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1688服务市场拟调整服务商身份 增加已入驻服务商身份门槛要求

2021-12-09 11:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:日前，1688服务市场发布征集意见称，鉴于1688商业贸易采购平台的市场定位，为了1688服务市场服务商能更好地为用户提供服务，拟对现存服务商身份要求进行调整。

具体来说，拟调整规则包括，增加已入驻服务商（包括但不限于设计师、ISV 、ISP）身份门槛要求，服务商应满足企业/个体工商户的身份要求，并通过1688服务市场的企业/个体工商户信息核验。

目前，1688服务市场现就上述规则调整向广大服务商征集意见，至于最终生效时间尚未确定。

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