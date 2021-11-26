炉石传说21.8更新补丁内容汇总 21.8更新了什么

炉石传说在最近更新了新版本21.8，这个版本很多玩家还不了解具体的更新内容有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。

21.8补丁于今日上线，备战《炉石传说》的最新扩展包，还有预购选项、平衡性改动和其他精彩内容!

预购“奥特兰克的决裂”

[《炉石传说》最新扩展包“奥特兰克的决裂”将于12月8日上线!]经过了一年的成长和历练，这个扩展系列将带领我们的佣兵英雄踏上冰天雪地的战场，加入各自的阵营，在这场决战中争夺荣耀和陨落纳鲁的碎片!

“奥特兰克的决裂”包含了135张全新卡牌，带你见证天寒地冻的天气和联盟部落之间的冷酷对决。即日起，你可以选购两款预购合集，为即将爆发的大战做好准备!

选择阵营，领取领袖

下一次登录《炉石传说》时，你需要在部落和联盟之间做出选择!不同的选择会让你在扩展包上线之前获得不同的免费金色传说卡牌。加入部落，你就能获得霜狼氏族的头狼，强大的德雷克塔尔!而援助联盟的玩家则会获得坚毅的范达尔·雷矛，雷矛矮人的统帅!

为荣誉而战，争夺奥特兰克!

扩展包上线后，从12月8日至1月12日，所有玩家都将为荣誉而战，争取更多奖励，并最终为自己的阵营夺得胜利!在活动期间进行或赢得对战都可以获得荣誉点数:

进行对战可以获得10点荣誉点数

赢得对战可以额外获得10点荣誉点数（总计20点）

战胜敌方阵营的对手可以额外获得20点荣誉点数（总计40点）

荣誉点数可以在传统对战、竞技模式和对决模式中获得。在获得荣誉点数的同时，你将提升自己在阵营内部的军阶，一步步完成传说任务线，跨越奥特兰克山谷的战场，并获得扩展包的卡牌奖励!所有完成了任务线的玩家获得的总计奖励都是相同的，其中包含敌方阵营领袖的普通版本。奖励的获取顺序取决于你所选择的阵营，并且将在扩展包上线日期临近时揭晓!

活动结束时，所有荣誉点数将会计算总数，胜出阵营的成就将永远载入《炉石传说》的史册，因为所有玩家都将获赠胜出阵营的领袖钻石卡牌（德雷克塔尔或范达尔·雷矛）!每当玩家打开卡牌收藏，都将回忆起这场光荣的战斗!

卡牌平衡性更新

钢鬃卫兵

旧:2点攻击力，3点生命值→新:2点攻击力，2点生命值 开发者评论:我们会下调钢鬃卫兵的强度，使玩家能在对战早期有更多的应对选择。城墙德目前表现得不错，所以我们会密切关注情况的发展，确定是否还需要进一步调整。



奥术师晨拥（法师任务线最终奖励）

旧:在本局对战的剩余时间内，你获得法术伤害+3。→新:在本局对战的剩余时间内，你获得法术伤害+2。 开发者评论:削弱任务法的斩杀能力可以让慢速打法更有发挥的余地。



锁喉

旧:对敌方英雄造成2点伤害，将三张流血洗入你的牌库。抽到流血时，再造成2点伤害。→新:对敌方英雄造成2点伤害，将两张流血洗入你的牌库。抽到流血时，再造成2点伤害。 开发者评论:锁喉贼的表现在高分段相当亮眼。这一小幅改动旨在将所需的法术伤害从2提高到3，并使护甲能够更有效地对抗这一打法。



21.8补丁上线后，玩家将可以在两周的时间内分解上述可制作的卡牌，并获得全额奥术之尘。

复苏

旧:[2点法力值消耗]→新:[1点法力值消耗] 开发者评论:除了暗影牧师之外，其他的牧师打法相对而言表现不佳。这一回滚能让这些打法更有竞争力。



酒馆战棋更新

全新护甲系统

酒馆战棋护甲系统上线啦!从21.8补丁开始，酒馆战棋的英雄会在对战开始时获得护甲，以此平衡英雄的强度，为酒馆带来新气象。所有英雄都会根据自身的强度，在一定的范围之内，获得随机数值的护甲。最强的英雄将获得0点护甲值，最弱的英雄最多可以获得10点护甲值。护甲系统上线时，护甲值范围和强度定位可见下图:

我们的计划是在未来的酒馆战棋平衡调整中评估这些数值范围和强度划分，但我们也想了解大家体验过新系统之后的所思所想。我们将继续打磨系统，推出其他新内容或重要改动，因此该系统可能会在不同补丁期间上线或者撤下。

新英雄

塔姆辛·罗姆

香氛护命匣[消耗0枚铸币] 战斗开始时:消灭你生命值最低的随从，使你的所有其他随从获得其生命值。



塔姆辛·罗姆将于12月1日正式解锁，拥有战棋礼遇的玩家可以抢先体验。

英雄更新

迪亚波罗还会再多逗留一会儿，这样才有机会在离开之前闯出名堂来。为了帮助他留下浩劫，我们将更改三个迪亚波罗宝藏:

提高了地狱符印造成的伤害: 1级:旧:1点伤害→新:2点伤害 2级:旧:3点伤害→新:4点伤害 3级:旧:6点伤害→新:8点伤害 4级:旧:12点伤害→新:16点伤害



提高了恐怖利爪的属性强化效果: 1级:旧:+2/+2→新:+4/+4 2级:旧:+6/+6→新:+8/+8 3级:旧:+12/+12→新:+16/+16



提高了狱火之蹄的攻击力强化效果: 1级:旧:+1攻击力→新:+2攻击力 2级:旧:+2攻击力→新:+4攻击力 3级:旧:+3攻击力→新:+8攻击力 4级:旧:+6攻击力→新:+16攻击力



随从池更新

刺背骑士已经从随从池中移除。

拆解者米斯拉克斯现已回归随从池。

荆棘召唤者现已回归随从池。

随从更新

步行坦克

旧:6点攻击力，3点生命值。复仇（2）:对生命值最高的敌方随从造成6点伤害。→新:5点攻击力，3点生命值。复仇(2):对生命值最高的敌方随从造成5点伤害。

滑油机器人

旧:在一个友方随从失去圣盾后，使其永久获得+2/+1。→新:在一个友方随从失去圣盾后，使其永久获得+1/+1。

海盗无赖

旧:2点攻击力，1点生命值→新:3点攻击力，1点生命值

喊号食人魔

旧:2点攻击力，6点生命值→新:3点攻击力，5点生命值

南海勇夫

旧:战吼:在本回合中，你每购买过一个海盗，使一个友方海盗获得+1/+1。→新:使一个友方海盗获得+1/+1。在本回合中你每购买过一个海盗，重复一次。

撕心狼队长

旧:4点攻击力，5点生命值→新:4点攻击力，6点生命值

托尼·双牙

旧:复仇（5）:使另一个友方海盗永久变成金色。→新:复仇(4):使另一个友方海盗永久变成金色。

坚牙野猪人

旧:4点攻击力，3点生命值→新:5点攻击力，3点生命值

刺背蛮兵

旧:4点攻击力，4点生命值。每个回合中第一张被用于该随从的鲜血宝石使其额外获得+2/+2。→新:3点攻击力，3点生命值。每个回合中第一张被用于该随从的鲜血宝石使其额外获得+3/+3。

劲爆二人组

旧:4点攻击力，5点生命值→新:5点攻击力，6点生命值

亡灵侍僧

旧:等级3→新:等级4

旧:战吼:选择一个友方随从，使其偷取相邻随从的所有鲜血宝石。→新:对一个友方随从使用2张鲜血宝石，使其偷取相邻随从的所有鲜血宝石。

佣兵战纪更新

多个佣兵得到了增强。

凯瑞尔·罗姆

旧:10点攻击力，67点生命值（30级属性）→新:10点攻击力，73点生命值(30级属性)

考内留斯·罗姆

坚守前线 旧:速度值4点，冷却1→新:速度值2点，冷却0

牺牲祝福 旧（等级5）:速度值3点→新(等级5):速度值2点



格罗玛什

惊愕猛击 旧:速度值4点→新:速度值2点

战斗怒火 旧:速度值9点→新:速度值6点



加拉克苏斯

加拉克苏斯之拳 旧（等级5）:速度值6点，随机对一个敌人造成12点伤害。每有一个你的其他恶魔，重复一次。→新:速度值4点，随机对一个敌人造成15点伤害。每有一个你的其他恶魔，重复一次。

邪能地狱火 旧:速度值5点，冷却1→新:速度值4点，冷却0



瓦里安·乌瑞恩

反击 旧:冷却1→新:冷却0 旧（等级5）:在本回合中，在一个敌人攻击后，攻击该敌人。→新(等级5):在本回合中，在一个敌人攻击后，获得+5攻击力并攻击该敌人。



伊利丹

旧:9点攻击力，69点生命值（30级属性）→新:12点攻击力，74点生命值(30级属性)

刃舞 旧:冷却2→ 新:冷却1

恶魔斗篷（装备） 旧:攻击时受到的伤害降低5点。→新:攻击时受到的伤害降低10点。



穆坦努斯

鳞甲嘲讽 旧（等级5）:获得嘲讽，且在本回合中受到的伤害减少3点。→新(等级5):获得嘲讽，且在本回合中受到的伤害减少5点。

炫彩项链 旧（等级4）:鳞甲嘲讽使此佣兵在本回合中受到的伤害减少3点。→新(等级4):鳞甲嘲讽使此佣兵受到的伤害减少3点，且在本回合中免疫暴击伤害。



老瞎眼

邪鳍导航员 旧（等级5）:使你的其他鱼人获得+3/+5。→新(等级5):使你的其他鱼人获得+5/+5。

老蓟皮 旧（等级5）:16点攻击力，16点生命值→新(等级5):20点攻击力，20点生命值

始生鱼人（装备） 旧（等级4）:老蓟皮获得+8攻击力。→新:老蓟皮获得+8攻击力和圣盾。



拉索利安

旧:9点攻击力，76点生命值（30级属性）→新:11点攻击力，76点生命值(30级属性)

巨型大恶魔 旧:突袭，击杀:攻击生命值最低的敌人。→新:战吼:攻击生命值最低的敌人。击杀:攻击生命值最低的敌人。



洛卡拉

兽人猛攻 旧:速度值7点→新:速度值5点



斯卡布斯·刀油

旧:8点攻击力，69点生命值（30级属性）→新:10点攻击力，72点生命值(30级属性)

提里奥·弗丁

旧:9点攻击力，69点生命值（30级属性）→新:12点攻击力，69点生命值(30级属性)

古尔丹

生命虹吸 旧:速度值7点→新:速度值6点



竞技模式更新

现在矿道工程师在竞技模式中禁用。

佣兵之书:斯卡布斯

暴风城的宫廷里出了个内鬼，超级特工斯卡布斯·刀油正在追查!对真相的执着将驱使这位潜行者佣兵深入暴风城监狱，他还会找到一位意想不到的盟友。他们必须齐心协力，逃出生天，赶往死亡矿井。在那里，匪首艾德温·范克里夫率领的海盗团伙正企图将纳鲁碎片走私出境。他们何去何从?11月17日上线的佣兵之书:斯卡布斯将为你揭晓。在该线性冒险中击败全部8名首领，就能获得1包潜行者卡牌包，其中只包含标准模式的潜行者卡牌!

问题修复及游戏改进