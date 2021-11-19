字节跳动公益平台在抖音、今日头条、西瓜视频正式上线

今年汽车行业最大的变化就是各大互联网企业，开始下场造车，百度、小米率先拉开亲自下场造车的大幕，360也紧随其后，华为虽然宣称不造车，但其汽车业务的分量，开始变得肉眼可见的加重。而国内的另一互联网巨头字节跳动，倒是对造车表现得较为克制，没有高调宣称向汽车业务挺近。不过而今，感受到市场变化的字节跳动，也开始在汽车领域搞起了小动作，亦或者抖音也要卖车？日前，企查查APP显示，10月26日，岳池千鹿优车汽车销售服务