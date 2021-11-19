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腾讯视频上线单独购买某剧会员功能 3元可看全集 限3个月内

2021-11-19 15:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:腾讯视频上线单独购买某剧会员功能了!这意味着你再也不用为了某一部剧，去支付开月会员的钱了。

据官网信息显示，非会员用户可以单独购买某剧集的会员，单价为3元，有效期为3个月。3元看全集，对于不想开会员的用户来说，性价比还不错。

目前，该功能仅在部分剧集开放，目前解锁该功能的均为一些微短剧。

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