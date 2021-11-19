腾讯视频上线单独购买某剧会员功能 3元可看全集 限3个月内

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:腾讯视频上线单独购买某剧会员功能了!这意味着你再也不用为了某一部剧，去支付开月会员的钱了。
据官网信息显示，非会员用户可以单独购买某剧集的会员，单价为3元，有效期为3个月。3元看全集，对于不想开会员的用户来说，性价比还不错。
目前，该功能仅在部分剧集开放，目前解锁该功能的均为一些微短剧。
站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:腾讯视频上线单独购买某剧会员功能了!这意味着你再也不用为了某一部剧，去支付开月会员的钱了。
据官网信息显示，非会员用户可以单独购买某剧集的会员，单价为3元，有效期为3个月。3元看全集，对于不想开会员的用户来说，性价比还不错。
目前，该功能仅在部分剧集开放，目前解锁该功能的均为一些微短剧。
此前，因《扫黑风暴》超前点播模式必须按顺序付费解锁，腾讯视频被上海市消保委点名涉嫌捆绑销售。10月4日，腾讯视频等平台宣布，取消剧集超前点播服务，并停止超前点播内容更新。
11月10日，腾讯公布截至2021年9月30日止第三季未经审核综合业绩。财报显示，腾讯总收入为人民币1424亿元（220亿美元 ），较2020年第三季同比增长13%。经营盈利为人民币408亿元（63亿美元），同比增长7%；经营利润率由去年同期的30%下降至29%。其中数字内容方面，腾讯收费增值服务付费会员数同比增长10%至2.35亿，腾讯视频付费会员数同比增长8%至1.29亿。腾讯方面表示，付费会员增长主要受益于优质内容的推动，包括《扫黑风暴》及《
近年来，我国影视作品市场持续繁荣，各类型电视剧在传统电视屏幕和新兴视频网站上百花齐放。不少自带话题、自带流量的电视剧在播出前就频频登上热搜，播出期间更是话题不断。
在前段时间的国庆假期期间，爱奇艺、腾讯视频、优酷三大平台纷纷宣布，正式取消超前点播服务，这也算的在广大网友吐槽许久后的一大改进，一定程度上也保护了各平台付费会员的权益。需要注意的是，虽然超前点播已经取消，但还是有很多视频网站会员觉得自己的权益受到了侵犯，其中最重要的一项就是影视广告。其实，有很多用户购买会员的原因之一就是为了跳过超长的广告，改善自己的观影体验，但是目前各大平台针对会员免广告”的待遇
11月1日消息，有用户反馈收到了腾讯视频发的客服短信，短信内容称会员用户也可能会碰到看广告的情况。在短信中，腾讯视频客服表示，若是片源中带有的广告，可通过拖动播放进度条跳过。若是开屏广告，可点击右上角“跳过”按钮可跳过广告，同时您在使用VIP会员服务的过程中，会为您减免部分广告，但观看部分影片、电视剧、综艺、动漫、体育赛事等内容时，仍可能会向您呈现广告或商业信息。腾讯解释，如果有部分影视剧无法跳过广告，
近日，浙江省消费者权益保护委员会就会员服务问题约谈爱奇艺、优酷、腾讯视频、搜狐视频、PPTV、芒果TV、乐视、喜马拉雅、蜻蜓FM九大视频、音频网站相关负责人。今天，浙江消保委通过微信公众号发布了平台整改进展，评价腾讯视频整改措施全面”。据悉，在会员广告特权事前事后告知不充分”问题上，腾讯视频在整改报告中回复称成为会员后，进入播放页将强化已为用户跳过片头广告的说明。在自动续费退订方法繁琐”问题上，腾讯视频表
三体全球首发预告。近日 Netflix 正式发布了《三体》演员阵容，然而还没过去多久，今天腾讯视频官方发布了国产剧版《三体》的首支预告片。电视剧版《三体》由张鲁一饰演汪淼，于和伟饰演史强，陈瑾饰演老年叶文洁，王子文饰演青年叶文洁，林永健饰演常伟思，李小冉饰演申玉菲，王传君饰演丁仪等等，预告片中能够看到红岸基地、三体游戏、ETO 集会、古筝行动等小说场景全部都有亮相。
对此，腾讯视频客服回应称:“如果有部分影视剧无法跳过广告，那是由于部分版权方有特殊要求影片或电视剧提供的广告服务。若非片头广告，不在会员免广告特权范围哦，还请您见谅!”
近日，有多位网友反馈称，虽然自己购买了视频平台的会员，但仍然无法跳过部分广告。据悉，在包括爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV等视频网站中，会员虽然可跳过片头长达1分钟的广告，但“会员专属推荐广告”、“小剧场广告”、“贴片广告”、“广告横幅”、“暂停广告”等却无法避免，广告形式甚至多达12种。<br/> <br/>
此前，因视频平台会员存在对会员广告特权事前事后告知不充分、取消自动续费操作繁琐、会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制、不能按影片价格充值，充值金额固定等问题，浙江省消保委约谈了爱奇艺、优酷、腾讯视频、搜狐视频、PPTV、芒果TV、乐视等平台。
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