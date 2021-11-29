拼多多2021第三季度财报；网易云音乐IPO定价205港元；李子柒称不会停更

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网易云音乐IPO定价205港元

李子柒称不会停更

拼多多2021第三季财报

11月26日晚间，拼多多发布2021Q3财报称，该季度实现营收215.058亿元，同比增长51% 。净利润16.400亿元，上年同期净亏损7.847亿元。

其中，来自在线营销服务和其他业务的收入为179.465亿元，同比增长44%。交易服务收入为34.771亿元，同比增长161%。商品销售收入为8210万元，同比下滑79%。

用户数方面，该季度拼多多平均月活跃用户数量为7.415亿，同比增长15%。在截至2021年9月30日的12个月内的活跃买家数量8.673亿，同比增长19%。

网易云音乐IPO定价205港元

文件显示，网易旗下网易云音乐香港IPO定价为每股205港元，拟通过IPO筹资4.22亿美元。

据悉，网易云音乐拟于12月2日正式挂牌上市，代码为“9899.HK”。

招股书显示，2018-2020年网易云音乐营业收入分别为11.48亿、23.18亿、48.96亿元，归属于公司股东的净亏损分别为20.06亿、20.16亿、29.51亿元。2021年前三季度，网易云音乐总营收51亿元，同比增长52%。

2018-2020年，网易云音乐月活跃用户数分别为1.051亿、1.472亿、1.805亿人，月付费用户数分别为420万、860万、1600万人，单个付费用户每月收入分别为8.9元、9.3元、8.4元。

李子柒称不会停更

近日，在接受采访时，李子柒表示，视频一直在拍摄，不会停更，后续可能在起诉方面花的时间会比较多一点，李子柒品牌的发展可能要后续再决定。

此前，因与MCN机构杭州微念存在纠纷，李子柒将其告上法院，并停更视频超过了四个月。

11月1日，微念称收到四川省绵阳市中级人民法院的诉讼通知，但从未想过控制过任何@李子染的相关平台账号。

针对微念的回应，李子柒助理则否认称，颠倒黑白。