一个5000万像素超广角摄像头和一个长焦镜头。

RealmeGT2 Pro 的电池容量尚不清楚。可能它会像Realme GT Neo2 一样装有5000mAh 电池，很可能支持65W快速充电。