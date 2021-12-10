Z周刊 | Alexa网站将关闭/微信整治地方号/B站内测小黄车

文章目录 站长动态

抖音平台动态

快手平台动态

阿里电商动态

B站平台动态

微信生态动态

其它相关动态

编者按:这是站长周刊发布的最新一期内容，主要帮助大家了解站长、短视频&直播平台，以及电商等行业的最新动向，挖掘有价值的信息。

站长动态

全球排名系统Alexa Rank网站将2022年5月1日关闭

日前，全球排名系统Alexa Rank网站对外宣布将于2022年5月1日关闭。

在关闭前，Alexa方面表示，已经提供多种数据导出。不过，该网站已于 UTC （协调世界时）时间2021年12月8日停止提供新订阅。另外，Alexa官方还宣布将于2022年12月8日停用 Alexa.com API，建议使用该功能的站长也及时调整。

轻量级编辑器“Fleet”发布 具有分布式IDE架构

日前，JetBrains宣布推出轻量级编辑器——Fleet。据了解，该编辑器是JetBrains以20年的 IDE 开发经验为基础从头构建的，使用了 IntelliJ 代码处理引擎，具有分布式 IDE 架构和重新设计的 UI。

抖音平台动态

抖音电商拟修订“以考代罚”细则 对全量商家开放

抖音电商发布意见征集通知称，将修订《【商家—以考代罚】实施细则》，意见征集时间为2021年12月9日—2021年12月16日。

抖音表示，商家由于对规则不熟悉或在无主观故意情况下产生了违规行为并收到了违规积分处理，平台将结合商家经营历史、违规程度，给予商家在特定时间内【学习并考试通过，即撤销违规积分】的激励机会。

抖音电商推“超新星计划” :重点扶持高潜电商达人

抖音电商平台宣布上线“超新星计划”，该计划为针对非机构高潜电商达人的专项扶持活动，打造平台超主播。据悉，本次活动节奏为，报名期:12月1日至12月14日期间，活动期:12月15日至12月28日

达人想要报名需满足以下要求:未签约机构的联盟作者（达人），近30天带货支付GMV在2w~40w之间，且带货分大于4.5分。

抖音电商明确沉香香薰类商品发布规范 错放类目将被处罚

抖音电商发布公告称，近期平台发现有部分商家、创作者在发布和宣传香薰香料类商品时，存在错放类目及错误宣传的问题。

为了进一步规范此类商品发布和宣传行为，抖音电商平台发布了明确的宣传规范要求。

抖音打击恶意“蹭热点”博取流量关注行为

抖音官方表示，抖音一直严格保护个人隐私，反对以“蹭热点”、博眼球、恶意营销等方式不当获取流量。针对此次事件，抖音启动热点当事人保护机制，实时检测，中断各类不当直播，对发现的49个违规帐号，实施了“封禁直播权限一个月”等处罚。

抖音治理户外直播 处罚违规帐号39743个

抖音发布户外直播治理公告称，自2021年6月至今，根据《抖音直播行为规范》，抖音直播对户外直播中侵犯他人隐私、街头哗众取宠、强行骚扰他人等行为的帐号，视违规程度给予梯度处罚，共计处罚违规帐号39743个。

快手平台动态

快手电商新增汽车用品、图书文娱等多项商品发布规范

日前，快手电商发布了公告，新增多项发布规范。具体包括《汽车用品类目商品发布规范》、《宠物生活-宠物活体类目商品发布规范》、《图书文娱类目商品发布规范》，均将于于2021年12月15日生效。

这些规范均对相关商品发布的的通用要求、商品标题要求、商品规格要求、商品主图要求、商品详情要求、商品属性要求作出了详细的规定。

快手小店新增二手服饰相关类目店铺准入 实施定向邀请制

日前，快手电商发布了公告称，快手小店对【二手-运动户外】、【二手-二手服饰】、【二手-二手母婴服饰/玩具/乐器】、【二手-二手时尚潮流】类目新增开放个体工商户与个人店铺准入，相关类目的入驻规则、商品发布规范、售后要求等规则不变。

需要强调的是，上述类目原企业店铺的入驻方式仍然实施定向邀请制，规则将于2021年12月14日正式生效。

快手电商调整调整PK卖货门槛12月10日生效

快手电商发布公告称，为提高用户在PK场景下的购物体验、观感体验，平台将对PK卖货门槛作出调整，此次变更将于2021年12月10日生效。

快手电商整治发布混淆信息行为 严重违规将被封号

快手电商发布最新专项治理公告称，决定对商户/带货达人在发布商品和电商直播（含电商短视频）时的发布混淆信息行为进行规范。

规范要求，商品发布的标题、详情页、属性等文本信息不能存在蹭大牌品牌名或行业黑话词且需明确表明自身品牌。

快手电商调整预售发货时长 由原来90天调整为4天-45天

快手电商发布公告称，平台计划规范预售发货时长并对《快手小店发货管理规则》进行修订，预售商品发货时长调整将于2021年12月7日生效。

其中预售商品的发货时长由原来的最长可设置支付后90天内发货，调整为可设置为支付后4天-45天内发货。预售商品发货时长调整生效后，商户新发布的预售商品可设置为支付后4天-45天内发货。

阿里电商动态

天猫新增“新车无忧购”服务规范

日前，天猫平台发布通知称，平台拟针新增《天猫“新车无忧购”服务规范》，并于2021年12月16日生效。

服务覆盖商品范围涵盖了带有“新车无忧购”标识的汽车新车整车商品及汽车订金商品。

“淘宝神店榜”功能正式上线 推荐淘宝特色好店

“淘宝神店榜”功能正式上线，消费者打开淘宝APP搜索“神店榜”即可进入榜单。

据了解，淘宝神店榜是一个长期动态实时更新的榜单，相当于一个规模更庞大的线上造物节。每天，榜单都会推荐淘宝上的一些特色好店。

双12淘宝联盟淘密令开放规则公布

双12淘密令怎么申请、怎么玩呢?日前，双12淘宝联盟淘密令开放规则公布，规则基本上跟双11一样，只要账号开通条件，淘密令功能将自动开通，不再需要申请。值得注意的是，符合要求的高级账号权限仍然有1个密令词。

另外，淘宝联盟也发布提醒表示，本次双12大促没有超级红包，所以推广转化率没有那么好，大家推广时，调整好期望和投入成本。

淘宝将支持填写双地址

12月7日，淘宝分享购物车功能升级，正式推出“购物车好友买单”、“给爱的人也送一份”功能，支持一键加购好友分享的购物车商品，批量下单。

同时，“给爱的人也送一份”功能方面，用户在结算时，可以填写双地址，给心爱的人送出相同商品，还可将物流信息分享给对方。

淘宝iOS版上线深色模式

近日，淘宝iOS版正式上线了深色模式。需要的用户可以在最新版本中，进入设置——通用——主题模式中进行开启。

1688服务市场拟调整服务商身份 增加已入驻服务商身份门槛

日前，1688服务市场发布征集意见称，拟对现存服务商身份要求进行调整。

具体来说，拟调整规则包括，增加已入驻服务商（包括但不限于设计师、ISV 、ISP）身份门槛要求，服务商应满足企业/个体工商户的身份要求，并通过1688服务市场的企业/个体工商户信息核验。

1688旺铺会员专区页面升级 PC端导航将不展示会员专区页面

1688表示目前店铺会员在进行升级改造中，手机端店铺会员页计划12月初完成升级并上线，电脑端将会在手机端上线后开始进行逐步改造。

届时电脑端旺铺的导航将不展示会员专区的页面，旺铺后台装修也将暂时隐藏掉会员的勾选模块，买家可以在手机端的旺铺中查看到会员相关的权益和内容，后续待上线时间确定会进行通知。

B站平台动态

B站升级AI换脸稿件标识

近日，B站方面表示，将对“AI换脸”相关内容稿件标识进行升级。

B站称，升级后，该类内容上方会出现“该视频疑似使用智能合成技术，请谨慎识别”的显著标识，以便用户甄别，防止产生误解，侵害他人权益。

B站2021创作者生态报告:月均活跃UP主达270万

B站发布了首份创作者生态报告，报告显示，B站创作者群体迅速壮大，月均活跃UP主已达270万，同比增长61%。过去一年，泛知识内容占B站视频总播放量45%，知识区创作者规模增长92%。

B站或将上线小黄车 部分受邀up主可在直播间带货

据36kr消息，B站正筹备在部分受邀UP主的直播间中上线可直播带货的“小黄车”功能，已经基本完成了首批招商工作。

据悉，B站已经与一些UP主和品牌方谈妥，基本完成了首批招商工作。灰度测试会在近期进行，用户最快一周内即可体验该功能。B站将对率先尝试直播带货的UP主给予流量扶持。

微信生态动态

放大招!视频号创作者激励计划启动 扶持1000万原创作者

微信视频号宣布开启创作者激励计划，目的是让更多的优质创作者可以持续在视频号“有流量”、“有收入”、“有成长”。

在该计划中，微信视频号将持续投入流量扶持1000万原创作者。帮助有价值的帐号获得内容推荐、粉丝增长，加速成长为行业达人。另外，平台将拿出各类专项资金，通过直播带货、直播打赏、MCN榜单奖励、优质视频奖励、互选平台、版权采买、内容定制等方式，让百万勤奋的优质仓作者实现内容变现。

微信打击外卖优惠券类公众号违规行为 严重者将封号处理

微信官方发布《关于外卖优惠券类公众号违规行为公告》，公告称近期，我们发现部分以引导用户领取外卖优惠券为主要业务的公众号（简称为外卖优惠券类公众号）存在违规行为。

为提升用户体验，自2021年12月9日起，平台将规范此类公众号相关违规行为。

公众号大变局:大批地方号名称被清空

微果酱报道称，多个地方号名称被清空，显示为“未命名公众号”，引发热议。据观察，此次清理的公众号名称多为“地名+在线”，也有群友表示，无论是“地名+网”，或者是“地名+人”的命名方式，都会被清空，变为“未命名公众号”。

根据运营这收到的违规通知，反映出，此次清理重点在于容易混淆官方媒体的账号名称，这也是大部分地方号常见的命名方式。

微店推全新一期视频号官方流量激励计划 重点扶持中腰部直播间

微店日前又宣布推出全新一期视频号官方流量激励计划，重点对潜力行业的商家以及中腰部直播间加大扶持力度。

这一免费流量激励计划包括:

优质未开播过商家，有机会享受视频号直播冷启动流量激励;历史在视频号GMV为0的新商家，有机会获得一笔5000uv（1uv流量约价值1元）的开播流量扶持;普通商家，根据直播成交额，也有机会获得每月免费流量。

其它相关动态

拼多多启动12.12“全民真香节” 将累计发放30亿元购物红包

拼多多正式开启12.12“全民真香节”。据悉，拼多多平台将派发累计30亿元的购物红包，并联合国内外一百余家品牌旗舰店，对高关注度的“真香”商品进行定向补贴，“真香”农货将成为活动的核心与亮点。

京东联盟公布2021年度H2优秀合作伙伴

2021年哪些合作平台在京东联盟获得比较好的收益呢?日前，京东联盟正式公布了2021年H2优秀合作伙伴表彰，这包括杰出贡献奖、创新突破奖、开拓先锋奖、优秀生态合作伙伴等等。

根据官方数据，获得京东联盟杰出贡献奖的平台包括:什么值得买、金山办公、华为搜索、京推推等。京东联盟优秀合作生态合作伙伴为微博、知乎、百度、视频号等。