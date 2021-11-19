禁止劣迹网红复出！人民网点名辛巴郭美美：不值得同情

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:近几年，直播业蓬勃发展，圆了许多民间明星梦。但是一些劣迹斑斑的网红在被封号之后，借着改名字、戴面具等手段曲线复出了。

人民网评论称，如果劣迹网红改头换面就能再战江湖，兜售的还是“熟悉的配方”“原来的味道”，无疑是对公众的公然愚弄。劣迹网红被封禁，没有一个值得同情。劣迹网红审丑审怪无下限的言行，带歪了社会风气，可恶可恨又可耻，封禁此类账号是人心所向。劣迹网红复出仍兴风作浪，必须坚决抵制。

一个文明开放的社会是容许犯错的，抵制劣迹网红并非要将其一棒子打死，问题在于他们复出后的言行中毫无洗心革面的痕迹。劣迹网红穿个“马甲”就能卷土重来，平台难辞其咎。个别网红的直播生涯，不是停播封禁，就是在被封禁的路上，结果禁播七天半月后出来仍能获得流量支持，如此罚酒三杯式处罚则完全是流于形式。

有关部门日前印发的《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》明确指出，要加大对违法失德艺人的惩处，禁止劣迹艺人转移阵地复出。以此为依据，劣迹网红能不能复出，就是一笔明白账了。

有网友表示，必须禁止这些劣迹网红换个马甲再复出。再次复出，给社会带来的危害会更大。好多平台为了流量，鼓励这种行径真的是极不负责任的，这种事应该引起相关监管部门的重视!