元宇宙概念股汤姆猫实控人收监管函

站长之家（ChinaZ.com）12月3日 消息:12月2日，汤姆猫（300459）发布公告称，深交所对公司控股股东、实控人朱志刚下发监管函。

汤姆猫于11月19日披露《关于股东解除一致行动人关系的公告》，因盈迈一号、盈迈二号管理人主要股东发生重大变更，经营理念和投资策略有较大变化，三方签署《<一致行动协议>之解除协议》。金科控股与盈迈一号、盈迈二号签订一致行动协议并向其转让股份的目的是获取流动性。

监管函提到，金科控股、朱志刚作为公司的控股股东、实控人，在与盈迈一号、盈迈二号签署《一致行动协议》时未能充分揭示建立一致行动关系的实际目的系为获取流动性，未能充分披露双方达成一致行动相关事项存在不确定性的风险，后续《一致行动协议》在签署后短时间内解除，违反了创业板股票上市规则相关规定。

深交所就此对汤姆猫做出提醒:上市公司股东、实际控制人应当严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》《创业板股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务，规范股票买卖行为，保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汤姆猫成立于2007年6月，2015年5月在深交所创业板上市。公司是以“会说话的汤姆猫家族”为核心的全栖IP运营商，是一家线上与线下、娱乐与教育、衍生品与授权、乐园与专卖店协同发展的互联网生态型企业。

企查查APP显示，朱志刚直接持股10.84%，金科控股持有汤姆猫14.05%的股份，朱志刚对汤姆猫总股权比例为24.609%。

此前9月8日午间，汤姆猫在深圳证券交易所投资者关系互动平台回复元宇宙、VR概念有关提问时，称公司已经成立了元宇宙方向的专项工作组，协调境内外的研发团队，对特定品类的产品进行概念开发与立项工作。在蹭上元宇宙概念后，汤姆猫股价出现大涨。自公司9月8日至今，其股价累计上涨近39%。