2021LPL全明星周末购票FAQ 全明星周末购票规则详情

英雄联盟的官方在最近发布了关于2021LPL全明星周末购票的FAQ，很多对购票有疑问的玩家可以看看这篇官方回答，能够详细的清楚LPL全明星周末的购票规则。

购票前:

1.购票时间（开始以及结束）

2021年12月3日14:00至2021年12月10日23:59

2.购买方式是什么?

2021LPL全明星周末的门票仅通过官方指定售票平台:猫眼娱乐（猫眼APP;美团/大众点评APP-猫眼演出赛事）渠道销售，用户也可通过英雄联盟赛事官网LPL.QQ.COM、掌上英雄联盟APP、英雄联盟职业联赛微信公众号，跳转至猫眼APP进行购票;通过英雄联盟赛事官方小程序 LPL Plus跳转至猫眼小程序进行购票。

每位用户使用拥有英雄联盟30级及以上游戏账户的QQ号进行购票，在购票过程中，需要根据平台提示进行英雄联盟游戏账号等级的验证，在验证通过后继续购票;每位符合购票条件的用户每个比赛日限购两张门票;每张门票需绑定一个有效实名身份证件信息。

3.购买的票是什么形式（电子票还是纸质的）?入场凭证是什么?

用户购买后，只需凭购票时绑定的本人有效身份证件即可入场。购票时绑定的本人有效身份证件是本次赛事的唯一入场凭证，全程不可转让或转售。

4.购票对帐号等级有相关规定吗?

每位用户凭QQ号码及此QQ号关联的一个30级及以上游戏账户进行购票;每位符合购票条件的用户每个比赛日限购两张门票。

5.有效身份证件类型是哪些?

有效身份证件类型为:内地居住的公民可使用身份证;港澳台居民可使用港澳居民来往内地通行证及台湾居民来往大陆通行证;及海外用户可使用外国护照。

6.票价是多少，每个票价不同的票有什么区别 ?

一等票:680元 | 二等票:480元 | 三等票:280元

7.购票是否有皮肤之类的赠送，是不是限定的?赠送的东西后面会不会拿出来售卖?

无赠送皮肤。

购票时:

1.玩家购票可以使用什么支付方式?

猫眼APP:微信支付

猫眼小程序:微信支付

美团/点评APP:美团支付（支持绑定储蓄卡/信用卡/境外卡）、 微信支付、支付宝支付。

2.如需购买两张票，是否需要绑定两个不同的QQ?

每位用户凭QQ号码及此QQ号关联的一个30级及以上游戏账户方可进行购票;每位符合购票条件的用户每个比赛日限购两张门票，每张门票需绑定一个有效实名身份证件信息。

3.购票时遇到问题（如重复购买、购买失败等）是咨询卖票相关人员还是英雄联盟官方客服?

购票失败、重复购票订单核实等购票异常问题请咨询猫眼客服。

购票后:

1.我如何查询我购票时填的信息呢?

于猫眼APP购票的玩家，请登录猫眼APP查询“我的订单”;于猫眼小程序购票的玩家，请登录猫眼小程序查询“我的订单”。如通过以上方式查询不到订单详情，可前往猫眼APP进行手机号查单:猫眼APP–“我的”-“演出票”-“订单” –“手机号查单”。

2.可以现场进行取票吗?

本次观赛无任何实体门票或电子票据，购票时绑定的本人有效身份证件是本次赛事的唯一入场凭证。

3.我购买时候QQ绑定错误是否可以更改呢?如果可以更改在哪里更改?

不可更改。

4.可以退票或者换票吗?

考虑到疫情动态变化及玩家行程变动因素，本次赛事开放限时退票。需要退票的玩家请于12月7日10:00至12月8日12:00期间，在猫眼APP订单页面发起申请。票款将在3-7个工作日内退回原支付账户。限时退票时间截止后，将不再受理非防疫要求影响外的退票申请，请玩家合理安排时间。限时退票期间如产生退票，退回的门票将在12月8日14:00重新开售，请有购票需求的玩家关注售票页面。

5.如果有事临时去不了，可以把票给朋友吗?

不可以，购票时绑定的本人有效身份证件是本次赛事的唯一入场凭证。入场需通过人脸识别验证人脸、有效身份证件、购票信息一致后方可本人实名入场。

6.我把我的票给朋友参加，进入现场是刷门票还是刷购票身份证呢?

无法转让给他人，购票时绑定的本人有效身份证件是本次赛事的唯一入场凭证。入场需通过人脸识别验证人脸、有效身份证件、购票信息一致后方可本人实名入场。

7.场馆附近是否有可以进行核酸检测地点?

为保证现场人员健康安全，场馆附近安排临时核酸检测点位以便捷购票观众进行核酸检测并顺利入场，观众核酸检测安排如下:

1）观众核酸检测服务时间:

•2021年12月9日下午14:00-18:00

•2021年12月10日下午14:00-18:00

2）观众核酸检测服务地点:海南省海口市龙华区星影二路（近星影大道)

3）购票观众核酸检测流程:

携带本人身份证件，自行前往观众核酸检测点，扫描【金域服务】二维码-点击【资料登记】-填写相关个人信息-自动生成个人二维码，工作人员确认本人身份信息，扫一扫支付核酸检测费用，进行核酸检测采样。

4）观众核酸检测费用:60元/人/次（如需开具发票，可联系现场工作人员)

5）核酸检测报告可以在采样后6-12小时查看，线上查阅核酸检测报告方式为:

①微信搜索:“金域服务”-点击右上角:结果查询，

②微信搜索:“码上办事”-点击:健康码–点击:核酸抗体信息

③支付宝搜索:“核酸检测证明”-点击:立即查看-输入身份信息，便可查询核酸检测监测结果

进场时:

1.入场时间是什么时候?

活动开放观众入场时间为:2021年12月11日及12日14:00，观众入口地址:海南省海口市龙华区星影二路（近星影大道-高德地图可见）。

2.入场的防疫要求是什么?

为保证现场活动人员健康安全，所有入场人员需要完成健康码、行程卡、及48小时内有效的核酸检测阴性证明的查验和体温检测，必须完成新冠疫苗全程接种。

（全程接种为:灭活疫苗2针次或CHO重组蛋白3针次或康希诺腺病毒载体疫苗1针次）并需佩戴口罩入场，对号入座。请用户务必仔细阅读以下防疫指南并遵守:

1）凡购票人员均需出示:①海南健康码（支付宝搜索“健康码-地区:海南“，微信小程序搜索“码上办事”)，②“国务院客户端” 防疫行程卡(支付宝搜索“健康码-国家平台健康码“，微信小程序搜索“国家政务服务平台“)，③48小时内有效的核酸检测阴性证明(不限核酸检测地点)，④新冠疫苗全程接种记录(可通过各自城市的健康码进入疫苗相关页面查看接种记录)，⑤购票时绑定的本人有效身份证件，检验通过后方可进场观看;

2）入场人员海南健康码为绿色、行程卡显示无中高风险城市（区/市)途径记录(即:行程码为绿色且不带星号*)，相关核验通过方可检票入场;

3）入场人员海南健康码为绿色、行程卡显示有途径或到达存在中高风险地区的城市（区/市)记录(即:行程码为绿色但带星号*)，根据防疫要求将无法入场观赛，敬请理解。

4）海南健康码为红色/黄色、行程卡显示有途径或到达存在中高风险地区的城市（区/市)记录的观众，根据相关防疫政策将无法入场观赛，敬请理解;

5）尚在随访及医学观察期内已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者，根据相关防疫政策将无法入场观赛，敬请理解;

6）尚未解除医学观察的密切接触者和密切接触者的密切接触者，根据相关防疫政策将无法入场观赛，敬请理解;

7）近半年内有境外旅居史的人员，根据相关防疫政策将无法入场观赛，敬请理解;

8）现场测量体温大于等于37.3℃的观众将被安排在观留区进行暂时隔离，并按照疫情防控的相关规定进行处理;

9）各位观众入场时需保持1米以上的社交距离，避免肢体接触;

10）所有观众须全程佩戴口罩（医用外科及以上防护级别口罩)，保持安全距离。如未佩戴口罩则无法入场观演，且在观演过程中需全程佩戴口罩，建议自备3-4个口罩，每2个小时更换一次口罩，如有口罩遗失或损坏可在外场召唤师服务台凭购票记录免费领取口罩一枚;

11）由于疫情状况一直处于动态变化中，海口市将按照新冠肺炎疫情形势发展，根据海南省疫情防控指挥部的要求，对机场防疫要求及活动疫情有关措施进行实时调整，请各位购票观众出发前自行关注海口市相关防疫要求。

3.如果我没有完成新冠病毒疫苗全程接种，例如:我接种的疫苗是应打两针的类型，但只打了一针疫苗的，可以购票吗?

不可以。进入场馆须完成新冠病毒疫苗的全程接种，未完成全程接种疫苗的观众不可入场。

4.全程疫苗接种包括第三剂新冠病毒疫苗加强针吗?

“全程接种”不包括疫苗加强针，比如:疫苗类型为接种两针即完成全程接种的，以完成第二针接种为准。

5.如果现场因为未通过健康检测，如何进行退票?

对于不满足防疫要求而无法入场的购票观众，可在现场联系猫眼工作人员或线上联系猫眼客服进行退票登记，凭行程卡/健康码及订单截图办理退票手续。票款将在3-7个工作日内全额退还，如在3-7个工作日后未成功到账，可联系猫眼客服进行查询。为免疑问，如因观众不满足防疫要求未能入场观赛而导致额外产生的费用支出（包括但不限于酒店差旅等费用），应由观众自行承担。

6.我的入场观赛凭证是什么?

购票时绑定的本人有效身份证件是本次赛事的唯一入场凭证，全程不可转让或转售。本次观赛无任何实体门票或电子票据，入场需通过人脸识别闸机验证人脸、有效身份证件、购票信息一致后方可本人实名入场。

7.成功入场后是否会有任何凭证?

请妥善保管入场时闸机打印的小票凭证，对号入座，不可更换座位。

8.中途如果离场是否可以再次入场?

本次活动仅支持一次出入，凡离开会场后（以检票闸机为界），将视为自愿离场，不得再次进入活动场地。

9.场馆是否有任何入场要求?

为保证现场的秩序，请务必仔细阅读以下场馆入场须知:

1）观众入场必须接受安全检查，严禁携带管制器具，枪支弹药，易燃易爆物品等影响活动安全的物品;

2）请勿将各类软、硬包装饮料、熟食、荧光棒、打火机带入场内，请在安检前处理以上物品;

3）请勿携带箱子、大包观赛;并请您照顾保管好个人财物;

4）为了保证您和他人的安全，请勿堵塞应急出口，请勿跨越栏杆或作出其他危险性动作;

5）请勿向场内投掷任何物品;

6）场馆内严禁吸烟，禁止踩踏座椅;

7）现场禁止使用闪光灯拍照，禁止录像及使用笔记本电脑、无人机等通讯设备;

8）严禁携带宠物进入场内;

9）如遇突发情况，请保持冷静，服从现场安保人员及工作人员安排。

备注:

1.票据上能否打印绑定QQ

不能。

2.现场活动奖励，能否及时同步。

若现场有抽奖活动，请关注现场抽奖活动通知。