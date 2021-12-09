1688服务市场拟调整服务商身份 增加已入驻服务商身份门槛要求

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:日前，1688服务市场发布征集意见称，鉴于1688商业贸易采购平台的市场定位，为了1688服务市场服务商能更好地为用户提供服务，拟对现存服务商身份要求进行调整。
具体来说，拟调整规则包括，增加已入驻服务商（包括但不限于设计师、ISV 、ISP）身份门槛要求，服务商应满足企业/个体工商户的身份要求，并通过1688服务市场的企业/个体工商户信息核验。
目前，1688服务市场现就上述规则调整向广大服务商征集意见，至于最终生效时间尚未确定。
站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:日前，1688服务市场发布征集意见称，鉴于1688商业贸易采购平台的市场定位，为了1688服务市场服务商能更好地为用户提供服务，拟对现存服务商身份要求进行调整。
具体来说，拟调整规则包括，增加已入驻服务商（包括但不限于设计师、ISV 、ISP）身份门槛要求，服务商应满足企业/个体工商户的身份要求，并通过1688服务市场的企业/个体工商户信息核验。
目前，1688服务市场现就上述规则调整向广大服务商征集意见，至于最终生效时间尚未确定。
1688，并不是一个新鲜事物，而是一个20岁的老平台，阿里巴巴旗下的采购批发网，顾名思义，是面向商家做批发采购业务的平台。这个平台上，聚集着大批供应链工厂，因为厂家直销、价格低廉，品类齐全、货源充足，是很多淘宝商家的货源地，也有厂家直接在此销售代工产品。
1688官方发布通知称，目前发现部分商标被无效或者未注册成功，且有其他权利人以近似商标进行知识产权投诉。
1688平台发布通知称，为了更好地提升平台买家采购体验，1688月卡权益将做相应升级调整，新增多项权益。
日前，1688服务市场发布了关于新增服务商入驻身份要求调整的通知。根据通知，自2021年12月8日起，1688服务市场将对新入驻服务商（包括但不限于设计师、ISV、ISP）增加身份门槛要求，即服务商应满足企业/个体工商户的身份要求，并通过1688服务市场的企业/个体工商户信息核验。
1688发布通知称，“手机专享优惠券”及“手机全店统一折扣”活动预计将于2021年11月30日23点59分统一下线。
今日，1688发布了关于旺铺（电脑端）会员专区页面升级改造的通知。根据公告，1688表示目前店铺会员在进行升级改造中，手机端店铺会员页计划12月初完成升级并上线，电脑端将会在手机端上线后开始进行逐步改造。
1688商人社区发布通知称为提升1688商人社区用户使用体验，从2021年12月31日起，我们将对老阿里头条（ toutiao.1688.com ）功能进行下线。
工业品寻源类目满足服务要求+品质退款率要求:3分钟旺旺响应率不低于60%;开通少货必赔;开通交期保障;近30天店铺品质退款率低于行业均值。
11 月 16 日消息，无人驾驶RoboTaxi领跑者AutoX安途正式发布中国首个全区、全域、全车无人驾驶。 目前，AutoX全无人RoboTaxi的运营区域已完全覆盖深圳市坪山区大小街道，成为中国首个覆盖全区、全域、全车无人的完全无人驾驶运营，也是是中国面积最大的完全无人驾驶运营域，建成全域 168 平方公里“无人之境”。 视频中，Auto无人车横穿坪山区，途经坪山区中心繁华CBD商圈，最终抵达坪山高铁火车站，并在靠边停在落客区。 绕行接?
前几天有消息称NVIDIA即将发布RTX A4500工作站显卡，现在已经得到证实了，PNY及官方都已经公布了这款显卡的详细规格，基于GA102核心，不过CUDA核心只有7168个，20GB显存，浮点性能23.7TFLOPS，TDP功耗200W。RTX A系列工作站显卡此前已经有A6000及A5000，都是基于GA102核心，CUDA核心分别是10752、8192，A4500显卡这次又砍到了7168个CUDA核心，224个Tensor核心及56个RT核心，显存位宽也从384bit砍到了320bit，搭配20GB GDDR6 ECC显?
“近六成被调研者所在的公司有股权激励计划，但近一半的被调研者感知不到股权的激励作用……”，近日，由富途等主办的《数字时代人才激励的想象力..
12月8日，STIF2021第二届国际科创节暨DSC2021数字服务大会落下帷幕。STIF国际科创节是科技领域最具影响力的年度盛会之一，今年大会主题数智引领未..
王者荣耀体验服在12月9日开启了更新维护，此次的更新内容主要是风暴龙王的调整以及双生对决限时玩法开启，下面就来为大家详细的介绍一下。..
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2021 年双十一伽蓝集团数字化成绩表现亮眼，数据显示：双十一期间，伽蓝集团线下代理商出库量同比增长70%，电商的订单量同比增加37%，客户投诉率下..
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