首页 > 业界 > 关键词  > 天玑7000最新资讯  > 正文

天玑7000关键参数出炉 可能与骁龙870匹敌

2021-11-29 14:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息:联发科最近发布了天玑9000芯片，并将于12月16日在国内举办专门的活动。预计联发科将在这一活动上发布天玑9000芯片的更多信息。最近的报道显示，该公司还在开发另一款名为天玑7000的芯片。今天，微博博主“数码闲聊站”分享了这款SoC的关键细节。

联发科 (1)

天玑9000是全球首款4nm芯片。最近的报道显示，即将推出的天玑7000将采用台积电的5nm处理技术制造。新信息显示，这款芯片包括八核，包括四个工作频率为2.75GHz 的 Cortex-A78 内核和频率为2.0GHz 的 Cortex-A55 内核。

天玑7000将包括Mali-G510 MC6 GPU。据推测，该SoC将与高通的骁龙870移动平台竞争。最近，同一微博最近声称天玑7000将支持75W快速充电。

上述传闻规格表明天玑7000的性能将介于天玑1200 SoC和天玑9000芯片之间。红米手机总经理卢伟冰认为，红米手机可能是第一个品牌推出搭载天玑7000的手机之一。

据报道，天玑7000的测试阶段已经开始。因此，推测这款SoC可能会在2021年12月或2022年1月正式上市。使用这款处理器的智能手机会在2022年第一季度发布。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 天玑7000跑分曝光：高于骁龙870、低于骁龙888

    联发科近日正式发布了全球首款4nm工艺旗舰手机芯片天玑9000，并首发ARM Cortex-X2 CPU大核心、Mali-G710 GPU核心，安兔兔跑分首次突破100万大关。旗舰之后，高端型的新一代平台也来了，据称会命名为天玑7000，首次采用台积电5nm工艺制造。根据最新曝料，天玑7000已经进入工程机阶段，安兔兔跑分超过75万，这一成绩高于现在火热的骁龙870，而低于真正火热”的骁龙888。规格方面，天玑7000也会引入ARM新架构，但具体暂时不详，只希望

    ​arm ​跑分 ​安兔兔

  • 跑分超骁龙870！卢伟冰微博问米粉“天玑7000是颗什么处理器”

    11月23日晚间，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰问广大米粉天玑7000是颗什么处理器？根据博主@数码闲聊站爆料的信息，天玑7000是联发科明年Q1商用的次旗舰芯片，定位仅次于联发科天玑9000，其跑分在75万分左右，超过了高通骁龙870，性能强悍。据悉，联发科天玑7000基于台积电5nm工艺制程打造，预计会采用和天玑9000同样的8核心架构，目前尚不清楚CPU主频和GPU等细节参数，考虑到其综合成绩超过了骁龙870，它势必会采用旗

    ​联发科 ​小米 ​高通

  • 两千档“真香机”！曝Redmi K50或搭载天玑7000：性能反超骁龙870

    相信关注手机产品的朋友们，前不久已经被联发科首发的台积电4nm旗舰芯片天玑9000震撼到了，其首发了多项行业顶级技术，性能是目前已发布产品中绝对的第一。除了这款顶级旗舰之外，联发科今年还要全面开花，将推出一款面向次旗舰市场的天玑7000芯片。今天上午，博主@数码闲聊站就公布了天玑7000的关键参数。他透露，联发科天玑7000基于台积电5nm工艺制程打造，由4颗Cortex A78大核和4颗Cortex A55小核组成，CPU主频最高为2.75GHz，G

    ​联发科 ​台积电 ​安兔兔

  • 联发科天玑7000芯片将使用5nm工艺 支持75W快充

    几天前，联发科发布了其最新的旗舰智能手机芯片天玑9000，它采用台积电的4nm工艺制造，将与即将推出的骁龙8 Gen1（又叫做骁龙898）展开竞争。

    ​联发科 ​天玑7000 ​5nm

  • 天玑9000发布后 天玑7000也来了！台积电5nm工艺

    联发科今天发布了新一代顶级旗舰天玑9000，从规格到命名都实现了跨越，全球首发台积电4nm工艺、Cortex-X2 CPU大核、Mali-G710 GPU、蓝牙5.3等等。老大领衔，小弟们也会很快跟上。据曝料，联发科明年还会更进一步，正在准备新一代次旗舰级芯片，采用台积电5nm工艺，极大概率会命名为天玑7000。事实上，天玑7000系列已经在进行测试了。联发科天玑家族从台积电7nm工艺起步，新的天玑1200、天玑1100、天玑920、天玑900、天玑810都升级?

    ​台积电 ​联发科

  • 对标高通骁龙8 Gen1 联发科天玑9000发布会定档：小米要用

    今天，联发科宣布将于12月16日举行MediaTek天玑旗舰战略暨新平台发布会，这场发布会联发科会带来全新一代旗舰处理器联发科天玑9000。此前在联发科技术峰会上，联发科揭秘了天玑9000的部分细节。具体来说，联发科天玑9000率先采用台积电4nm工艺，由1个Arm Cortex-X2 3.05GHz超大核和3个Arm Cortex-A710 2.85GHz大核和4个Arm Cortex-A510能效核心组成，支持LPDDR5X内存，速率可达7500Mbps。网络上，天玑9000集成的5G调制解调器MediaT

    ​联发科 ​arm ​小米

  • 外媒：联发科天玑9000处理器成本是天玑1200两倍

    据国外媒体报道，联发科在上周已宣布了新的5G智能手机处理器天玑9000，采用ArmV9架构，由台积电采用4nm工艺代工，性能较此前的天玑系列处理器更为出色。

    ​联发科 ​arm ​高通

  • 曾全球首发天玑1200！realme要用联发科天玑9000

    今天，联发科在技术峰会上发布了联发科天玑9000旗舰处理器。随后realme副总裁徐起发文表示：对于下一代旗舰芯片，大家都有哪些期待”？表明realme将会使用联发科天玑9000芯片。今年，realme在GT Neo系列和Q系列上使用了天玑1200和天玑1100两颗旗舰处理器，其中realme GT Neo还全球首发了天玑1200。作为联发科的亲密合作伙伴，realme明年将会带来天玑9000新机，不排除realme全球首发联发科天玑9000的可能。realme GT Neo全球首发联?

    ​联发科 ​realme ​arm

  • 对标高通骁龙898联发科天玑2000曝光：跑分突破100

    今天下午，博主@数码闲聊站曝光了联发科天玑2000芯片的安兔兔跑分。如图所示，联发科天玑2000代号为MT6983，其综合成绩达到了史无前例的1002220分，是联发科迄今为止最强悍的手机芯片，也是目前安卓阵营的TOP级手机芯片。根据此前披露的信息，联发科天玑2000基于4nm工艺制程打造，与高通骁龙898采用三星4nm工艺不同，天玑2000使用的是台积电4nm工艺，这是业界第一款台积电代工的4nm手机芯片。不仅如此，天玑2000采用了骁龙898同款?

    ​联发科 ​台积电 ​安兔兔

  • 联发科天玑9000被比下去了！曝高通骁龙8 Gen1跑分远不止百万

    今天，疑似高通骁龙8 Gen1的安兔兔跑分在微博上流出。如图所示，其综合成绩为1035020分。有网友猜测，这个可能是摩托罗拉edge X的跑分成绩。对此，联想中国区手机业务部总经理陈劲予以否认，表示不是我们”。暗示这个跑分成绩有点低了，这意味着搭载骁龙8 Gen1的摩托罗拉edge X安兔兔综合成绩远不止100万分。众所周知，刚刚发布的联发科天玑9000的安兔兔综合成绩超过了100万分，官方PPT展示的分数是1007396分。天玑9000安兔兔综合?

    ​安兔兔 ​高通 ​摩托罗拉

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM