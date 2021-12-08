王者荣耀王者段位重新划分 王者段位改动一览

王者荣耀的官方在近日发布了王者段位重新优化调整的公告，将会新增2个段位，很多玩家还不清楚到底怎么回事，下面就来为大家分享一下。

大家好，我们将对王者段位进行一个全新的优化调整，会在王者段位新设两个段位，来帮助达到最强王者的召唤师有更平滑的段位追求，且在达成了排位赛的终极目标后获得与之匹配的荣誉。同时，也将更新对应的徽章、边框及小段位图标，快点击长图进行了解吧!

考虑到最强王者-荣耀王者之间存在的较大的星数差，且100星作为一个具有仪式感的节点却没有任何的表现和反馈，所以我们将在王者段位新设两个段位，来帮助达到最强王者的召唤师有更平滑的段位追求，且在达成了排位赛的终极目标后获得与之匹配的荣誉。

新的段位徽章为了更好的体现玩家荣誉的象征，我们对段位边框进行了翻新，新的段位边框我们提供了两种方案，方案A强调宝珠与段位徽章设计更加的一致统一，装饰都采用了宝珠的设计，并冷色到暖色的色调变化上区分每个阶段所代表的品阶感受。方案B延续了宝珠的设计，并一致使用暖色作为基底。可以选择您更喜欢的方向。

不知道大家对于以上调整是否满意呢?大家中有任何的意见、建议，都欢迎通过问卷向我们反馈，我们将认真评估大家的建议!