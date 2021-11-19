站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:今天，字节跳动公益平台在抖音、今日头条、西瓜视频正式上线，用户可以在任一平台打开公益入口，对公益项目进行捐款，并随时查看项目进展。
同时，用户也可以通过创作短视频、图文等形式分享公益内容。以抖音为例，用户可以通过公益入口进行捐赠，也可以拍摄公益视频对公益项目进行宣传。
据悉，近年来，字节跳动公益在青少年成长、乡村发展、应急响应、文化传承、数字包容等领域做了积极探索，陆续推出了头条寻人、山货上头条、山里DOU是好风光、益童乐园等公益项目。
站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:今天，字节跳动公益平台在抖音、今日头条、西瓜视频正式上线，用户可以在任一平台打开公益入口，对公益项目进行捐款，并随时查看项目进展。
同时，用户也可以通过创作短视频、图文等形式分享公益内容。以抖音为例，用户可以通过公益入口进行捐赠，也可以拍摄公益视频对公益项目进行宣传。
据悉，近年来，字节跳动公益在青少年成长、乡村发展、应急响应、文化传承、数字包容等领域做了积极探索，陆续推出了头条寻人、山货上头条、山里DOU是好风光、益童乐园等公益项目。
梁汝波内部信称，将按照“紧密配合的业务和团队合并为业务板块，通用性中台发展为企业服务业务”的原则，做如下组织调整，成立六个业务板块：头条、西瓜、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音。员工发展部门的技能与职业培训职能，转型为职业教育业务，并入大力教育板块。
今年5月份，节跳动创始人张一鸣宣布卸任CEO一职，字节跳动联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。如今随着字节跳动新一轮组织升级，梁汝波正式接任字节跳动CEO，全面负责该公司的整体发展。
今年汽车行业最大的变化就是各大互联网企业，开始下场造车，百度、小米率先拉开亲自下场造车的大幕，360也紧随其后，华为虽然宣称不造车，但其汽车业务的分量，开始变得肉眼可见的加重。而国内的另一互联网巨头字节跳动，倒是对造车表现得较为克制，没有高调宣称向汽车业务挺近。不过而今，感受到市场变化的字节跳动，也开始在汽车领域搞起了小动作，亦或者抖音也要卖车？日前，企查查APP显示，10月26日，岳池千鹿优车汽车销售服务
字节跳动头条西瓜等业务并入抖音。字节跳动的CEO，正式从张一鸣变成了梁汝波。与此同时，字节内部也迎来新一轮组织构架升级。11月2日，梁汝波发布全员邮件宣布组织调整，实行业务线BU化（Business Unit，业务单元），成立六个业务板块:抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok。相关业务板块负责人均向梁汝波汇报。
字节跳动CEO梁汝波于11月2日上午发布公司全员信，宣布组织架构调整，成立六个业务板块，其中字节跳动主力产品头条、西瓜、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音。
伴随着字节跳动新一轮组织升级，梁汝波已正式接任字节跳动CEO，全面负责该公司的整体发展。11月2日，梁汝波发布全员邮件宣布组织调整，实行业务线BU化（Business Unit，业务单元），成立六个业务板块：抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok。相关业务板块负责人均向梁汝波汇报。
昨日，字节跳动CEO梁汝波发布内部信宣布组织调整。其中包括了，头条、西瓜、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音。负责国内信息和服务业务的整体发展，为用户提供更优质的内容及服务。
据最新报道，今日字节跳动CEO梁汝波发内部信，称字节跳动将做组织调整，成立六个业务板块，各个业务板块负责人将向梁汝波直接汇报。其中头条、西瓜、索索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音。同时，TikTok负责人周受资不再兼任字节跳动CFO，公司财务部向梁汝波汇报。值得注意的是，伴随着此次字节跳动新一轮组织升级，梁汝波已正式接任字节跳动CEO，全面负责该公司的整体发展，张一鸣也正式卸任CEO。以下为内部信全文内容：各位同
今日，字节跳动CEO梁汝波发布内部信宣布组织调整。其中，头条、西瓜、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音。负责国内信息和服务业务的整体发展，为用户提供更优质的内容及服务。
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