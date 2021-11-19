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字节跳动公益平台在抖音、今日头条、西瓜视频正式上线

2021-11-19 17:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:今天，字节跳动公益平台在抖音、今日头条、西瓜视频正式上线，用户可以在任一平台打开公益入口，对公益项目进行捐款，并随时查看项目进展。

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同时，用户也可以通过创作短视频、图文等形式分享公益内容。以抖音为例，用户可以通过公益入口进行捐赠，也可以拍摄公益视频对公益项目进行宣传。

据悉，近年来，字节跳动公益在青少年成长、乡村发展、应急响应、文化传承、数字包容等领域做了积极探索，陆续推出了头条寻人、山货上头条、山里DOU是好风光、益童乐园等公益项目。

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