字体超市双十二会员福利重磅来袭 会员100%满减

当别人都已经实现用字自由的时候，而你是不是还在担心可能会存在“字体侵权”的问题?现在，属于你的用字福利活动来啦!

字体超市会员模式上线至今已半年有余，恰逢双十二来临之际，为了回馈广大用户的支持与厚爱，字体超市将特别推出双十二会员特惠活动。

活动期间，每个用户只要成为字体超市会员，即可下单自动参与满减活动。本次活动，不仅支持个人会员用户还支持企业会员用户。这也就意味着您只需要选择适合自己的会员模式，即可享受对应满减福利。

针对选择个人会员的用户，字体超市对3种方案的个人会员套餐，满减力度也不相同。

其中，满299减30、满499减60、满899减100。这也就意味着个人会员用户，福利减免低则30元，高则可达100元。具体如下所示:

而针对选择企业会员的用户，因为企业会员授权模式日常均价已达到899元，所以企业用户任性选择一种企业会员方案，均可自动参与满899减100活动。具体如下图所示:

针对这两种会员模式，无论是选择个人会员模式，还是选择企业会员模式。这种以会员模式进行商业授权，相较于传统的单个购买进行商业授权要实惠很多。

既然优惠这么多，用户如何参与减免操作呢?

活动期间，用户仅需登录字体超市官网首页，点击右上角「成为会员」即可进入会员购买界面，用户根据个人需求选择合适的会员模式即可下单购买，自动完成减免活动。

如何根据个人需求选择合适的会员模式呢?

字体超市也贴心的为大家提供了会员授权范围查询服务。用户只要在会员购买界面点击右上方《查看会员授权》，就可以分别查看个人会员和企业会员对于的授权范围啦!

此外，为了使会员用户可以更加方便的购买和使用这些会员字体，字体超市客户端也同步更新了全新会员减免福利活动，您只要下载字体超市客户端，登录购买对应的会员模式，就可以任意选择您所需要的会员字体，为您的设计工作带来便利啦!

截止到目前为止，字体超市在线会员字体已达到1790+款，入驻会员字体商家高达18家，涵盖三极字库、米开字库、思雨字库等众多知名字体品牌。字体类型不一，风格多样，多种商业授权模式随心选择。

在字体超市平台上，所有会员字体均为字体品牌商家100%正版商业授权，无论您选择哪种会员模式，均无需担心版权问题。

活动时间仅限五天:

2021年12月8日-12月12日

还在等什么，赶紧成为字体超市会员带走属于你的用字福利啦!

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