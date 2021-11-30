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国办：遏阻暴戾网络语言传播 强化新媒体语言文字使用管理

2021-11-30 23:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:今日，国务院办公厅印发《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》。

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其中，在加快推进语言文字基础能力建设方面，意见指出，加强语言文明教育，强化对互联网等各类新媒体语言文字使用的规范和管理，坚决遏阻庸俗暴戾网络语言传播，建设健康文明的网络语言环境。

同时，加强语言文字规范化标准化建设。加大行业系统语言文字规范化建设力度，强化学校、机关、新闻出版、广播影视、网络信息、公共服务等领域语言文字监督检查。将语言文字规范化要求纳入行业管理、城乡管理和文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园创建内容。加强对新词新语、字母词、外语词等的监测研究和规范引导。加强地名用字、拼写管理。鼓励有条件的地方开展城市、区域语言文字规范化建设工作。不断完善语言文字规范体系和标准体系。建立国际中文教育相关标准体系。做好规范标准的发布实施、推广宣传、咨询服务和评测认证工作。

此外，推动语言文字信息技术创新发展。发挥语言文字信息技术在国家信息化、智能化建设中的基础支撑作用，提升语言文字信息处理能力，推进语言文字的融媒体应用。大力推动语言文字与人工智能、大数据、云计算等信息技术的深度融合，加强人工智能环境下自然语言处理等关键问题研究和原创技术研发，加强语言技术成果转化及推广应用，支持数字经济发展。加强语言文字信息化平台建设，建设好全球中文学习平台，提供优质学习资源和信息服务资源。

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    11月30日消息，国务院办公厅今日印发《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》(以下简称《意见》)。其中特别提到，要加强语言文明教育，强化对互联网等各类新媒体语言文字使用的规范和管理，坚决遏阻庸俗暴戾网络语言传播，建设健康文明的网络语言环境。要保护开发语言资源，包括建设网络中国语言文字博物馆。《意见》提出，要推动语言文字信息技术创新发展，包括大力推动语言文字与人工智能、大数据、云计算等信息技术的深度融合

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