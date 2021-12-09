1688服务市场拟调整服务商身份 增加已入驻服务商身份门槛要求

前几天有消息称NVIDIA即将发布RTX A4500工作站显卡，现在已经得到证实了，PNY及官方都已经公布了这款显卡的详细规格，基于GA102核心，不过CUDA核心只有7168个，20GB显存，浮点性能23.7TFLOPS，TDP功耗200W。RTX A系列工作站显卡此前已经有A6000及A5000，都是基于GA102核心，CUDA核心分别是10752、8192，A4500显卡这次又砍到了7168个CUDA核心，224个Tensor核心及56个RT核心，显存位宽也从384bit砍到了320bit，搭配20GB GDDR6 ECC显?