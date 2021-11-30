苹果再成为中国最大智能手机商 iPhone销量环比增长46%

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:根据调研公司Counterpoint Research最新数据显示，今年10月份，苹果再度成为中国市场最大的智能手机厂商，这是自六年以来的首次。

报告称，受iPhone13系列手机的推动，10月份苹果在中国市场的iPhone销量环比增长46%，一举超越vivo，成为最大的智能手机厂商，这也是2015年12月以来的首次。

Counterpoint Research调研总监Tarun Pathak表示:“如果不是芯片短缺，苹果可能赢得更多市场份额。与其他手机厂商相比，苹果的供应链管理要更好些。”

相比之下，中国智能手机市场10月份的环比涨幅为2%。在iPhone销量增长的同时，其他主要手机制造商的销量则出现了下滑。

Pathak还称，近期中国智能手机厂商的排名一直在变动。今年1月份，OPPO排名首位。3月，vivo高居榜首。到了10月，苹果重夺冠军宝座，这也是2015年12月以来的首次。

值得一提的是，据市场研究机构 CINNO Research 此前公布数据显示，10月，苹果智能手机销量在iPhone13系列的带动下，跃居中国国内市场第一，是环比唯一正增长的品牌，同比则大幅上涨155%，主要受惠iPhone13系列良好的市场表现。